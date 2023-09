Resident Evil Village no iPhone 15 Pro realmente parece muito bom

Em uma entrevista recente com IGNum executivo da Apple afirmou que o iPhone 15 Pro era “Será o melhor console de jogos“Eu estava cético. Embora a Apple tenha se gabado dos recursos de sua nova GPU no chip A17 Pro e dito que adora jogos de alta resolução Vila Resident Evilo Resident Evil 4 Nova edição, e Morte encalhada Todos eles virão para o iPhone 15 Pro, não achei que funcionariam muito bem na prática.

Mas depois de ver imagens reais Vila Resident Evil Enquanto trabalhava no iPhone 15 Pro, percebi que a visão da Apple não está tão distante quanto eu pensava.

Você pode ver o jogo em Vídeo do YouTuber Vincent ChungA partir das 13h48. Primeiro, Chang joga Vila No 15 Pro no console de jogos portátil, as fotos parecem muito boas. Mas aí vem a parte boa: Zhang conecta o telefone a um monitor externo e um controlador DualSense e, pelo menos em seu vídeo, Vila Resident Evil Parece mais próximo do que eu esperava da qualidade gráfica do jogo no console.

Não creio que será um jogo de 1:1. De acordo com as legendas do vídeo de Zhang, a resolução do jogo está travada em 1560 x 720 e sua taxa de quadros está “atualmente” travada em 30fps. E Zhang diz que a experiência tem suas desvantagens: “O efeito de espelhamento de tela definitivamente não é tão bom quanto o de um telefone”, diz Zhang. “Definitivamente não é tão bom quanto o efeito original no console de jogo.”

No entanto, posso ver como conectar seu telefone a um monitor para transferir jogos com qualidade de console do seu iPhone para uma tela grande pode ser atraente. Pode ser especialmente útil quando estiver viajando ou fora de casa. Teremos que esperar e ver quão boas são as portas finais do iOS Vila, RE4E Morte encalhada Na verdade – e se a Apple conseguir convencer mais desenvolvedores a trazer seus jogos com qualidade de console para o iPhone – mas estou muito mais interessado nisso do que na semana passada. READ Diz-se que a Nintendo trará os jogos Game Boy e Game Boy Color para Switch Online

O impulso de jogos para o iPhone 15 Pro faz parte de um foco recente maior da Apple em jogos de última geração. Para Macs, por exemplo, introduziu uma ferramenta semelhante ao Proton que pode rodar jogos do Windows. Na verdade, isso significa mais jogos que posso jogar no meu MacBook Air, mas enquanto espero, pelo menos poderei oferecê-los Portão de Baldur 3 Tomada.

