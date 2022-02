Revisão do filme Looop Lapeta: estrela de Taapsee Pannu demora muito para aquecer

Por ser o tipo de cara que faz essas coisas sem esforço, Satya (Tahir Raj Bhasin) consegue perder uma sacola cheia de dinheiro. E porque Savi (Taapsee Pannu) é sua garota, ela precisa conjurar o dinheiro e alcançá-lo em tempo recorde para salvar sua vida, atravessando as ruas de Goa, cheias de tráfego em zigue-zague, noivas fugitivas, policiais entusiasmados , e dois malucos tentando saquear uma loja. Ela consegue?

‘Looop Lapeta’ é um remake oficial do filme alemão ‘Run Lola Run’, onde Lola, interpretada pela elétrica Franka Potente, tem que fazer exatamente a mesma coisa para salvar a pele do namorado, exceto que ela tem que fazer aquela em Berlim, passando por um banco onde seu pai trabalha. Lembro-me de recuperar o fôlego com a pura ousadia da maneira como aquela garota ágil com aquelas botas malucas consegue correr por Berlim, enquanto ri até a cabeça.

Um filme cuja premissa é tão esbelta precisa ser rápido e furioso. ‘Looop Lapeta’ demora muito para aquecer e só entra em ritmo após o intervalo. Sua USP, a volta do tempo sobre si mesma, onde certas coisas vão acontecer de forma diferente dependendo de como tudo começa, começa a ranger cedo demais, apesar de todos os seus floreios estilísticos e iluminação psicodélica legal. O filme faz você esperar que ele entre em seu ritmo, e isso nunca é uma coisa boa.

Quirk precisa ser feito com talento para ter impacto. As tentativas de ‘Looop Lapeta’ nessa direção não saem como pretendido. O ameaçador dono do restaurante de Dibyendu Bhattacharya repete sua frase favorita muitas vezes, se é que você me entende. A disputa entre Appu e Gappu, dois irmãos sem conta sobre como roubar de seu pai, é mais boba do que hilária.

O segmento entre a noiva fugitiva chamada Julia (Shreya Dhanwantry que ilumina a tela em sua pequena parte) e seu infeliz noivo Robert (sim, temos a referência) é melhor. Assim é aquele em que o grande segredo por trás da infelicidade de Savi com seu pai dono de academia (KC Shankar) é revelado. Mas nem os esforços de Savi nem as exortações de Satya podem salvar este de ser um trabalho árduo até a metade do caminho, quando as coisas começam a tremer, chacoalhar e rolar. Finalmente, ele acende, e a diversão que estava faltando vem à tona.

Aqueles que viram o filme alemão original, vão se lembrar de como a corrida pela cidade é paralela a uma mudança radical na narrativa da cultura pop que Berlim estava experimentando na época. Lola e Manni foram personagens que exemplificaram essa mudança. Mesmo que Satya e Savi não estejam sobrecarregados com nada tão pesado, você quer saber o que está por baixo: de onde eles vêm, quem são eles? O filme não nos diz.

Do jeito que termina, parece que pode haver um Looop Lapeta parte 2. E por que não? Porque o tempo é circular, e o que sobe, dá a volta. Desta vez, espero, para melhor?

Elenco do filme Looop Lapeta: Taapsee Pannu, Tahir Raj Bhasin, Dibyendu Bhattacharya, Shreya Dhanwantry, Rajendra Chawla

Diretor do filme Looop Lapeta: Aakash Bhatia

Classificação do filme Looop Lapeta: 2 estrelas