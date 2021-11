Relatórios conflitantes sobre a queda de Evergrande causaram o crash do Bitcoin?

Notícias conflitantes surgiram sobre se a gigante imobiliária chinesa Evergrande havia deixado de pagar seus empréstimos vencidos antes da recente queda do preço do Bitcoin.

Evergrande Group é a segunda maior incorporadora imobiliária da China e está em religião por cerca de 300 bilhões de dólares. Há temores de que seu colapso possa levar a uma crise financeira mais ampla.

Dois minutos após o vencimento do pagamento da Evergrande, o Deutsche Markt Examination Agent (DMSA) emitiu propaganda Em 10 de novembro, às 16h UTC, foi relatado que ela estava se preparando para um processo de falência contra Evergrande.

Duas horas depois, por volta das 18h00 UTC, Bitcoin A queda que durou horas começou a chegar a US $ 62.800.

A mídia bebida matinal Ela relatou cerca de 45 minutos depois que Evergrande havia perdido suas dívidas pendentes que venciam na quarta-feira às 16h UTC e inadimplentes. Outros 45 minutos se passaram antes Bloomberg Ela lançou uma história dizendo que não.

Os preços estabilizaram em torno de $ 64.500 várias horas após o declínio inicial. Isso foi ao mesmo tempo que a repórter da Bloomberg Alison McNeely tweetEd “Ao contrário do que você pode ter ouvido ~ na internet, Evergrande não ficou para trás hoje.”

William Fung, trader chefe da plataforma australiana de investimento em cripto-ativos Zerocap, disse à Cointelegraph:

“Evergrande não está oficialmente inadimplente em nenhuma de suas obrigações de dívida externa no mercado internacional de títulos em dólares dos Estados Unidos.”

“Resumindo, US $ 148 milhões não são nada comparados aos US $ 300 bilhões em dívida em Evergrande, mas cria uma preocupação sobre títulos externos estruturados ‘bem mantidos’ de US $ 100 bilhões por empresas chinesas e estatais”, disse ele .

Fong acredita que o resgate para Evergrande não virá tão cedo porque “os reguladores chineses estavam iniciando um limite que visa a expansão excessiva da alavancagem do desenvolvedor”, acrescentando:

“Isso criou riscos potenciais de contágio em todo o espaço do desenvolvedor imobiliário e se expandiu para incluir também instituições financeiras e indústrias dependentes do setor”.

Alguns acreditam que o preço do Bitcoin também pode estar em perigo de um crash do mercado de ações e devido ao temor de que quase cair pela metade Reservas de amarração Feito de papel comercial, totalizando quase US $ 30 bilhões. Isso é o suficiente para o Financial Times Lugar, colocar Combine os “gigantes globais” nessa categoria.

Relacionado: A alta recorde da inflação leva os investidores a olharem mais de perto o Bitcoin

No entanto, a corda tem rejeitar Eles não possuem papel comercial Evergrande, embora possam estar expostos a empresas chinesas. O papel comercial é uma nota de dívida corporativa com uma data de vencimento curta, geralmente inferior a um ano.