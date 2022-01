Resultados e análises ao vivo do Dia 1 do WWE

O Dia de Ano Novo é tradicionalmente conhecido como futebol universitário, mas em 2022, a WWE está entrando em cena com a primeira versão de seu sistema de pay-per-view “Day One”. Saindo da State Farm Arena em Atlanta, a rota para a WrestleMania 38 começa antes do Royal Rumble no final deste mês.

O Dia 1 da WWE está definido para liderar a defesa do Campeonato Universal de Roman Reigns contra Brock Lesnar, uma partida em preparação. No entanto, poucas horas antes do show, Reigns anunciou que tinha testado positivo para COVID-19 e estava fora do show.

Ao mesmo tempo, a WWE anunciou que Lesnar será adicionado ao combate de quatro vias da WWE previamente agendado, que inclui o campeão do Big E Bobby Lashley, Kevin Owens e Seth Rollins.

Também no primeiro evento de sábado, Becky Lynch defenderá o Raw Women’s Championship contra Liv Morgan. Usos e The New Day reacenderam sua rivalidade de longa data com os títulos de tag team SmackDown em jogo, enquanto Randy Orton e Matt Riddle defenderam os campeonatos de tag team Raw contra The Street Profits, após este último ter vencido o campeonato # 1 sem título Mova-se, enfrentando Edge The Miz, e Drew McIntyre confronta Madcap Moss.

Continue durante a noite enquanto Tim Fiorvanti divide a ação, conforme isso acontece.

Partida em andamento: partida de cinco vias para o WWE Championship: Big E (c) vs. Bobby Lashley vs. Brock Lesnar vs. Kevin Owens vs. Seth Rollins

consequências:

Campeonato Raw Feminino: Derrota de Becky Lynch (c). Liv Morgan

Vindo resumo.

edge def. Característica

No mundo da luta livre profissional, se duas pessoas estão lutando uma com a outra e têm dois outros lutadores que também contam, quanto mais longa for a rivalidade, maior será a probabilidade de ambos os parceiros se envolverem. E depois que The Miz e Maryse tiveram a vantagem contra Edge em várias ocasiões, foi apropriado que a esposa de Edge e sua colega do Hall da Fama da WWE, Beth Phoenix, entrasse na equação.

Eu tive Edge vs. Os agudos do Miz, incluindo o edgecution do bib-to-floor, e o Skull Crushing Finale reverso na mesa de comentários. E mesmo durante a partida às vezes arrastada, com os fãs deslizando para dentro e para fora, os grandes momentos são o que vamos lembrar.

Tudo levou ao fim do clímax. Miz se esquivou de uma lança, fingindo uma lesão no joelho, distraindo o árbitro. Isso permitiu que Maryse acertasse Edge, que foi o primeiro no ombro no centro do ringue, no rosto com sua bolsa. Foi o combustível direto para o final de Skull Crush de The Miz, mas valeu apenas duas contagens.

Maryse se levantou no avental para reclamar, e foi quando Phoenix apareceu para resolver as coisas. Eu persegui Maryse ao redor do ringue e subi a encosta. Com The Miz distraído pela cena, Edge alinhou com uma lança e ganhou 1-2-3.

O que então: A combinação de equipes de tag mista parece direta. Isso pode acontecer rapidamente no Royal Rumble, ou pode ser colocado na parte de trás e alinhar na WrestleMania. Eu tento mais cedo ou mais tarde.

Campeonatos de Tag Team Raw: RK-Bro (c) def. Lucros da rua

Quando Migos desistiu com RK-Bro, parecia provável que Randy Orton e Matt Riddle manteriam seus campeonatos de tag team Raw contra The Street Profits. Mas mesmo em face do resultado potencial, ambas as equipes pareciam prontas para ir e, pela segunda vez em tantas partidas pelo título de equipes no primeiro dia, a partida foi demais.

Montez Ford brilhou cedo com uma série de reversões e um ataque lunar, enquanto ele e Angelo Dawkins derrotavam Riddle de longa data. Quando Orton recebeu um cartão quente, ele limpou a casa e instalou um duplo whicker DDT com Ford e Dawkins ambos enrolados na corda do meio.

A primeira tentativa de Orton em RKO foi revertida para Ford, quando The Street Profits começou seu retorno. Ford finalmente obteve a vantagem, enviando o ombro de Orton primeiro para o anel central, depois lançando o mesmo poste para fora do anel em Riddle e Orton.

