Rams segurado para derrotar Buck por 30-27, no que poderia ser o último jogo de Tom Brady – NBC Los Angeles

O Los Angeles Rams espera que a história se repita.

Menos de um ano depois que Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers se tornaram o primeiro time na história da NFL a ganhar um título do Super Bowl em sua casa, os Rams estão buscando um destino semelhante em 2022.

Em um dia nublado e úmido de inverno, os Rams resistiram à derrota dos Buccaneers por 30 a 27 na Rodada Divisional da NFC, negando-lhes a oportunidade de defender seu título, enquanto avançavam simultaneamente para a partida do Campeonato da NFC da próxima semana.

Uma vitória dos Rams parecia inevitável durante a maior parte da partida, mas nunca se concretizou após uma reviravolta irritada no quarto trimestre de Brady e Bucks. Liderando por 27-3, Tampa Bay marcou 24 pontos sem resposta para empatar o jogo com menos de um minuto no relógio. TEu sinto falta do campeão da NFL Cuper CupLos Angles conseguiu entrar em campo e chutar o field goal premiado quando o tempo expirou.

“

Los Angeles venceu Tampa Bay pela segunda vez nesta temporada, mandando Brady e Bux para casa para o que poderia ser O jogo final da carreira do sete vezes campeão da NFL.



Mike Ehrman Tom Brady #12 do Tampa Bay Buccaneers reage após ser derrotado pelo Los Angeles Rams por 30-27 no jogo do NFC Divisions Playoff no Raymond James Stadium em 23 de janeiro de 2022 em Tampa, Flórida. (Foto de Mike Ehrman/Getty Images)

“Eu não pensei muito sobre isso”, disse Brady quando perguntado se ele iria se aposentar. “Vou levar isso dia após dia e ver onde estamos”. “Honestamente, pessoal, estou pensando neste jogo e não no futuro agora.”

Com tantas perguntas em torno do futuro de Brady após o jogo, havia muitas perguntas sobre o quarterback dos Rams, Matthew Stafford, antes do início da pós-temporada. Embora classificado ao lado de Brady estatisticamente entre os maiores quarterbacks de sua geração, Stafford ainda não venceu um playoff em seus 13 anos de carreira na NFL.

Embora alguns desses demônios tenham sido expulsos em Os Rams venceram o Arizona Cardinals por 34 a 11 no NFC Wild Card Game, os céticos de Stafford não achavam que ele poderia derrotar o maior quarterback de todos os tempos em Brady.

Mas Stafford prevaleceu no tão esperado duelo de quarterback do veterano idoso. O jogador de 33 anos lançou para 366 jardas e dois touchdowns, até mesmo correndo para uma rebatida em sua luta com Brady.

Brady, de 44 anos, jogou para 329 e caiu na derrota.

Os Rams agora sediarão o número 6 do San Francisco 49ers pela terceira vez nesta temporada no Sophie Stadium no domingo. Os 49 candidatos foram derrotados pelos Rams seis vezes seguidas, Com sua última vitória em 30 de dezembro de 2018.

“É um grande desafio”, disse Stafford enfrentando os Niners. “Espero que seja um daqueles jogos em que o azul e o amarelo são pesados ​​e temos um público barulhento que dificulta a vida deles. Estou animado com esta oportunidade”.

Os Rams saltaram para uma vantagem inicial de 10 pontos depois que Stafford encontrou o tight end reserva Kendall Blanton em jogo, para um passe de sete jardas para a primeira pontuação no jogo.

Los Angeles, em seguida, abriu o jogo no início do segundo quarto, quando Stafford Cooper encontrou Cobb aberto para um passe de touchdown de 70 jardas que coloca os Rams à frente por 17-3.

“O treinador nos deu uma ótima ligação”, disse Cobb sobre o rebaixamento. “Conseguimos a cobertura que queríamos”. “Temos dois contra um na frente de segurança. Matthew [Stafford] Ele fez um bom trabalho pendurado lá, me dando a chance de correr atrás da caçada. Senti que minha melhor chance era cortar lá e consegui chegar à zona de chegada. Meus pés pareciam um pouco pesados. “

Os Rams mantiveram os Bucks fora da end zone no primeiro tempo, mas perderam a chance de subir por 27-3 quando Cam Akers acertou a bola na linha de uma jarda, matando todo o impulso para o vestiário.

