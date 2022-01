Rendimentos dos títulos caem à medida que a Netflix alimenta a liquidação do mercado de ações

Ações caem na Europa e na Ásia após fortes vendas em Wall Street

Preços do petróleo caem em máximas de 7 anos

Rendimentos do Tesouro caem à medida que investidores buscam segurança

Gráfico: desempenho global de ativos

Gráfico: taxas de câmbio globais

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – A aversão ao risco dominou os mercados nesta sexta-feira, com as ações em queda em Wall Street e na Europa, os preços do petróleo caíram de máximas de sete anos no início da semana e os preços dos títulos subiram à medida que os operadores buscavam relativa segurança. da dívida do governo.

Preocupações com a força do Federal Reserve em apertar a política monetária abalaram os investidores, assim como o fraco crescimento de assinantes relatado na quinta-feira pela Netflix Inc, que lançou uma sombra sobre o mercado e fez suas ações caírem 21%.

O Nasdaq, que tem sido o destaque do boom do mercado de ações desde o início da pandemia, caiu mais de 10% em relação à sua alta histórica em novembro e está se preparando para sua pior semana desde o colapso dos mercados em março de 2020.

Com a expectativa de que o Fed aumente as taxas de juros quatro vezes este ano e também corte seu balanço patrimonial, o medo de um pouso forçado aumentou entre os investidores.

Mas uma economia em desaceleração nos próximos meses provavelmente fará com que o Fed pense duas vezes, disse Stephen Riccito, economista-chefe dos EUA da Mizuho Securities USA LLC.

“Quando chegarmos ao nosso segundo aumento da taxa, tudo terá rolado o suficiente para que todos estejam de volta a essas ligações”, disse ele. “Os números de crescimento vão desacelerar muito mais rapidamente do que o Fed esperava.”

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e do governo da zona do euro caíram, pois as preocupações sobre um possível conflito na Ucrânia reduziram o apetite ao risco, e o mercado de ações despencou o aumento da demanda por dívida.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 9,4 pontos base para 1,740%, uma queda acentuada em relação à alta de dois anos de 1,902% atingida na quarta-feira.

Na Europa, os índices alemão, francês e italiano caíram cerca de 2%, com o amplo índice Euro STOXX (.stoxx) Das 600 principais empresas regionais fecharam em queda de 1,84%. Índice MSCI Global para todos os países (.MIWD00000PUS) Caiu 1,37%.

Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average (.DJI) Deslizou 1,20%, S&P 500 (.SPX) O Nasdaq Composite Index caiu 1,74% (décimo nono) Ele perdeu 2,39%.

Os mercados na Ásia estavam em geral mais baixos, inclusive na China, onde as taxas recordes de hipotecas foram reduzidas na quinta-feira, na mais recente ação para apoiar uma economia pressionada pelo setor imobiliário. Consulte Mais informação

Mas as quedas mais acentuadas nos últimos dias ocorreram nos mercados dos EUA, com o S&P 500 caminhando para seu pior mês desde o final de 2020.

S&P 500 se prepara para maior queda semanal desde o final de 2020

O dólar dos EUA caiu junto com os rendimentos do Tesouro dos EUA, já que os investidores aguardam a reunião do Federal Reserve na próxima semana para obter mais clareza sobre as perspectivas de aumento das taxas de juros e aperto quantitativo.

O índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de seis moedas, caiu 0,104%, para 95,661. O iene caiu 0,39%, para US$ 113.6400. O euro subiu nas últimas negociações 0,25 por cento para 1,1338 dólares

Os preços do petróleo caíram pelo segundo dia, arrastados por um aumento inesperado nos estoques de petróleo e combustível dos EUA, já que os investidores registraram lucros depois que os padrões globais do petróleo atingiram uma alta de sete anos.

Os futuros de petróleo Brent caíram 49 centavos, ou 0,6%, para US$ 87,89 o barril, enquanto os futuros dos EUA fecharam em queda de 41 centavos, a US$ 85,14 o barril.

O ouro estava a caminho de subir pela segunda semana, com a inflação e os riscos geopolíticos aumentando seu apelo como um porto seguro, mas caiu na sexta-feira em meio a um declínio mais amplo nas commodities.

Os contratos futuros de ouro dos EUA fecharam em queda de 0,6%, a US$ 1.831,80 a onça.

(Reportagem de Herbert Lash), Reportagem adicional de Sujata Rao em Londres e Canopria Kapoor e Stella Keogh em Cingapura; Edição por Raisa Kasulowski, Kirsten Donovan, Alexander Smith e Jonathan Otis

