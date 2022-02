‘Retomar a vida’: mais nações aliviam restrições de coronavírus

GENEBRA (AP) — Festa de discoteca tarde da noite. Assento cotovelo a cotovelo nos cinemas. Exposição de rostos sem máscara em público, especialmente na Europa e na América do Norte: pouco a pouco, muitos países que foram duramente atingidos pelo coronavírus estão se abrindo e facilitando suas medidas restritivas duras e muitas vezes impopulares destinadas a combater a COVID-19. 19, mesmo quando a variante omicron – considerada menos grave – fez com que os casos disparassem.

Os primeiros movimentos para relaxar essas restrições evocam um novo ponto de virada em uma pandemia de quase dois anos que está cheio deles.

A Omicron, diz a Organização Mundial da Saúde com sede em Genebra, alimentou mais casos – 90 milhões – no mundo nas últimas 10 semanas do que durante todo o ano de 2020, o primeiro ano completo do surto. A OMS reconhece que alguns países podem considerar criteriosamente flexibilizar as regras se apresentarem altas taxas de imunidade, sistemas de saúde fortes e curvas epidemiológicas favoráveis.

Omicron é menos propenso a causar doenças graves do que a variante delta anterior, de acordo com estudos. Omicron se espalha ainda mais facilmente do que outras cepas de coronavírus e já se tornou dominante em muitos países. Também infecta mais facilmente aqueles que foram vacinados ou já foram infectados por versões anteriores do vírus.

Mas a agência de saúde da ONU, sempre desconfiada sobre como um vírus ainda está se espalhando amplamente, alertou sobre a subestimação do omicron.

“Estamos preocupados que uma narrativa tenha se consolidado em alguns países que, por causa das vacinas – e por causa da alta transmissibilidade e menor gravidade do omicron – prevenir a transmissão não é mais possível e não é mais necessário”, disse o chefe da OMS, Tedros Adhanom Gheybreysus, em uma reunião regular da OMS. sobre a pandemia na terça-feira. “Nada poderia estar mais longe da verdade.”

Seu chefe de emergências, Dr.. Michael Ryan, disse que alguns países poderiam começar a diminuir as restrições com razão, mas alertou sobre uma corrida para as saídas e aconselhou que os países avaliem suas próprias situações. Ele alertou que “a pressão política resultará em pessoas em alguns países abrindo prematuramente – e isso resultará em transmissão desnecessária, doença grave desnecessária e morte desnecessária”.

A OMS fala há muito tempo sobre um intervalo de tempo entre o momento em que os casos são relatados e um consequente impacto no número de mortos. Na terça-feira, disse que novos casos em todo o mundo a partir de 1º de janeiro. 24-30 foram semelhantes ao nível da semana anterior, mas o número de novas mortes aumentou 9% – para um total de mais de 59.000. Mais de 370 milhões de casos e mais de 5,6 milhões de mortes relacionadas ao COVID-19 foram relatados em todo o mundo.

As retrações mais pronunciadas estão surgindo na Europa, por muitos meses o epicentro mundial da pandemia, bem como na África do Sul – onde o omicron foi anunciado publicamente pela primeira vez – e nos Estados Unidos, que registrou o maior número de casos e mortes por COVID -19 de qualquer país.

Grã-Bretanha, França, Irlanda, Holanda e vários países nórdicos tomaram medidas para encerrar ou aliviar suas restrições ao COVID-19.

Na semana passada, a Inglaterra quase encerrou todas as restrições domésticas: as máscaras não são necessárias em público e os passes de vacina não são mais necessários para entrar em eventos ou outros locais públicos, enquanto a ordem de trabalho em casa foi suspensa. Uma condição persistente: aqueles que testam positivo ainda precisam se auto-isolar.

Na terça-feira, a Noruega suspendeu a proibição de servir álcool depois das 23h e o limite de reuniões privadas para não mais de 10 pessoas. Os viajantes que chegarem à fronteira não precisarão mais fazer um teste COVID-19 antes da entrada. As pessoas podem sentar-se lado a lado novamente em eventos com assentos fixos, e eventos esportivos podem ocorrer como acontecia em tempos pré-pandemia.

“Agora é hora de retomarmos nossa vida cotidiana”, disse o ministro da Saúde norueguês, Ingvild Kjerkol, na terça-feira. “Esta noite, descartamos a maioria das medidas para que possamos estar mais perto de viver uma vida normal.”