Mas os Rams retomaram a bola para começar o segundo tempo e marcharam pelo campo, fechando por seis, 28 jardas com QB impedido pelo placar e 27-3.

A liderança era assustadoramente uma reminiscência do Super Bowl LI, quando o Atlanta Falcons liderou o Brady e o New England Patriots por 28-3. Brady lutou para o maior retorno da história do Super Bowl e quase fez isso de novo no domingo.

Liderando por 27 a 6, Cobb sofreu um fumble e Brady e Bucks trouxeram a bola de volta ao seu território no meio do terceiro quarto.

“É obviamente difícil”, disse Cobb sobre a confusão. “Você obviamente está tentando limitá-los o máximo que pode e, para estar naquele momento, obviamente sente que está decepcionando seu time e colocando a defesa em um lugar terrível, você nunca quer fazer isso. Literalmente, antes dessa viagem, estávamos pregando ‘Ball Security, Security Ball’ e isso é algo que não posso fazer”.

Sete jogadas depois, Leonard Fournette, ativado a partir do infravermelho antes do jogo, correu a bola para a end zone e de repente Brady e Bucks caíram apenas 27-13.

“Cheguei no primeiro tempo e disse a eles ‘fomos tocados antes'”, disse Fortnite sobre a derrota por 27-3. “Você tem que pegar o que quiser, especialmente neste jogo. nenhuma coisa.”

O quarto quarto foi repleto de muita emoção, pois ambas as equipes foram afetadas no jogo consecutivo. Inicialmente foi Brady quem fracassou depois que von Miller fez uma turnê com a fita.

Então um tiro falhado voou sobre a cabeça de Stafford e a família Box o recuperou.

Os Rams se tornaram o primeiro time na história da NFL a perder quatro faltas em um jogo em que lideravam por 20 pontos ou mais, mas ainda assim venceram o jogo. Foi também a primeira vez que uma equipe cometeu quatro turnovers e ainda conseguiu derrotar uma equipe liderada por Tom Brady.

“Ter quatro equipes é algo que temos que limpar”, disse Shawn McVeigh, treinador dos Rams. “Mas minha parte favorita é que os caras ficaram juntos. Ninguém se conteve, ninguém piscou.”

Brady mostrou por que ele é o bode quando ele deu um centavo para Mike Evans na lateral por um passe de 55 jardas para touchdown que corta o jogo para 27-20 com pouco mais de três minutos restantes na competição.

Depois que eu bati no Mike [Evans] “Foi uma sensação muito boa”, disse Brady sobre a aterrissagem. “Estávamos certos na hora.”

Os Bucs completaram um retorno após o segundo fumble do Akers no jogo Tampa Bay colocar a bola de volta em sua zona. Fortnite correu para o canto da end zone para empatar a partida em 27-27. Os Bucs ficaram 24 pontos sem resposta no segundo tempo.

“Eu apenas tentei fazer uma jogada para ajudar a equipe”, disse Fournette. “Esta semana inteira foi muito difícil para mim. Meu primo foi morto dois dias antes da partida. Eu estava apenas tentando manter tudo em ordem. Estou feliz por ter tido a chance de ir lá e lutar com esses caras. “

Com apenas 40 segundos restantes no jogo, os Bucs estavam se preparando para a prorrogação, mas os Rams teriam a última palavra. Stafford completou dois passes profundos em Cobb para colocá-los dentro do alcance. É quando o jogador de futebol do Pro Bowl Matt Jay, que foi cortado pelos Bucs em 2019, enfrenta o vencedor do jogo quando o tempo se esgota.

A campanha de 2021 não foi totalmente tranquila para os Rams. Após o início da temporada 7-1, os Rams adquiriram Miller e o receiver Odell Beckham Jr. para a segunda metade da temporada. Em vez disso, eles perderam três jogos seguidos para os Titans, Niners e Packers, onde também pareciam mais um pretendente do que um concorrente. Mas então eles tiveram cinco vitórias consecutivas para endireitar o navio ao longo do trecho.

Agora, após duas vitórias consecutivas contra adversários dignos na pós-temporada, os Rams estão impactados e podem se tornar o segundo time consecutivo a jogar o Super Bowl em casa com o Super Bowl LVI marcado para 13 de fevereiro no SoFi Stadium.