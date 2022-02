Rameshappu Pragnananda derrota o campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen

Sachin Tendulkar, indiano aposentado estrela de críquete Ele é considerado um dos maiores jogadores da história do esporte, pois parabenizou Pragnanandha no Twitter Ele descreveu sua vitória como “mágica”.

“Você deixou a Índia orgulhosa!” disse Tendulkar.

Praggnanandhaa encenou sua derrota de Carlsen em 39 lances. Foi ainda mais impressionante porque ele estava jogando com as peças pretas, movendo-se em segundo lugar, com as falhas envolvidas, principalmente no xadrez de elite.

“Ele estava no controle do jogo, eu senti, do início ao fim, que é o que Magnus faz com as pessoas”, disse Levi Rosman, professor internacional que resume torneios e discute estratégia em seu canal no YouTube. xadrez de gothamque tem mais de 1,4 milhão de assinantes.

Carlsen, que também foi um jogador de destaque quando era adolescente, desbloqueado pelo gambito da rainha, movendo o peão de sua rainha para d4. Praggnanandhaa recusou a manobra. (Repetir no Chess24.)

No primeiro e no meio do jogo, disse Carlsen, ele jogou uma partida de um minuto e conseguiu um peão, depois outro, o que o colocou em vantagem, mas Praggnanandhaa compensou isso mantendo as peças que ainda tinha no bordo ativo e lotado. Rei Carlsen.