Assim como alguns libertários, opositores das vacinas e outros que se irritaram e ignoraram os mandatos do governo, muitas pessoas podem resistir à reabertura. Alguns podem usar máscaras, mesmo que não sejam obrigatórios, ou evitar eventos lotados; apertos de mão ou beijos nas bochechas podem ter que esperar.

Como em toda a pandemia, muitos países estão seguindo seu próprio caminho: a Itália reforçou seus requisitos de passe de saúde durante o aumento do ômicron. A partir de segunda-feira, seu governo exige pelo menos um teste negativo nas últimas 48 horas para entrar em bancos e correios, e qualquer pessoa com mais de 50 anos que não tenha sido vacinada corre o risco de uma multa de 100 euros.

A Áustria, que foi o primeiro país europeu a ordenar um mandato de vacina, planeja afrouxar outras restrições do COVID-19 este mês e tomar medidas como permitir que os restaurantes fiquem abertos mais tarde. A Grécia ordenou multas para pessoas com 60 anos ou mais que se recusam a ser vacinadas.

Na Alemanha, onde as infecções ainda atingem recordes diários e as autoridades ainda estão preocupadas com um grande número de idosos não vacinados, restrições como restrições a reuniões privadas e exigências para que as pessoas mostrem prova de vacinação ou recuperação para entrar em lojas não essenciais permanecem em vigor. Os líderes do país planejam revisar a situação em 2 de fevereiro. 16.

“Acho que no momento em que tivermos a sensação de que podemos afrouxar (as restrições) com responsabilidade, os governos federal e estadual darão esse passo”, disse o porta-voz do governo alemão Steffen Hebestreit na segunda-feira. “Mas, no momento, ainda é um pouco prematuro.”

Outros continentes estão sendo ainda mais cautelosos. Algumas das taxas de vacinação mais altas do mundo são encontradas na Ásia – que não é estranha a surtos anteriores como SARS e MERS – e seus líderes estão mantendo medidas mais rígidas de bloqueio ou até mesmo apertando-as, por enquanto.

A nação de Tonga, na costa do Pacífico, estava entrando em um bloqueio na noite de quarta-feira depois de encontrar infecções por coronavírus em dois trabalhadores portuários que ajudam a distribuir ajuda que chega após uma erupção vulcânica e tsunami. Isso ocorreu contra os temores de que as consequências do desastre natural no mês passado pudessem desencadear um segundo desastre, trazendo a pandemia para uma nação que estava livre de vírus.

Na véspera de sediar os Jogos Olímpicos de Inverno, a China estava aderindo à sua política formal de zero COVID-19, mesmo com 85% de sua população totalmente vacinada, de acordo com números do Our World in Data. Pequim impõe bloqueios e quarentenas estritos rapidamente quando qualquer caso é detectado e continua exigindo que as pessoas usem máscaras no transporte público e mostrem o status “verde” em um aplicativo de saúde para entrar na maioria dos restaurantes e lojas.

A Tailândia, onde 69% da população está totalmente vacinada, de acordo com o Our World in Data, continua exigindo o uso de máscaras em público e impõe o distanciamento social, além de outras restrições.

Cingapura, que possui a maior taxa de vacinação da Ásia com 87% com pelo menos duas injeções, mantém suas restrições mesmo enquanto segue uma “jornada de transição para uma nação resiliente ao COVID-19” iniciada em agosto, com medidas para relaxar e apertar regras conforme as condições o justifiquem.

Com quase 80% de sua população totalmente vacinada, o Japão resistiu às restrições impostas, mas continua exortando o público a usar máscaras e observar as práticas de distanciamento social, enquanto solicita aos restaurantes que reduzam o horário de funcionamento. O Camboja, com 81% de sua população vacinada, reduziu as restrições a restaurantes e outros negócios, mas ainda exige que as máscaras funcionem em público e incentiva o distanciamento social.

Nos Estados Unidos, os líderes locais apresentaram uma miscelânea de respostas. A cidade de Denver anunciou na segunda-feira o fim próximo de seus mandatos de máscaras para empresas e espaços públicos, mantendo-os para escolas da cidade e transporte público. Um movimento no estado de Nova York, onde os casos de omicron atingiram o pico e depois despencaram desde o final de dezembro, está preso nos tribunais.

