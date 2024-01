Razer atualiza sua cadeira para jogos Iskur com sistema lombar ‘6D’ para CES 2024

Os novos acessórios da Razer na CES 2024 são tão luxuosos quanto você esperaria. Na conferência deste ano, a empresa estreou sua primeira cadeira para jogos, um dock USB-C de 11 portas, um painel para jogos com tecnologia HD Touch e uma barra de luz montada na tela com iluminação Chroma RGB.

Cadeira de jogos Razer Iskur V2

A cadeira para jogos Razer Iskur V2 é a sucessora da cadeira para jogos original de 2020. O destaque do novo modelo é o “sistema de suporte lombar 6D ajustável e adaptativo”. Descrito como único do gênero, o suporte lombar contém um mecanismo com mola para ajustar o peso e a posição do corpo, juntamente com controles manuais para protrusão lombar e altura.

Scanner

A Razer afirma que reuniu feedback de especialistas em ergonomia e comunidades de esportes eletrônicos para projetar o Iskur V2. A cadeira pode reclinar até 152 graus e permite controlar sua inclinação. Inclui almofadas de espuma de alta densidade e é feito de couro sintético de grau EPU. A empresa o descreve como oferecendo “ampla personalização em altura, posição e ângulo” e possui um travesseiro de espuma viscoelástica para a cabeça.

O Iskur V2 custa US$ 650 e está disponível para encomenda hoje no site da Razer.

Estação de acoplamento Razer USB C

Scanner

A Razer também possui uma nova docking station de 11 portas compatível com PCs Windows, Macs, iPads e Chromebooks. Na parte frontal da porta, o Razer USB C Dock possui quatro portas USB-A, duas USB-C, Gigabit Ethernet, HDMI, um conector combo de áudio de 3,5 mm e slots para UHS-I SD e microSD.

A porta HDMI da base de carregamento pode produzir até 4K a 60 Hz e seu conector de áudio suporta som surround 7.1. O acessório é feito de liga de alumínio e suas portas USB suportam carregamento de laptop de 85W.

O Razer USB C Dock custa US$ 120 e já está disponível na Razer.

Almofada Projeto Esther

depois disso Aquisição 2022 Da Interhaptics, a Razer está exibindo o Projeto Esther, “o primeiro painel de jogo háptico de alta precisão do mundo”, que parece que poderia ser feito a partir de seu Mad Lib com tema CES. O pad não é anunciado como um produto comercial (pelo menos ainda não), mas foi projetado para exibir os detalhes do Razer Sensa.

Semelhante em tamanho e formato às cadeiras de massagem independentes, o tapete da cadeira Project Esther se estende ao longo de onde você se senta nas costas. Os desenvolvedores podem controlar “direcionalidade Sensa, experiências multi-trigger e integração de vários dispositivos entre diferentes plataformas e periféricos”. A tecnologia é plug-and-play, convertendo automaticamente o áudio em sensação tátil de alta resolução.

A cadeira oferece uma “ampla gama de toque de alta precisão” graças a 16 atuadores integrados. Possui alças ajustáveis ​​e a Razer afirma que é compatível com a maioria das cadeiras de jogos e de escritório. (Se chegar ao mercado, pode ajudar os obcecados por toque a economizar dinheiro em cadeiras de jogos.) Ele suporta conexões de baixa latência para garantir que seus sons sejam sincronizados sem demora com seu jogo ou conteúdo de mídia.

Barra de luz do monitor Ether

Scanner

A Razer adora iluminação RGB e a empresa tem uma nova barra para provar isso. A barra de luz do monitor Aether é um acessório montável com luzes LED frontais e traseiras.

A faixa de luz tem uma pontuação de índice de reprodução de cores (CRI, classificação de precisão de cores) de 95 e pode iluminar uma área de 60 cm x 30 cm (cerca de 2 x 1 pé). A iluminação Chroma RGB suporta mais de 16,8 milhões de cores e “incontáveis ​​​​efeitos de iluminação”.

A barra também inclui controles de toque capacitivos. Seu brilho, temperatura de cor e efeitos de croma são personalizáveis ​​pelo usuário. Ele suporta o padrão de casa inteligente Matter e os usuários podem ajustar suas configurações por meio do aplicativo Razer Gamer Room.

A Aether Monitor Light Bar estará disponível em março por US$ 130.

Estamos reportando ao vivo a CES 2024 em Las Vegas, de 6 a 12 de janeiro. Fique por dentro de todas as novidades do show aqui.