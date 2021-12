Rihanna, Beyoncé, Oprah e Kamala Harris estão na lista da Forbes das mulheres mais poderosas do mundo

O benefício da cerimônia do Fashion Institute 2015

Fonte: Alliance Image / Getty Images

Mulheres negras continuam a ser vencedoras e Forbes A revista acaba de incrementá-la com sua lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo! Na terça-feira (7 de dezembro), a revista divulgou sua lista anual e incluiu RihannaE Beyoncé óperaA porra Kamala Harris Entre as mulheres mais poderosas do mundo, citando suas conquistas na música, moda, finanças, mídia e política como o motivo desse incrível reconhecimento.

Rihanna ficou em 68º lugar com o sucesso de Fenty Cosmetics e Savage x Fenty a ajudou a alcançar o status de bilionária em 2021, enquanto sua influência musical fez com que seus oito álbuns de estúdio estivessem entre os dez primeiros nas paradas da Billboard 200. Beyoncé alcançou a 76ª posição no ranking lista, com a revista citou Ivy Park x Adidas, de 40 anos, o documentário Coachella de 2019, Regresso a casa Sua turnê em On The Run II com o marido Jay-Z está entre a longa lista de realizações.

A magnata da mídia Oprah Winfrey entrou na lista em 23º lugar, com a revista citando seu talk show de 25 anos, o canal a cabo OWN e seu caso com a Apple TV + como parte de suas incríveis realizações. Finalmente, nossa vice-presidente, Kamala Harris, ficou em segundo lugar na lista, com a revista citando suas conquistas políticas e, claro, sendo a primeira mulher negra e sul-asiática-americana a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos.

Essas mulheres negras continuam subindo a barra, rompendo barreiras em seus respectivos campos e mostrando aos fãs e seguidores que não há teto nem limites para o que podemos alcançar. Já sabemos que essas quatro mulheres fortes estão entre as melhores e mais espertas, então é uma façanha incrível que o resto do mundo agora vá desfrutar de sua grandeza!

