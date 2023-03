Regulador do Reino Unido suaviza posição sobre preocupações de concorrência entre Microsoft e Activision

O videogame Call of Duty: Modern Warfare da Activision Blizzard é inserido no console de videogame Xbox One da Microsoft instalado em Denver, Colorado, na quarta-feira, 19 de janeiro de 2022.

A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido disse na sexta-feira que estreitou o escopo de sua investigação sobre a aquisição da editora de jogos Activision pela Microsoft, em um grande atraso para a gigante de tecnologia dos EUA, que busca expandir seus negócios de videogames.

Em fevereiro, a Capital Markets Authority publicou os resultados provisórios de sua investigação sobre a aquisição, observando na época que o acordo poderia levar a preços mais altos, menos opções e menos inovação. Entre suas preocupações, o regulador observou que o acordo reduziria significativamente a concorrência no mercado de jogos de console.

Desde então, o regulador recebeu uma “quantidade significativa” de feedback de vários participantes do setor sobre o acordo. Com essa nova evidência, a CMA agora diz que não acredita mais que o acordo prejudicará a concorrência nos jogos de console.

“Depois de considerar as evidências adicionais apresentadas, concluímos provisoriamente que uma fusão não reduziria significativamente a concorrência nos serviços de jogos de console porque o custo para a Microsoft de bloquear o Call of Duty do PlayStation superaria qualquer ganho de tal ação”, disse Martin Coleman. O chefe do painel independente de especialistas que conduz as investigações da CMA, em um comunicado na sexta-feira.

“Nossa visão provisória de que esta transação levanta preocupações no mercado de jogos em nuvem não é afetada pelo anúncio de hoje. Nossa investigação continua em curso para ser concluída até o final de abril.”

As ações da Activision Blizzard subiram mais de 6% nas negociações de pré-mercado nos EUA. As ações da Microsoft caíram ligeiramente em meio a uma ampla queda do mercado.

O anúncio da CMA ocorre depois que a gigante da tecnologia dos EUA também ganhou o apoio de algumas empresas que se opunham ao acordo ou estavam em cima do muro.

Uma das principais preocupações dos concorrentes da Microsoft era que o acordo bloquearia o acesso à distribuição da franquia da joia da coroa da Activision – “Call of Duty”. No mês passado, a Microsoft disse que assinou um “acordo legal obrigatório de 10 anos” para levar Call of Duty aos jogadores da Nintendo no mesmo dia que o Xbox da Microsoft, “com total paridade de recursos e conteúdo”.

Além disso, a Microsoft assinou um acordo com a Nvidia para trazer jogos do Xbox para o serviço de jogos em nuvem GeForce Now da Nvidia. A Microsoft disse que também trará a biblioteca de jogos da Activision para o serviço da Nvidia, se a aquisição for concluída. A Nvidia foi supostamente contra a aquisição da Activision pela Microsoft.

Mas a Microsoft ainda não trouxe sua maior concorrente, a Sony, dona do console PlayStation, para o jogo. O presidente da Microsoft, Brad Smith, disse à CNBC no mês passado que a empresa está oferecendo à Sony o mesmo acordo que fez com a Nintendo – disponibilizar Call of Duty no PlayStation ao mesmo tempo que no Xbox, com os mesmos recursos. A Sony continua se opondo ao acordo.