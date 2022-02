Relatório de lesão do Lakers: Anthony Davis é radiografado após lesão no tornozelo

Os hits continuam chegando para Lakers. No final do segundo quarto do jogo de quarta-feira contra o Jazz, Anthony Davis nocauteou o que parecia ser uma grave lesão no tornozelo. Depois de receber o passe de Loeb, Davis inadvertidamente caiu no calcanhar do pivô Rudy Gobert, de Utah, e caiu no chão de dor.

A equipe anunciou após o intervalo que Davis não retornaria na quarta-feira e seria reavaliado após o intervalo do All-Star. Felizmente para Davis, as imagens de raios-X foram negativas.

Palavra oficial dos Lakers: Anthony Davis torceu o tornozelo direito. Os raios X foram negativos. Não há nenhum cronograma de recuperação fornecido no momento. Será reavaliado após o intervalo do All-Star. – Dave McMenamin (@mcten) 17 de fevereiro de 2022

O astro do Los Angeles Lakers, Anthony Davis, fará uma ressonância magnética do tornozelo direito amanhã, disseram fontes da liga. Incorporar tweet. Mas os raios X foram negativos. – Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 17 de fevereiro de 2022

O cronograma de retorno dependerá da gravidade: A entorse leve do primeiro grau geralmente dura 1-2 semanas

Grau 2 moderado, geralmente 3-4 semanas

Ruptura de grau 3 geralmente com 4 a 6 semanas de intervalo (se ainda instável em 6 horas, a cirurgia deve ser indicada) Em caso de quebra, procure no mínimo 6-8 semanas – Dr. Rajpal Prarr, DPT (@3cbPerformance) 17 de fevereiro de 2022

Após o jogo, o técnico Frank Vogel confirmou que Davis faria uma ressonância magnética na quinta-feira, e LeBron James disse que sua estrela estava de muletas quando o viu no primeiro tempo.

Davis permaneceu no chão muito depois de seu tornozelo quase tocar o chão enquanto torcia na aterrissagem. Ao trazer uma maca para a quadra, Davis foi retirado pelos companheiros de equipe DeAndre Jordan e Dwight Howard. Ele não colocou nenhum peso na perna enquanto o ajudava a sair do chão.

Aqui estão os vídeos de momento a momento, mas um aviso justo: eles não são para quem sofre de alergias.

Depois de perder 17 jogos no início da temporada devido a uma entorse no ligamento cruzado anterior, Davis voltou parecendo que não perdeu um jogo. Nos oito jogos anteriores ao jogo de quarta-feira, Davis teve médias de 25,1 pontos e 11,1 rebotes e acertou 58,8% de arremessos de campo.

Quarta-feira foram apenas 20 jogos em que Davis, LeBron James e Russell Westbrook estiveram disponíveis juntos nos primeiros 58 jogos da temporada. As lesões têm sido a história da temporada, com a equipe nunca chegando a experimentar esta temporada com saúde total, mesmo sem incluir Kendrick Nunn do lado de fora. O ano todo até agora.

Para Davis, é outra lesão nesta temporada que estava quase fora de seu controle. A lesão anterior no joelho que ele sofreu contra o Timberwolves veio depois que um jogador caiu de joelho e a lesão de quarta-feira veio depois que ele caiu no pé de um jogador. Foi uma mão difícil que ele e o Lakers continuaram a lidar nesta temporada e na temporada passada.

Espero que, para Davis, como nada mais, essa lesão não termine tão ruim quanto parecia em tempo real, porque ela definitivamente parecia um dos tornozelos torcidos mais ultrajantes que já vimos em algum tempo. Mas se for tão ruim quanto parece, e forçado a perder um grande momento, esta temporada continuará a parecer cada vez mais amaldiçoada.

Esta história será atualizada com mais informações à medida que continua a se desenvolver.

