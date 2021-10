Reforma do banco central de Erdogan abre caminho para mais cortes nas taxas de juros

Três membros do Comitê de Política Monetária foram destituídos e dois novos membros foram indicados

A lira atingiu uma baixa recorde de 9,1950 em relação ao dólar

Erdogan demitiu três governantes em dois anos e meio

ISTAMBUL (Reuters) – O presidente turco Recep Tayyip Erdogan demitiu na quinta-feira três formuladores de políticas do banco central, dois dos quais se opuseram ao último corte da taxa de juros, abrindo caminho para mais flexibilização das políticas e transformando a lira em uma moeda totalmente nova. Pequeno.

Os analistas viram a mudança – anunciada à meia-noite no Diário Oficial da União – como uma nova evidência da interferência política de Erdogan, o autodenominado inimigo das taxas de juros e um defensor frequente do estímulo monetário.

Sem nenhuma explicação para a decisão, Erdogan demitiu os deputados conservadores Semih Tumen e Ugur Namik Kucuk, junto com Abdullah Yavas, o membro mais antigo do Comitê de Política Monetária, disse o jornal.

Ele nomeou dois novos membros – Taha Jakmak como deputado e também Youssef Tuna – pouco conhecidos no banco central ou entre os economistas, deixando o MPC com pouca experiência em política monetária após uma reforma de anos pelo presidente.

Duas fontes familiarizadas com as deliberações internas disseram que Kokok e Yavas foram expulsos após a disputa com um corte de 100 pontos básicos na taxa de juros no mês passado, que surpreendeu os investidores na época e derrubou a moeda.

Logo após o anúncio, a lira caiu para uma baixa recorde em relação ao dólar, antes de reduzir as perdas do dia. No entanto, atingiu uma baixa de todos os tempos de 9,1950 às 1444 GMT.

A moeda caiu cerca de 19% este ano, principalmente devido à credibilidade do banco central afetada e às preocupações entre investidores e poupadores sobre cortes antecipados nas taxas de juros em face da inflação que disparou para quase 20%.

“A lira perdeu seu apoio institucional nos últimos anos … As mudanças da noite passada sugerem fortemente que o banco central não é mais capaz de administrar a política monetária da Turquia”, disse Arda Tonka, Economista da Ecofatoração.

Ele acrescentou que a combinação de política monetária e regulamentação financeira deixou “a economia turca muito frágil”.

No mês passado, o banco central cortou a taxa de juros (TRINT = ECI) Para 18%, Erdogan – que caiu nas pesquisas de opinião e está ansioso para aumentar o crédito e as exportações – também buscou publicamente. A maioria dos analistas descreveu a flexibilização como um erro em um momento em que a inflação global está se acelerando. Consulte Mais informação

inversão de marcha

A reforma do MPC veio depois que a presidência disse na noite de quarta-feira que Erdogan havia se encontrado com o governador do Banco Central, Sahab Kavcioglu, e postado uma foto dos dois homens juntos.

Isso marca uma reviravolta em relação à semana passada, quando a Reuters, citando três fontes, relatou que Erdogan havia perdido a fé em Kavcioglu e que os dois não haviam se comunicado muito nas últimas semanas. Consulte Mais informação

Embora o MPC tenha passado por uma rápida transformação neste ano, Kavcioglu pressionou por mudanças nos últimos dias, de acordo com uma das fontes familiarizadas com o assunto.

“Kavcioglu meio que pavimentou o caminho para reduzir as taxas de juros mais rapidamente com os novos membros”, disse a pessoa. Agora, aqueles que estavam longe dos cortes nas taxas foram removidos. ”

Erdogan nomeou Kavcioglu governador em março. Consulte Mais informação

Em pouco mais de dois anos, Erdogan demitiu abruptamente três governadores de bancos devido a desentendimentos políticos, uma demonstração impressionante de interferência política que prejudicou gravemente a credibilidade e previsibilidade do banco. Consulte Mais informação

“Remover funcionários do banco central no meio da noite sem uma explicação muito boa não é como construir a credibilidade do banco central ou aumentar a confiança do mercado”, disse um investidor estrangeiro na quinta-feira.

A taxa de inflação plena da Turquia atingiu a maior alta em dois anos e meio de 19,58% em setembro, enquanto a medida de núcleo – confirmada por Kavcioglu no mês passado – foi de 16,98%.

oposição interna

Kavcioglu disse a um comitê parlamentar esta semana que o corte da taxa de juros em setembro não foi uma surpresa e teve pouco a ver com a subsequente venda da lira. Consulte Mais informação

A próxima reunião de definição de política do banco será realizada em 21 de outubro, quando outro corte de juros é considerado provável.

As reações do mercado às mudanças de quinta-feira incluíram um salto no prêmio exigido pelos investidores para manter a dívida turca em relação aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com base no JPMorgan EMBI Global Diversified Index. Atingiu 521 pontos base, o nível mais alto desde abril, deixando spreads mais altos do que os da Ucrânia e do Quênia.

A segunda fonte que falou à Reuters disse que Kocuk e Yavas, que perderam a reunião política em setembro, se opuseram a algumas das decisões recentes dos bancos.

Kucuk também se opôs a uma política não convencional em 2019-2020 de usar as reservas cambiais do banco para sustentar a lira por meio de vendas de bancos estatais, disse a pessoa, acrescentando que Kucuk advertiu o MPC de que o fracasso em manter as taxas altas o suficiente agora só leva a um aumento taxas. No futuro.

Kakmak, o novo vice-governador, é vice-chefe da Autoridade de Supervisão Bancária BDDK da Turquia desde 2019. Anteriormente, ocupou cargos no Ziraat State Lending Bank, incluindo chefe de recursos humanos.

Tuna, outro funcionário da MPC, foi professor e também atuou como membro do conselho da BDDK de 2003-2009.

“Pode-se presumir que os membros recém-nomeados do Comitê do Banco Central apoiarão a política monetária de Kavcioglu e Erdogan”, disse Antje Brevik, analista do Commerzbank. “Este não é um bom presságio para a lira turca.”

(Reportagem de Darren Butler; Reportagem adicional de Izji Erkoyon, Jonathan Spicer e Ali Kokokokman; Escrita de Jonathan Spicer. Edição de Dominic Evans, Stephen Coates e Gareth Jones

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.