Rainha Elizabeth testa positivo para coronavírus

Rainha Elizabeth II na Câmara dos Lordes em maio durante a abertura oficial do Parlamento. Uma onda de encorajamento e apoio surgiu após a notícia de sua infecção pelo vírus Corona.

Na tarde de domingo, as notícias de que a rainha Elizabeth II havia contraído o coronavírus se espalharam por Londres com alertas de notícias em telefones trazendo informações para muitos enquanto trabalham no fim de semana. Mas, à medida que o público em geral e os líderes políticos reagiram, muitos foram rápidos em pensar em como as notícias chegariam. Como o governo planeja desfazer as últimas restrições de coronavírus restantes.

Várias pessoas disseram que a doença da rainha mostrou o quão vulnerável a população em geral tem sido ao vírus.

“Não tem limites, é o que ele nos diz”, disse Hussain Ahmed, 34, que esperava um ônibus no norte de Londres. “Ele não se importa se você é uma rainha ou um rei ou um civil comum, uma pessoa de alto poder; você entende.”

Gail Smith, que caminhava com a amiga sob chuva torrencial no norte de Londres, disse que viu a notícia e ficou triste e preocupada com a rainha. Mas eles acrescentaram que não ficaram surpresos ao vê-lo entrar nos círculos reais porque ainda há muitas pessoas infectadas em Londres e em toda a Grã-Bretanha.

“Ela deve ser a pessoa de alto escalão mais protegida e é idosa”, disse Smith. “E ela geralmente é uma pessoa saudável, mas mostra como é difícil proteger as pessoas disso.”

Uma onda de encorajamento e apoio de todo o país e além eclodiu nas mídias sociais no domingo, depois que o Palácio de Buckingham anunciou a notícia pela primeira vez, junto com políticos e comentaristas.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson escreveu no Twitter: “Tenho certeza de que falo por todos, desejando a Sua Majestade a Rainha uma rápida recuperação do Covid e um rápido retorno à boa saúde vibrante”.

Outros membros do governo também expressaram seu apoio, incluindo Sajid Javid, ministro da Saúde da Grã-Bretanha, que escreveu no Twitter que desejava “Sua Majestade a Rainha uma rápida recuperação”.

Tesoureiro Rishi Sunak, Ele desejou-lhe uma rápida recuperação. No cargo, enquanto a secretária do Interior, Priti Patel, acrescentou “Deus salve a rainha” no final de seu reinado tuitar.

Membros do Partido Trabalhista de oposição também expressaram seu apoio através das mídias sociais. “Recupere-se logo, senhora”, disse Keir Starmer, líder do partido. escreveu no twitter.

Aos 95 anos, ela é considerada a rainha mais alta do Reino Unido O septuagésimo aniversário de sua ascensão ao trono Este mês.

Não passou despercebido a muitos que sua infecção ocorreu enquanto o governo se preparava para eliminar as restrições recentes e considerar como as pessoas estão aprendendo a viver com o coronavírus.

“24 horas antes de #BorisJohnson anunciar o fim das restrições à covid, a rainha confirmou que tinha o vírus”, disse Andrew Pierce, comentarista político do The Daily Mail, um tablóide. escreveu no twitter“Ele vai mudar de idéia agora?”

O momento do teste positivo da rainha também foi lembrado por muitos nas ruas de Londres no domingo, quando eles se animaram Manhã de vento e vento.

Esse é outro sinal de que a pandemia não acabou, disse Matt Treadwell, 47, que trabalha em saúde mental para o Serviço Nacional de Saúde.

“Não é uma grande coisa ter uma senhora de 90 anos, então acho que nos perguntamos o quão sério é”, disse Treadwell sobre a rainha. Mas ele foi rápido em considerar a mudança do governo no tom do vírus em um momento ainda crítico.

“O fato de que nenhum outro país do mundo esteja fazendo isso neste momento, tanto quanto posso dizer, não me enche de grande confiança”, disse ele. “É uma decisão política.”

Outros apontaram que a infecção pelo vírus Corona era a última há muito tempo série de dificuldades Que a Rainha a confrontou até dois meses por ano, incluindo Resolução de um caso de agressão sexual por seu filho, o príncipe Andrew. uma investigação sobre uma fundação de caridade dirigida por seu filho mais velho, o príncipe Charles; Charles testou positivo para o vírus.

“O que mais você poderia jogar este ano em Sua Majestade?” perguntou Paul Brand, editor da ITV News na Grã-Bretanha.