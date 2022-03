Resultados do dia 3 do NFL Scouting Combine de 2022: Geórgia rouba o show, corredores no limite mostram profundidade

A defesa entrou em campo no sábado, no terceiro dia da NFL Scouting Association. O evento de scouting terminou no domingo com uma aparência defensiva e equipes especiais. Essas perspectivas têm um trabalho árduo a seguir após a linha defensiva e o zagueiro fez jus a cada pedacinho do hype.

Geórgia rouba a cena

Intervenção defensiva Jordan Davis roubou o show no início em 4,78 segundos e 40 jardas. Ele seguiu isso com um salto de 10 pés e 3 polegadas de largura e um salto vertical de 32 polegadas; Ambos foram os melhores artistas universitários com mais de 340 libras de todos os tempos. Seu companheiro de equipe, Devonte White, também foi excelente. O segundo grupo de atacantes defensivos desceu para o campo e o barulho ficou cada vez mais alto. Travon Walker, afiado correndo, marcou 4,51 segundos e 40 jardas. Mostre seu pneu sulcado e suas grandes habilidades motoras enquanto trabalha com os sacos. Se isso não bastasse, Jermaine Johnson II, da Flórida State, uma mudança para a Geórgia, testou muito bem e provavelmente cimentou sua reivindicação como escolha de primeira rodada.

A combinação do desempenho e tamanho de Walker provavelmente garantirá que ele não fique entre os dez primeiros no Draft da NFL de 2022. Os Giants e os Jets se destacam como duas equipes que podem estar na mistura.

Os jogadores da Geórgia continuaram a elevar o nível do programa Bulldogs com fortes atuações de Channing Tindall e Quay Walker. Nakobi Dean não competiu.

Profundidade do Edge rusher em tela cheia

Para as equipes que perdem Aidan Hutchinson de Michigan, Kayvon Tibodo de Oregon e agora Walker, não faltarão opções para equipes que precisam de um acelerador de ponta. Oito prospectos no total correram menos de 4,6 segundos e uma corrida de 40 jardas, incluindo Walker e Thibodeaux. Ole Miss ‘Sam’ Sam Williams, Boye Mafe de Minnesota, David Ojabo de Michigan e muitos outros se encaixam no perfil de jogadores influentes da NFL.