Reservatório de ações da ViacomCBS após rebrand da Paramount, Flow Outlook – Prazo

Atualizado com o preço de fechamento da ação: nova flecha Básico A Global encerrou a sessão de quarta-feira 18% mais baixa após os ganhos e expectativas trimestrais de ontem e um dia hipotético do investidor focado em transmissões ao vivo. Wall Street começou a se preocupar com o alto custo do conteúdo DTC em todo o setor de mídia e seu impacto nos lucros.

Anterior Viacom CBS Ele viu alguns rebaixamentos de classificação de crédito, mas também teve alguns apoiadores, especialmente com as ações caindo abaixo de US$ 30 e se aproximando de uma baixa de 52 semanas. O resto pode estar no horizonte – foi estável até parecer mais alto nas negociações pós-mercado. O nome da empresa agora foi oficialmente alterado e o símbolo da Nasdaq mudará para PARA a partir de amanhã,

antigo: As ações da ViacomCBS caíram mais de 20% no início do pregão, enquanto Wall Street digere a estratégia de fluxo da empresa, as perspectivas e as demonstrações financeiras divulgadas após o fechamento do mercado na terça-feira, e claramente tem alguns problemas.

a empresa, que muda seu nome para Paramount, Ela tem seus apoiadores. Guggenheim reiterou a classificação “comprar”, mas baixou a meta de preço de 12 meses para US$ 40 dos US$ 53 anteriores, com base na classificação agregada de peças que separa o negócio de mídia tradicional e de transmissão. O Bank of America rebaixou sua classificação de risco neutro para “Neutro” (com um preço-alvo de US$ 39). A ação está sendo negociada a cerca de US$ 30, aproximando-se de uma baixa de 52 semanas após a expectativa de crescimento de assinantes e receita, mas também gastos acentuados com conteúdo e perdas operacionais no crescente negócio de DTC nos próximos anos.

Presidente Shari Redstone, CEO Bob Bakish e os principais executivos da empresa Visualize uma grande seleção de novos conteúdos (do começo Sonic O ouriço Série original de ação ao vivo para Lobo Adolescente da MTV Entertainment Studios e da Orion Television da MGM) e respondeu a perguntas de Wall Street em um dia de investidor virtual quase um ano após o lançamento da Paramount+ em março de 2021. A empresa, como seus concorrentes, é um importante centro de transmissão.

“Apesar do grande anúncio de que a ViacomCBS mudou de nome… Tínhamos uma pergunta semelhante à que tínhamos no ano passado: a empresa será capaz de aumentar o EBITDA novamente para igualar os níveis anteriores? Resumindo, infelizmente, ainda não aprendemos nada isso nos ajuda a acreditar que a resposta será sim, pelo menos no futuro próximo”, disse Moffett Nathanson. (Ebitda é EBITDA; e FCF é fluxo de caixa livre.)

A empresa disse que entende como a amplitude de alcance da Paramount + – esportes, crianças, entretenimento em geral e notícias – ajuda a diferenciá-la de seus pares (um ponto que Backsh enfatizou ontem). Mas, “Temos dificuldade em olhar para [streaming] em uma base independente” e “esperar uma pressão contínua na economia da rede linear para limitar o crescimento geral da empresa antes mesmo de contabilizar as perdas de DTC projetadas para atingir o pico em 2023”.

Perdas de DTC devem se expandir De US$ 1 bilhão no ano passado para cerca de US$ 1,5 bilhão em 2022 e aumento em 2023 antes de começar a melhorar em 2024, já que os gastos com conteúdo saltaram de US$ 2 bilhões no ano passado para US$ 6 bilhões naquele ano. A empresa espera um influxo de 100 milhões de assinantes em 2024, bem acima das expectativas iniciais.

Uma nota de Quinn – novo nome, mesmas perguntas – destaca como o investimento estimado da DTC continua a devorar lucros. “A direção futura do Analyst Day promete um crescimento significativo do fluxo de receita, mas também perdas contínuas para o DTC até pelo menos 2024.” Relatório da Loop Capital intitulado “Visualização de fluxo e conteúdo impressionante, mas nenhuma visão de lucratividade”.

A mudança de nome, que faz todo o sentido, está em vigor hoje e a empresa começará a negociar amanhã sob o novo símbolo de ações PARA. Bakish, da CNBC This Morning, delineou as três principais razões por trás disso: a Paramount Store tem mais reconhecimento de nome do que a Viacom CBS; Cria uma “marca abrangente” unificada em vez de se referir a duas empresas; E – “Quando você publica dinheiro para a sua marca, você realmente quer transformá-la em seu principal produto” na Paramount +. “