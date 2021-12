Reabastecimento Sony Direct PS5 confirmado para hoje – quando e como obtê-lo

senão PS5 reabastecer A caminho do Sony Direct. A varejista é conhecida por manter regularmente vários pontos próximos a ela, e essa tendência deve continuar esta semana. O revendedor oficial da Sony está realizando um reabastecimento do PS5 na segunda-feira (13 de dezembro), mas já está se preparando para oferecer aos jogadores outra chance de comprar um console de última geração.

Sony Direct realizará seu segundo reabastecimento PS5 somente para convidados da semana ainda hoje (quarta-feira, 15 de dezembro). A entrega começará às 14h ET e durará até 19h ET ou até que os suprimentos acabem. Os portões podem ser abertos para quem não tem convite por volta das 17h00 horário do leste dos EUA, mas isso não é garantido e não aconteceu durante a última meia dúzia de lançamentos do Sony Direct.

Se houver uma queda geral, você será capaz de obter um arquivo PS5 por $ 499 por meio deste link ou o PS5 Digital por $ 399 por meio deste link. Enquanto isso, se você ainda não recebeu um convite, a Sony Página de registro Ainda faz gravações. Provavelmente é tarde demais para conseguir um convite para esta entrega, mas ainda vale a pena divulgar seu nome, caso você odeie reabastecimentos futuros.

Reabastecimento Sony Direct PS5 (verificar estoque)

A notícia desta versão remasterizada do Sony Direct original veio de um arquivo tema reddit , com vários usuários confirmando que receberam um convite para esse lançamento que está por vir. Se você já se cadastrou para receber um convite, sugerimos enfaticamente que consulte sua caixa de entrada de e-mail, pois você pode ter sido selecionado. Não se esqueça de pesquisar sua pasta de spam para garantir.

Se você não for convidado, certifique-se de nos adicionar aos favoritos PS5 reabastecer Centro. Espera-se que os varejistas realizem sua reposição final de estoque para 2021 nos próximos dias, portanto, nossos alertas serão mais úteis do que nunca. Você também pode seguir nosso site PS5 Restore Live Updates A página, onde vivemos, atualizando blogs para cada queda no PS5 que ouvimos e cobrimos com alertas atualizados.

Como obter notificações do Sony Direct

Ocasionalmente, o Sony Direct reabastece apenas para convidados. (Os convites são enviados por e-mail). A Sony abriu recentemente as inscrições para esses eventos ao público em geral. Agora qualquer pessoa pode se inscrever em Sony Direct PS5 Convidado Reabastecimento apenas.

Você precisará ter uma conta Sony Direct ativa e certificar-se de que as notificações estão definidas como Sim. Criar uma conta Sony Direct é fácil: você pode se registrar Por meio deste link aqui. Depois de criar uma conta, você deseja adicionar seu endereço e informações de faturamento. Ter essas informações arquivadas tornará as coisas mais fáceis se você puder colocar o controlador PS5 em seu carrinho.

Para ativar as notificações do Sony Direct, você precisará fazer login em sua conta, clicar em “Meu perfil” e, em seguida, clicar no botão “Editar” na página de seu perfil. Você será redirecionado para uma nova página de configurações da conta. Nessa página, escolha “Notificações” na coluna à esquerda e, em seguida, certifique-se de se inscrever para receber notícias e ofertas especiais da Sony.

Lembre-se de que esse truque não garante que você receberá um convite oportuno para lançar o próximo PS5, mas deve aumentar suas chances de eventos de reabastecimento exclusivos do Sony Direct PS5 no futuro.

Como obter o PS5 se você não receber um convite

Normalmente, após um reabastecimento do PS5 apenas para convidados, a Sony tende a abrir a fila virtual para o público em geral. No entanto, isso nem sempre é garantido, pois já houve casos em que o varejista esgotou totalmente.

Se houver consoles adicionais, é provável que o reabastecimento seja feito para o público somente após o término do evento de convite. (Normalmente, uma ou duas horas após o início do download original.) Claro, você pode adicionar nossa página aos favoritos e nós o manteremos atualizado. PS5 reabastecer Notícias do Sony Direct e de todos os principais varejistas dos EUA.

O que você faz quando está na lista de espera

Quando estiver na fila virtual, você obterá um tempo de espera estimado. Todos os tempos de espera variam e há uma boa chance de você receber uma mensagem informando que levará “mais de uma hora”. Nesse caso, não se desespere. Sua condição pode mudar rapidamente e você pode acabar com um tempo de espera menor do que o esperado. (Por exemplo, depois de esperar 20 minutos em um evento de reabastecimento PS5 anterior, nosso tempo foi reduzido de “mais de uma hora” para apenas 15 minutos).

Além disso, pode ser solicitado que você resolva um CAPTCHA. Este é um desafio / pergunta simples para ter certeza de que você não é um bot e geralmente requer que você marque uma caixa de rádio. Como resultado, você deseja garantir que a guia do navegador permaneça em destaque, porque se não estiver, você pode perder o desafio do captcha e perder seu lugar na fila.

Rastreador de reabastecimento PS5 – varejistas devem verificar