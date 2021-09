Relatório: 49ers negociados para impedir que os Patriots adquiram Mac Jones (não é um erro de digitação)

Getty Images

Quando as 49 ações foram negociadas de 12 a 3 de março, eles o fizeram com objetivos diferentes. Ninguém deu frutos.

De acordo com Adam Schefter da ESPN.com, o 49ers fez a mudança para Certifique-se de que eles entendam Quarterback do Alabama Mac Jones, se os 49ers decidirem levá-lo no final.

Por Schefter, os 49ers pensavam que os Patriots cobiçavam Jones. Os 49ers queriam ser capazes de considerar os candidatos intermediários que seriam deixados no conselho após a seleção dos Jaguares Trevor Lawrence A aeronave selecionada Zach Wilson E se os 49ers decidirem, eles levam Jones.

Obviamente, eles decidiram não levar Jones. Obviamente, eles estavam certos sobre os Patriots.

A verdade pode ser um pouco mais forte do que este relatório. A verdade pode ser que o 49ers fez a jogada com o plano de aquisição de Jones, mas no período de tempo entre o acordo foi feito e o jogador pegou, o 49ers mudou de ideia.

Esta não é a primeira vez que algo assim acontece com os 49ers. Em 2017, os 49ers não pensaram seriamente Patrick Mahomes ou Deshaun Watson (Eles também podiam escolher) Porque o técnico Kyle Shanahan estava planejando assinar Kirk Cousins Próximo período de entressafra em agência gratuita. Enquanto isso, alguém persuadiu Shanahan a negociar com Jimmy Garoppolo. Quatro anos depois, alguém persuadiu Shanahan (que dirige as operações de futebol de São Francisco, apesar dos títulos) a mudar de Jones para Tree Lance.

Com Shanahan dando as cartas, certamente não é uma coisa fácil de fazer. Quem quer que decidisse que Garoppolo seria melhor do que Cousins ​​e que Lance seria melhor do que Jones tinha que encontrar uma maneira de fazer Shanahan chegar a essa conclusão por conta própria. A maioria presume que o GM John Lynch era um sussurro de quarterback, hum, um sussurro. Outros acreditam que foi o gerente geral adjunto, Adam Peters, que duas vezes fez Shanahan divergir de suas convicções intermediárias.

A segunda não foi fácil. Isso exigiu que Shanahan abandonasse completamente sua filosofia intermediária. Ele favorece os passadores de bolso que administram meticulosamente o ataque, confiantes de que se o zagueiro fizer exatamente o que as jogadas exigem, as jogadas funcionarão. Lance introduziu a possibilidade de uma segunda jogada ofensiva, dando-lhes um jogador móvel que pudesse (quando a jogada chamou) fazer rapidamente uma salada de frango, improvisando seu caminho para uma pontuação melhor como Mahomes e Watson, os caras que Shanahan teria quatro anos mais cedo.

E aqui estamos nós no primeiro domingo da temporada. O 49ers pegou o Lance, e ele não é o iniciador. Os Patriots, sem sair do 15º lugar, ficaram com Jones. E Jones parecia legal e poderoso o suficiente para permitir que os Patriots dispensassem seu veterano titular. Se o 49ers tivesse Jones, eles poderiam ter feito o mesmo – economizando $ 24,1 milhões no processo.

Então, assumindo que as informações de Schefter são precisas (e não há razão para acreditar que não), o 49ers desistiu de futuras escolhas no primeiro turno e optou pela escolha de Debs no terceiro turno em vez de Jones. Basicamente, eles pagaram caro pela “arma” e então decidiram ficar no banco de trás. Embora eles pudessem ter sido vencidos pelos Patriots se o 49ers permanecesse em 12º, eles provavelmente teriam obtido Jones ou Lance – e teriam mantido suas escolhas do primeiro turno para 2022 e 2023 no processo – se eles ficassem no mesmo lugar.

Talvez acabe dando certo para os Niners. No momento, parece que eles cometeram um grande erro.