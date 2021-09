Relembrando o 11 de setembro: boas ações e perdendo meus sapatos

Estávamos a um ou dois quarteirões da torre norte, e nós dois nos viramos lentamente na direção do barulho e vimos a torre começar a desabar. Multidões de pessoas aterrorizadas corriam em nossa direção. Foi difícil processar o que estava acontecendo, mas me lembrou de uma cena do filme Godzilla. A mulher com quem eu estava falando descobriu antes de mim. “Está caindo!” Eu gritei e segurei minha mão. “Ele corre!”

Comecei a correr, mas estava de salto alto e não pude deixar de ficar confusa. Tirei os sapatos e corri descalço.

A enorme nuvem de destroços nos devorou ​​e as pessoas começaram a se espalhar, tentando entrar em suas casas em edifícios próximos. O porteiro de um dos prédios de apartamentos agitava os braços, dizendo-nos para buscar abrigo. Assim que entramos, os moradores nos receberam em suas casas, dando-nos água para beber e toalhas molhadas para tirar as cinzas. Uma mulher chamada Phyllis notou meus pés descalços e me deu um par de sandálias Birkenstock que por acaso eram do tamanho certo. Ela estava visitando de Atlanta e me pediu para ficar com ela.

Acontece que preciso desses sapatos. Ao longo do dia, enquanto tentava chegar em casa, acabei caminhando cerca de 16 quilômetros. Primeiro, os barcos de evacuação nos levaram para o outro lado do rio até Nova Jersey, longe dos perigos da baixa Manhattan. Conheci um homem que também estava tentando voltar para casa, então caminhamos juntos para o norte ao longo da água, tentando encontrar uma balsa ou ponte que nos permitisse voltar para nossas famílias na cidade. Tudo estava fechado por razões de segurança, mas continuamos andando e finalmente chegamos à ponte George Washington no topo de Manhattan. Já era tarde da noite quando pudemos atravessar e voltar para casa.

Quando finalmente entrei em meu apartamento no Brooklyn por volta das 22h, meu filho de dois anos estava acordado e esperando por mim. “Mamãe está com sapatos novos”, ela gritou.