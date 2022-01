Regras de viagens recentes para Grã-Bretanha, França, Portugal, Espanha, Grécia e Itália

Com a temporada de festas bem acabada e realmente acabada, muitos de nós estaremos procurando uma viagem rápida para quebrar a tristeza de janeiro.

No entanto, antes de reservar uma viagem para algum lugar, vale a pena ignorar Restrições de viagens recentes Para os ingleses Omigron Vai por toda a Europa.

Na semana passada, mais de 1.400 voos foram cancelados no Reino Unido e 8.000 voos pousaram na quarta-feira, 29 de dezembro, como resultado do auto-isolamento da equipe.

Hoje, Ryanair cancelou mais voos de Glasgow Entre os destinos turísticos em Goa estão destinos turísticos populares – como resultado, você só pode voar para quatro destinos se quiser voar em um voo econômico – o que inclui Bélgica, Polônia, Irlanda e Espanha.

Portanto, antes de clicar em ‘Reservar’ no seu voo ou Airbnb de última hora, verifique estas regras.

Portugal

Portugal ainda está aberto ao Reino Unido, mas existem testes que você deve fazer antes de entrar no país.

Não pode gerir um teste sozinho – aceite apenas testes realizados por profissionais de saúde portugueses.

Isso significa que, na maioria dos casos, você precisará fazer um teste de PCR 48 horas antes de sua chegada, que é compatível com ‘RT-PCR’. Você pode entrar com um teste de antígeno negativo feito até 72 horas antes da chegada.

Todos os viajantes têm de preencher um cartão de localização de passageiro online e, se viajar para a Madeira, Açores ou outro grande continente, terá de preencher um questionário adicional.

Aqueles que voam para Portugal podem ser examinados aproximadamente quanto à temperatura. Qualquer pessoa acima de 38ºC deve verificar novamente no aeroporto e se isolar se for positivo.

Espanha

Para entrar na Espanha, você deve estar totalmente vacinado se tiver mais de 12 anos.

Há uma exceção para os britânicos que viajam por “razões familiares obrigatórias legalmente reconhecidas” ou “Força Majure”, que é suficiente para um teste PCR negativo e auto-isolamento na chegada.

Os britânicos que vivem na Espanha também podem entrar no país com um teste PCR negativo ou documento de ‘certificado de recuperação governamental’. Aqueles que estão totalmente vacinados não precisam se isolar assim que chegarem.

Todos os viajantes que desembarquem na Espanha devem preencher um ‘ Formulário de Controle de Saúde ‘(Também conhecido como FCS).

Você deve verificar se há restrições locais, como ordem de toque de recolher ou restrições às reuniões da comunidade.

Viagens de / para aeroportos estarão isentas de toque de recolher, desde que você carregue suas passagens e documento de identidade.

Alemanha

Na Alemanha, o Reino Unido designou uma ‘área de variação do vírus’, o que tornará as coisas mais complicadas para quem precisa viajar para lá.

As transportadoras, como as companhias aéreas, estão proibidas de transportar um pequeno número de indivíduos da Grã-Bretanha para a Alemanha, incluindo cidadãos britânicos e alemães residentes na Alemanha.

A partir de 22 de dezembro, os viajantes que vierem para a Alemanha de áreas infectadas por vírus deverão ter um teste PCR negativo nas próximas 48 horas, independentemente do estado de vacinação – testes rápidos de antígeno ou outros testes não serão mais permitidos.

França

Atualmente, você só pode ir à França por motivos essenciais.

A diretriz do Ministério das Relações Exteriores afirma: “Todos que desejam viajar do Reino Unido para a França, independentemente do status da vacina, podem fazê-lo apenas por razões essenciais definidas pelas autoridades francesas.

“Cidadãos franceses e pessoas que vivem na França são considerados um motivo essencial para viajar.”

Itália

A itália vai aceitar a inglaterra Evidência para recuperação do vírus corona e passagem de vacinação Equivalente a ‘Green Boss’.

Isso significa que se você viajar do Reino Unido e puder provar que está totalmente vacinado, poderá entrar na Itália sem se isolar.

No entanto, um teste de PCR negativo foi feito dentro de 48 horas após a entrada na Itália ou um teste de antígeno negativo foi realizado dentro de 24 horas após a entrada na Itália.

O site do governo do Reino Unido alerta que qualquer pessoa que chegue à Itália por via aérea, terrestre ou marítima, independentemente do status de vacinação, pode ser submetida a um teste governamental aleatório até 31 de janeiro.