Resultados do UFC 270, destaques: Frances Nagano se volta para o wrestling para manter o título dos pesos pesados ​​contra Ciryl Gane

Quando a luta principal do UFC 270 entre o campeão peso-pesado Francis Ngannou e o campeão interino Cyril Jean foi anunciada, era improvável que alguém esperasse que a vitória de Ngannou viesse com o poder de seu wrestling e jiu-jitsu. Foi exatamente assim que a luta aconteceu na noite de sábado, com Ngannou sobrevivendo a algumas duras primeiras rodadas antes de contar com uma improvável combinação de quedas e controle de solo para sair e tomar uma decisão unânime dentro do Honda Center em Anaheim, Califórnia.

Gane saiu querendo enfrentar Ngannou, avançou e acabou pegando, embora Ngannou tenha conseguido resistir à tentativa de queda com facilidade. A partir daí, começa a luta esperada, pois Gane usa seu pé gentil para tentar se movimentar pelo octógono e fazer curvas e Ngannou procura suas granadas de marca registrada.

O problema de Ngannou era encontrar Gane para tirar aquelas fotos. O corpo a corpo inicial parecia esgotar o tanque de gasolina de Ngannou, então ele foi forçado a perseguir Gane pelo octógono, com Gane se movendo casualmente, virando de lado e tocando Ngannou com uma variedade de golpes enquanto ele construía liderança com uma ação mais limpa nas rodadas iniciais.

No terceiro round, Ngannou finalmente teve um momento, acertando o chute alto de Gane e transformando-o em um poderoso golpe no corpo para acabar na frente no controle lateral. Gane conseguiu escapar de pé, levando apenas alguns socos quando soltou as costas para voltar a ficar de pé apenas para Ngannou levar a luta de volta brevemente no chão. Surpreendentemente, Ngannou marcou outro no final da rodada.

Tendo visto um lado inesperado do jogo de Ngannou, Gane parecia manter distância com uma dieta constante de chutes no quarto round, mas Ngannou conseguiu remover outro quando conseguiu diminuir a distância e agarrar a chave de corpo. Jin lutou para ficar de pé apenas para ser derrubado novamente, mantendo a luta no chão pelo resto do round.

Com a luta aparentemente sendo realizada em dois rounds cada após o wrestling de Ngannou virar a maré, o quinto round parecia ser onde a luta seria decidida. Depois de alguns golpes iniciais de Gane, ele entrou e marcou seu gol de queda, colocando Ngannou de costas. Então Gane cometeu um erro fatal, abandonando a posição em busca de uma chave de perna.

Ngannou sobreviveu a uma chave de perna para terminar na pole position, lutando para melhorar sua posição sem causar muito dano em golpes antes do século passado.

A decisão de usar uma chave de perna provou ser uma queda para Gane, já que os placares oficiais mostravam 48-47, 48-47, 49-46, todos para Ngannou.

“Eu sabia que ele seria um adversário difícil, sem dúvida”, disse Ngannou após a partida. “Fiquei surpreso por ele ter resistido ao final da luta, mas ele foi tão bom. A única coisa que eu tinha que fazer, que meu treinador me lembrava o tempo todo, era ficar calmo. Confie em si mesmo, não vá atrás dele. .”

Ngannou também confirmou rumores de uma lesão no joelho antes da luta enquanto discutia a construção para a luta.

“Eu machuquei meu joelho, rasguei completamente meu ligamento cruzado anterior e machuquei meu ligamento cruzado anterior”, disse Ngannou. “Eu queria desistir dessa luta, mas não conseguia me ver recuando dessa luta porque era uma oportunidade de fazer uma declaração e lembrar a todos que eu sou o herói.”

Em outra luta pelo título, Deiveson Figueiredo conquistou o ouro no peso mosca ao derrotar Brandon Moreno. Em uma luta que eles podem ter superado seu thriller em dezembro de 2020, nenhum dos lutadores parece ter obtido vantagem por um longo período de tempo. Cada um tinha uma resposta para o melhor golpe do outro, e eles pedalaram para frente e para trás ao longo de 25 minutos. No final, o brasileiro levantou a mão e convocou uma quarta luta com Moreno no México.

A CBS Sports esteve com você no sábado trazendo todos os resultados e destaques do UFC 270 abaixo.

