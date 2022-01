Resultados do Bellator 273: atualizações play-by-play streaming ao vivo | Bader vs. Moldávski

Bellator 273: “Bader vs Moldavsky” está programado para ir ao ar HOJE À NOITE (sábado, 29 de janeiro de 2022) de dentro do Footprint Center em Phoenix, Arizona, que será encabeçado por uma luta pelo título dos pesos pesados ​​entre o campeão da divisão, Ryan Bader, enfrentando o campeão interino, Valentin Moldavsky. Além disso, Darrion Caldwell enfrentará Enrique Barzola em uma luta decisiva no peso galo.

BELLATOR 273 RESULTADOS RÁPIDOS:

265 lbs.: Ryan Bader vs. Campeão interino Valentin Moldavsky

155 lbs.: Benson Henderson vs. Islam Mamedov – Henderson por decisão dividida

145 libras.: Henrique Corrales vs Aiden Lee – Corrales por decisão técnica unânime

170 libras.: Sabah Homasi vs. Jaleel Willis – Homasi, finalização do triângulo de braço no primeiro round (DESTAQUES)

135 libras.: Darrion Caldwell vs. Enrique Barzola – Barzola por nocaute técnico no terceiro round

185 lbs.: Dalton Rosta vs. Daune Johnson x Rosta por decisão unânime

155 libras.: Chris Gonzalez vs. Saad Awad – Gonzalez por nocaute no primeiro round (DESTAQUES)

205 libras.: Ben Parrish vs. Sullivan Cauley – Cauley por nocaute técnico no primeiro round

145 libras.: Lucas Brennan vs. Benjamin Lugo – Brennan por finalização no primeiro round

135 libras.: Nikita Mikhailov vs. Blaine Shutt – Mikhailov por nocaute técnico no terceiro round

BELLATOR 273 JOGO POR JOGO

Ryan Bader vs. Valentin Moldavsky

Rodada 1: Eles trocam no centro da jaula e Bader balança Moldavsky cedo! Ele o empurra contra a gaiola e ele pega Moldavsky novamente e o derruba, ele está com problemas! Moldavsky de alguma forma se livra das teias de aranha e empurra Bader contra a gaiola. Ele o derruba. UAU. Moldavsky parece ter recuperado a compostura ao pegar as costas de Bader. Moldavsky se posiciona contra a gaiola e sufoca Bader contra ela. Tiros no corpo de Moldavsky enquanto Bader procura uma saída para fora de posição, Overhand direto de Bader enquanto ele explode. Eles trocam no centro da jaula e Bader agora apoia Moldavsky contra a cerca. Que rodada. Bader procura o double leg e o derruba com um single. Eles lutam por posição quando a rodada chega ao fim. 10-9 Bader

Rodada 2: Moldavsky lança uma mão direita, depois um jab duplo. Moldavsky marca Bader com um gancho de esquerda. Bader agarra Moldavsky e o empurra novamente contra a cerca. Bader acerta uma joelhada ilegal ao sul da fronteira e Moldavsky cai de joelhos. Quebra em ação. Eles recomeçam e Moldavsky marca uma queda antecipada. Moldavsky toma as costas de Bader. Bader em uma posição ruim enquanto tenta escapar. Moldavsky colocando todo o seu peso em Bader, o que desgastará o lutador de força. Moldavsky acerta tiros na lateral da cabeça. 10-9 Moldávski

Ben Henderson vs Islam Mamedov

Round 1: Bick kick no corpo de Mamedov. Henderson cheira uma enorme mão direita. Jab duplo de Henderson não pega nada além de ar. Chute rasteiro de Mamedov. Nice chute baixo interno de Henderson encontra sua marca. Um chute na panturrilha de Henderson, Mamedov perseguindo. Outro chute no corpo de Mamdedov. Mamedov agarra “Suave” e o empurra contra a cerca. Joelhos ao corpo de Mamedov. Henderson contra-ataca com uma joelhada e inverte a posição, empurra Mamedov contra a grade. A corrida e eles caem no chão e Henderson tem uma guilhotina. Ele tem apertado. Henderson não está deixando ir, Mamedov está esperando para salvar sua vida. Mamedov estala a cabeça para fora, UAU! Mamedov agora está nas costas de Benson e está acertando tiros. Perto, rodada divertida. 10-9 Henderson

