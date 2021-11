Rick Pitino, Iona Gaels fazem história nas golas masculinas da MAAC com a Surprise # 10 no Alabama

LAKE BUINA VISTA, FL – Iona Giles de Rick Pettino se tornou a primeira equipe na história da Metro Atlantic Athletic Conference a liderar o AP Top-10 após vencer o No. 10 no Alabama por 72-68 na noite de quinta-feira.

Nelly Jr. Joseph E Walter Clayton Jr.. Ele acertou lances livres importantes nos últimos segundos para levantar Iona na partida da rodada de abertura do ESPN Events Invitational.

Clayton teve um rebote ofensivo e acertou um dos dois lances livres para fazer o 70-68 a 20 segundos do fim. depois, depois Jahvon Quinrelli Ele errou um chute para o Alabama e Joseph conquistou a vitória com duas defesas livres a 9 segundos do fim.

As equipes do MAAC estão agora 1-119 em partidas contra o time AP Top-10. Pitino já derrotou um time dos 10 primeiros em quatro escolas diferentes (Providence, Kentucky, Louisville, Iona).

“Estou feliz pelos jogadores”, disse Pettino. “Eles são ótimos caras em treinamento. Estou muito, muito animado, feliz por eles.”

Tyson Jolie obteve 13 pontos, Elia o carpinteiro 12 e Quinn Slazynski 11 Leona (6-0). Alabama (4-1) obteve 19 pontos em Jaden Shackelford. Quinerly 15 foi adicionado.

“Foi um dos nossos primeiros objetivos e conseguimos”, disse Jolie. “Nosso objetivo era começar o ano 6-0 e fizemos isso esta noite”.

Carpenter conseguiu um 3 tempos para levantar Iona 69-65, mas Shackelford conectou de longa distância para torná-lo um jogo de um ponto com 56 segundos restantes.

Joseph fez dois lances livres durante o jogo 11-3 para dar a Iona uma vantagem de 59-57. Alabama Darius Miles Ela respondeu com um escanteio, mas Julie fez 3 para colocar Iona de volta na liderança de 62-59 na marca de 4 minutos. Shackleford 3 colocou o Alabama à frente por 54-48.

Iona venceu apesar de 4 minutos consecutivos no início do segundo tempo sem um gol de campo. O Alabama liderava por 33 a 29 no inning, o que equivalia ao maior avanço nos primeiros 20 minutos.

Pitino achava que a chave de Iona era limitar a produção de 3 pontos do Alabama. Crimson Tide fez apenas quatro tentativas em 12.

“Se pudéssemos cortar uma grande bola de 3 pontos, eu senti que tínhamos uma chance”, disse Petino, e o Alabama entrou com 10,8 de três pontos por jogo.

A vitória serve como vingança para Gaels, que perdeu para o Alabama na primeira rodada do Campeonato da NCAA na temporada passada.

Iona vai jogar as semifinais na sexta-feira contra o vencedor do Belmont-Drake, enquanto o Alabama cai na rodada de consolação para enfrentar o perdedor da partida.

Informações da Associated Press contribuíram para esta história.