Resultados do WWE Royal Rumble 2022: atualizações ao vivo, resumo, pontuações, partidas, cartão, horário de início, destaques

Um dos maiores eventos da WWE do ano começa na noite de sábado, quando o Royal Rumble acontece em St. Louis, Missouri. Um evento anual cheio de surpresas e drama, o Royal Rumble também inicia a temporada da WrestleMania e marcha para o maior evento do ano nos dias 2 e 3 de abril.

Os vencedores do Royal Rumble masculino e feminino competem pelo Campeonato Mundial na WrestleMania. No ano passado, as partidas foram vencidas por Edge e Bianca Belair. Blair tentará fazer duas sequências no sábado, como ela anunciou no Rumble. Enquanto isso, Edge se juntará à sua esposa, Beth Phoenix, enquanto enfrentam uma das outras duplas de superstars casadas da WWE no The Mix e Maryse. Você pode encontrar a lista completa de participantes confirmados da partida em nosso site Visão geral completa do cartão Royal Rumble.

O WWE Royal Rumble será apresentado ao vivo na noite de sábado do The Dome no Center America em St. Louis, Missouri. Começará às 20:00 ET com um show inicial começando uma hora mais cedo às 19:00 no Peacock. A CBS Sports estará com você durante todo o evento, trazendo atualizações e destaques assim que o evento começar no blog ao vivo abaixo.

2022 WWE Royal Rumble Card, partidas

Os resultados e as pontuações completas de cada partida podem ser encontrados nas atualizações ao vivo abaixo do cartão.