Rodada 2: Ambos cheiram chutes para começar a rodada. Chute alto de Mamedov é bloqueado. Muitas fintas de ambos os homens. A direita aterrissa de Mamedov, que chuta para derrubar e acerta. Eles rolam e Henderson de alguma forma mais uma vez consegue a guilhotina, mas Mamedov escapa. Mamedov agora é o mata-leão. É apertado. Henderson escapa. Eles estão de pé, mas Mamedov não larga Henderson. “Suave” rola bem em uma chave de joelho. Ele tem um gancho de calcanhar agora, Mamedov chove golpes de cima. Controle lateral agora para Mamedov. Ele pega as costas de Henderson, Ele tem um gancho. Mamedov procurando um mata-leão, Henderson lutando com as mãos. Henderson carregando Mamedov e Mamedov agora tem um mata-leão. O tempo se esgota para Mamedov. 9-10 Mamedov

Round 3: Chute baixo de Henderson, e outro, Henderson acerta outro chute e aquele machucou Mamedov. Eles trocam chutes. Henderson com a mão esquerda no meio. Belo gancho de direita de Henderson e agora é ele quem está perseguindo. Mamedov ainda não disparou nenhuma ofensa aqui. Chute alto de Henderson, Mamedov procurando uma abertura. Mamedov vai para a queda, ele consegue. A disputa pela posição e Henderson mais uma vez rola em uma chave de joelho. Mamedov escapa. Punhos de martelo no corpo de Mamedov. Henderson diz a Mamedov para acertá-lo no corpo, mas o lutador do Daguestão dá um grande golpe no rosto. Henderson se esforçando para se levantar, mas Mamedov tem um ótimo controle superior. Grande luta, difícil de chamar. Mamedov 10-9

Resultado final: Henderson def. Mamedov por decisão dividida

Henrique Corrales vs Aiden Lee

Rodada 1: Corrales pegam o centro da jaula e trocam chutes nas pernas. Chute frontal de terras de Lee. Bom jab de Lee e Corrales marca Lee com um forte gancho de esquerda que o derruba. Corrales, porém, o deixa voltar. Lee trabalhando seu jab graças à sua vantagem de alcance. Stong mão direita de Lee. Lee realmente usando grande movimento do pé. Chute baixo de terras de Corrales, tentando retardar seu movimento. Um chute de bezerro de lee para fogo de retorno. Corrales com um belo tiro no corpo, depois na cabeça. Chute frontal de Lee atinge o peito. Muito movimento lateral de Lee. Corrales com um chute no corpo esquerdo, depois um direto com a mão direita. Belo chute na panturrilha de Corrales prende Lee. 10-9 Currais

Rodada 2: Lee trabalhando seu jogo de chute, continua a se mover bem, Corrales em busca de uma abertura, tentando diminuir a distância. Corrales com um grande chute na panturrilha novamente, começando a prejudicar Lee. Corrales diminui a distância e empurra Lee até a cerca. Lee separa um e vai para uma única perna. Corrales defende bem e Lee tenta mais uma queda, sem saída. Corrales vira Lee e o empurra contra a cerca. Corrales tem uma guilhotina, Lee está lutando para sair, ele finalmente consegue. Lee agora empurra Corrales contra a gaiola e eles rolam, deixando Corrales no topo lutando por uma finalização pelo restante do round. 10-9 Currais

Rodada 3: Eles se encontram no centro da jaula e há uma cutucada inadvertida no olho após uma breve troca. Lee com dor visível enquanto anda pela jaula. Depois de mais de cinco minutos deixando Lee se recuperar, Mike Beltran encerra a luta.

Resultado Final: Corrales def. Lee por decisão técnica unânime

Sabah Homasi vs. Jaleel Willis

Rodada 1: Mão direita de Homasi. À esquerda de Willis. Homasi pega Willis de volta e ele o joga na lona e ele fica de costas. Eles estão brigando por posição no chão. Willis mostrando boa defesa enquanto Homasi busca uma abertura. Homasi vira o corpo e agora procura um triângulo de braço, e ele o tem. Willis está lutando, mas Homasi está firme e Willis é forçado a bater. Uau, que performance do “Sleek Sheik”.

Resultado Final: Homasi def. Willis por finalização no primeiro round (triângulo de braço)

