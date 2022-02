Riscos de doenças cardíacas aumentam com isolamento social e solidão: pelos números

Fevereiro é mês do coração americano – e com isso em mente, aqui está uma notícia que vale a pena compartilhar.

O doença cardíaca risco para mulheres na pós-menopausa aumenta em até 27% para aquelas que experimentam ambos isolamento social e solidãode acordo com um estudo prospectivo publicado esta semana no JAMA Network Open da American Medical Association.

“O isolamento social e a solidão foram associados ao aumento do risco de incidentes [cardiovascular disease] Entre as mulheres mais velhas nos EUA, sugerindo que intervenções para reduzir o isolamento social e a solidão nessa população são justificadas”, observou o artigo.

DIA DOS NAMORADOS 2022 PELOS NÚMEROS

O estudo foi realizado entre março de 2011 e março de 2019.

Incluiu 57.825 mulheres nos EUA com idades entre 65 e 99 anos do Estudo II da Iniciativa de Saúde da Mulher.

As mulheres supostamente não tinham histórico de infarto do miocárdio (ataque cardíaco), acidente vascular cerebral ou doença cardíaca coronária.

Solidão e isolamento social são conceitos distintos, mas relacionados. Uma pessoa pode experimentar a solidão sem isolamento social, ou vice-versa.

COVID estratégias de mitigação decretadas para conter o pandemia incluem distanciamento social, limitação de contatos e quarentena.

No entanto, o impacto a longo prazo dessas estratégias na saúde cardiovascular e nos perfis de risco das mulheres pode ser profundo.

Enquanto sexta-feira, 2 de fevereiro 4 de 2022, é o Dia Nacional do Vestuário Vermelho – criado para aumentar a conscientização sobre doenças cardíacas entre as mulheres – confira este instantâneo dos números abaixo das estatísticas gerais relacionadas à saúde cardiovascular nos Estados Unidos.

Doença cardíaca pelos números

1) A doença cardíaca é o assassino número um de homens e mulheres da maioria dos grupos raciais e étnicos nos EUA, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), que citou o Interactive Summary Health Statistics for Adults: National Health Interview Survey .

2) Em 2020, 4,6% dos adultos foram diagnosticados com doença cardíaca coronária em algum momento de suas vidas, de acordo com dados do CDC.

3) Uma em cada cinco mortes femininas nos EUA foi causada por doenças cardíacas, de acordo com números relatados pelo Centro Nacional de Estatísticas de Saúde do CDC em 2017. Esse número pode estar mais próximo de 1 em cada 3, de acordo com a American Heart Association.

4) A cada 36 segundos, alguém nos EUA morre de doença cardíaca, de acordo com estatísticas relatadas pelo CDC.

5) A cada ano, 805.000 pessoas em nosso país têm um ataque cardíaco. Cerca de 20% desses ataques cardíacos são “silenciosos”, o que significa que a pessoa não está ciente disso, embora o dano esteja feito, de acordo com o CDC.

6) Cerca de 18,2 milhões de adultos com 20 anos ou mais têm doença arterial coronariana, relata o CDC entre seus fatos sobre doenças cardíacas.

7) As estimativas dos custos totais devido a doenças cardiovasculares chegam a US $ 1,1 trilhão – isso é trilhão com um “t” – até 2035, de acordo com a Healthline.

A American Heart Association e o CDC têm recursos em seus sites para aqueles que desejam saber mais sobre o American Heart Month e a saúde do coração.