Resident Evil 4 faz excelente uso dos gatilhos do PS5

Então Resident Evil 4 Remake, surpreendentemente ninguém nunca deu a qualidade do material de origem, é bom. Parece ótimo, tem algumas ideias de estoque modernas e, no PS5, também sabe como aproveitar ao máximo os incríveis gatilhos adaptativos do controlador DualSense.

Comparando a demo de Resident Evil 4 Chainsaw com o jogo original

Se você nunca segurou um antes, o DualSense não só tem atuadores, mas também atuadores cuja resistência pode ser definida pelo jogo, e que também podem enviar vibrações pelos dedos do jogador. Muitos jogos o usam, mas a maioria deles o usa apenas das maneiras mais previsíveis e primitivas.

não Resident Evil 4! A Capcom está realmente fazendo isso aqui, usando gatilhos de maneiras que, de certa forma, são melhorias nas ideias existentes e, em outras, apenas ideias totalmente novas. Dê passos, por exemplo. Embora muitos jogos lhe dêem um pouco de agitação para combinar com a carreira do jogador, em Resident Evil 4 Este feedback irá variar dependendo do tipo de terreno que você está andando (ou em alguns casos andando em).

As espingardas são outro exemplo de pensamento inovador. Novamente, quase todos os jogos com armas de fogo enviarão algum ruído pelos gatilhos ao disparar, no entanto Resident Evil 4 Isso se estende ao ato de alternar entre as armas; Se você puxar a pistola, ela parecerá leve, enquanto mudar para uma espingarda adicionará algum peso.

Também é ótimo (se não estiver diretamente relacionado aos jogadores) usar o pequeno alto-falante do console. Novamente, muitos jogos o usam, e muitos o usam bem, então neste caso não é o caso Resident Evil 4 Ela é uma líder em qualquer coisa, mas ainda assim. A maneira como os bate-papos de rádio do jogo são reproduzidos em seu console (em vez de uma cena como costumavam fazer) é um pouco de imersão e, em outros casos, você obterá truques como a maioria das reproduções de áudio em sua TV. Enquanto alguns dos efeitos aterrorizantes vêm do DualSense.

Nada disso quebra o jogo, e não estou dizendo de forma alguma que as versões em outras plataformas são piores por causa da falta desses recursos. É bom ver, como foi o caso do VMU do Dreamcast e vários add-ons para o GameCube quando os estúdios dedicaram tempo e esforço para atender ao nicho do console e às necessidades exóticas de PDV!

(PS, alguém aí está jogando no PC com DualSense? Eu gostaria de saber se os recursos funcionam nesta versão também, ou eles estão apenas bloqueados para a versão PS5)