Mas Orton venceu a corrida de volta ao ringue enquanto eles voltavam lentamente. Com a ajuda de Riddle, que impulsionou a Ford no ar, Orton atingiu o RKO para a vitória.

O que então: O vínculo entre Riddle e Orton parece estar ficando mais forte, o que significa no mundo do wrestling que uma contagem regressiva para sua implosão está prestes a acontecer. Quanto aos ganhos de rua, foi uma exibição sólida em um grande evento, mas longe de desafiar outro título no futuro, algo parece que precisa mudar. Pode haver um papel sinistro em seu lugar.

Drew McIntyre def. Madcap Muse

O placar de Drew McIntyre contra Madcap Moss foi a partida mais previsível do card no primeiro dia. Duas vezes campeão da WWE McIntyre cuidou de trabalhar contra Moss, um lutador que passou seus primeiros dias na WWE competindo pela WWE 24 horas por dia, 7 dias por semana e passou por muitas marcas diferentes ao longo do caminho.

Mas não foi tão rápido e fácil como parecia no papel. O musgo estendeu-se por vários trechos com grande controle. Ele até defendeu a primeira tentativa de McIntyre de um chute Claymore, embora por um momento.

McIntyre saiu com uma vitória clara, mas se houver qualquer indicação de que McIntyre está fora do escalão superior de contendores para o título da WWE, este é o tempo que durou este confronto contra Moss.

O que então: Corbin e Moss atacaram McIntyre no vestiário após a partida, então essa rivalidade está longe de terminar. Com Happy Corbin se oferecendo para Moss para esta partida, faz sentido que Corbin tente fazer o trabalho sozinho nas próximas semanas.

Campeonatos de tag team SmackDown: The Usos (c) def. novo dia

The Usos e The New Day remontam a dezembro de 2014. Após sete anos e inúmeras grandes lutas, a rivalidade deles entrou para a história da WWE por um motivo.

King Woods, Kofi Kingston, Jey Uso e Jimmy Uso adicionaram mais um capítulo à sua história para dar início ao Dia 1 da WWE, mostrando sua incrível química e habilidade de contar histórias do início ao fim. Houve pontos familiares ao longo da partida – super chutes e salpicos de The Usos, todos os tipos de movimentos característicos de Kingston e Woods. Houve uma saudação dos Usos ao seu primo Roman Reigns, que foi retirado da passagem de sábado no último minuto devido a um teste COVID positivo.

Parece que ambas as equipes ganharam a partida duas ou três vezes. Woods interrompeu a instalação no último segundo absoluto após um chute perfurante duplo e spray de corda dupla dos Usos. Passe duplo em corda back / top somente do New Day para o Jey Uso.

Foi preciso algo diferente para tirar um novo dia para sempre. Depois de uma marca cega e um chute penetrante de Jey para Kingston, Jimmy e Jey acertaram sua versão do 3D de Dudley Boyz para Kingston para encerrar a partida por meio de imobilização.

O que então: Os Usos podem não terminar a noite, apesar da ausência de Reigns, porque sua rivalidade com Brock Lesnar está longe de terminar. O próximo movimento para Kingston Woods, após uma derrota limpa, é menos claro. O aparecimento do Royal Rumble parece ser um resultado provável para ambos, mas as próximas semanas ainda não estão claras.

Kick-off: Sheamus & Ridge Holland def. Cesaro e Ricochet

A partida foi para o lado às pressas, quando uma manobra de duas equipes de Cesaro e Ricochet terminou com Ricochet caindo de forma errada, bem no nariz da Holanda. Logo Holland começou a sangrar profusamente pelo nariz, marcado, saiu do ringue e escoltou os bastidores – deixando Sheamus lutar 2 contra 1 por mais de 10 minutos. Depois que Cesaro errou uma metralhadora no canto, Sheamus deu um chute no rosto de Brugge, garantindo uma vitória fascinante.

O que então: A vitória de solteiros de Sheamus vai dar a ele algo para se exibir nas próximas semanas. Repetições de partidas individuais com ambos os homens parecem muito prováveis ​​na preparação para o Royal Rumble, com todos os três provavelmente envolvidos nessa partida. Pela Holanda, espero que a lesão não seja muito grave.