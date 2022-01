Ravens vs.

Apropriadamente, uma batalha defensiva eclodiu em Baltimore entre os Ravens e os Steelers. Os gols de campo de Chris Boswell e Justin Tucker foram os únicos gols no primeiro tempo que incluíram oito bolas e três corridas. O objetivo de campo de Boswell foi definido pela recuperação de Henry Mundo do tropeço de Tyler Huntley na primeira aquisição de Baltimore. O Baltimore empatou com o aproveitamento de um campo curto no final do primeiro tempo.

O Steelers jogou a maior parte do primeiro tempo sem devolver o sucesso a Nagy Harris, que sofreu uma lesão no cotovelo na primeira aquisição do Pittsburgh. A história foi feita no primeiro semestre, quando TJ Watt empatou o recorde de Michael Strahan por uma temporada. Watt empatou o recorde com um sack de Huntley no último minuto do primeiro tempo.

Ambas as equipes precisam vencer e obter ajuda externa se quiserem ir para os playoffs. Os Steelers precisam vencer os corvos e fazer os Jaguars conseguirem uma vitória surpreendente sobre os pôneis. Os Ravens precisam derrotar os Steelers, os Jaguars perturbam a equipe dos pôneis e os Patriots para fisgar ou derrotar os golfinhos, e os Raiders derrotam o Charger.

Qual time sairá por cima? Confira nosso blog ao vivo abaixo para atualizações ao vivo, destaques e análises de uma das principais competições da NFL.

como assistir

Encontro: Sábado, 9 de janeiro | Tempo: 13h00 hora do leste

Localização: M&T Bank Stadium (Baltimore)

Televisão: CBS | fluxo: Paramount + (Clique aqui)

Ele segue: CBS Sports App

Prospecto: Corvos -3,5, O / U 41