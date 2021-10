Receios de disseminação de infecção em Evergrande levam China a estabelecer recordes

XANGAI (Reuters) – Preocupações com os potenciais efeitos crescentes da crise da dívida sobre a incorporadora China Evergrande Group. (3333.HK) A China empurrou as margens de rendimento mais altas para níveis recordes na quarta-feira, dias depois de a empresa perder outro prazo para títulos em dólar.

A empresa, que tem mais de US $ 300 bilhões em compromissos, perdeu na segunda-feira sua terceira rodada de pagamentos de juros sobre seus títulos em dólar em três semanas, mesmo quando outras empresas alertaram sobre o calote.

No sinal mais claro ainda dos temores dos investidores globais quanto à disseminação do contágio da dívida, o spread ajustado para opções no índice de alto rendimento ICE BofA em dólar asiático de empresas chinesas … (.MERACYC) Ele atingiu uma nova alta de 2.337 pontos-base na noite de terça-feira, horário dos EUA, acima do pico anterior de 2.069 pontos-base na sexta-feira.

As margens do grau de investimento também saltaram para o máximo em mais de dois meses. (.MERACCG)

“Vemos o risco de que uma correção descontrolada no mercado imobiliário possa causar uma queda acentuada nos preços e prejudicar a riqueza pessoal dos proprietários”, disse Kim Ing Tan, analista de crédito da Standard & Poor’s, em um relatório.

“Tal evento também pode contribuir para perdas generalizadas de investidores em produtos de gestão de patrimônio, empreiteiros e empresas de serviço que apóiam desenvolvedores.”

Evergrande não pagou quase US $ 150 milhões em cupons de três títulos com vencimento na segunda-feira, depois de fazer mais dois pagamentos em setembro.

Embora a empresa não tenha tecnicamente inadimplente esses pagamentos, que têm períodos de carência de 30 dias, os investidores dizem que esperam um processo de reestruturação de dívida de longo e longo prazo. Consulte Mais informação

Os títulos corporativos do setor imobiliário chinês continuaram caindo na quarta-feira, incluindo sete dos dez maiores perdedores entre os títulos corporativos negociados em Xangai.

Títulos emitidos por desenvolvedores, incluindo Shanghai Shimao Co Ltd (600823.SS)Grupo Ouyuan da China (3883.HK) As ações do Country Garden Properties Group caíram entre 1,6% e 7,4%, de acordo com dados do câmbio.

Os bônus em dólar também caíram, embora os traders tenham dito que a liquidez do mercado limitada seguindo as trajetórias anteriores significava que os preços eram apenas indicativos, com os preços comercializáveis ​​potencialmente 10-20 pips mais baixos do que os preços da tela.

Marketaxess cita Kaisa Group Holdings (1638.HK) Os títulos de junho de 2026 caíram 0,9%, para 41,125 centavos. Seu rendimento aumentou para cerca de 40%.

Nos mercados de ações, um subíndice que rastreia ações de empresas imobiliárias (CSI000952). Caiu 0,7% contra um aumento de 1,2% no índice líder CSI300 (.CSI300).

Os mercados em Hong Kong foram fechados na quarta-feira devido a um tufão que atingiu a cidade.

parede de dívidas

A unidade carro-chefe da Evergrande, Hengda Real Estate Group Co., enfrenta um pagamento de cupom de título interno de 121,8 milhões de yuans em 19 de outubro, e Evergrande tem outro cupom de US $ 14,25 milhões com vencimento em 30 de outubro. consulte Mais informação

As pressões da dívida vão muito além de Evergrande. As incorporadoras imobiliárias chinesas têm US $ 555,88 milhões em cupons de títulos em dólar de alto rendimento com vencimento neste mês e cerca de US $ 1,6 bilhão com vencimento antes do final do ano. Dados do Refinitiv mostram que pelo menos US $ 92,3 bilhões em títulos de incorporadoras imobiliárias com vencimento no próximo ano Leia mais

Fantasia, competição de médio porte da Evergrande (1777.HK) Como ja faltou o pagamento e terreno moderno (1107.HK) e Sinic Holdings (2103.HK) Você está tentando adiar os prazos de pagamento que têm maior probabilidade de serem classificados como inadimplentes pelas principais agências de classificação.

“Essas histórias desafiam a noção de que o Evergrande é único”, escreveram analistas da Capital Economics em uma nota.

Eles disseram que, embora os legisladores da China provavelmente consigam evitar um “cenário do Juízo Final”, o setor imobiliário ampliado continuará a sobrecarregar a segunda maior economia do mundo.

“Mesmo depois de uma reestruturação ordenada das incorporadoras mais afetadas, com o mínimo de contágio para o sistema financeiro, a atividade de construção irá inevitavelmente desacelerar muito mais.”

O Fundo Monetário Internacional disse na terça-feira que a China tem capacidade para resolver questões ligadas ao endividamento de Evergrande, mas alertou que uma escalada da situação pode levar ao surgimento de pressões financeiras mais amplas. Consulte Mais informação

O setor imobiliário chinês de US $ 5 trilhões é responsável por cerca de um quarto da economia chinesa por algumas medidas e costuma ser um fator importante na formulação de políticas de Pequim.

(Reportagem de Andrew Galbraith) Edição de Muralikumar Anantharaman e Kim Kugel

