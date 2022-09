Rainha Elizabeth: Rei Charles e seus irmãos fazem vigília ao lado do caixão de sua mãe

CNN

–



O rei Carlos III e seus irmãos, a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward, fizeram uma curta vigília ao lado do caixão da rainha Elizabeth II em Westminster Hall na sexta-feira, juntando-se aos militares que vigiam constantemente seus restos mortais nos últimos dois dias.

O rei ficou quieto, baixou a cabeça e estava em cima do caixão da rainha, enquanto sua irmã Anne, a princesa real, e seu irmão Edward, conde de Wessex, estavam de cada lado. Andrew, duque de York, estava ao pé do caixão.

Príncipe Andrew – o segundo filho da rainha – vestido em violação da tradição real uniforme militar para a vigília. Embora o costume exija que apenas os membros da família real usem uniforme militar durante as ocasiões cerimoniais, Andrew foi autorizado a usar seu uniforme como um sinal de respeito especial pela rainha. O rei, Ana e Eduardo também estavam uniformizados.

Andrew desistiu de seus deveres reais em 2019 devido a seus laços com o financista desonrado e pedófilo condenado Jeffrey Epstein.

Vários membros da família real vieram observar a vigília. Camilla, a rainha consorte, acompanhou o rei, ao lado do marido da princesa Anne, o vice-almirante Sir Tim Lawrence.

Sophie, esposa do príncipe Edward, condessa de Wessex, estava lá com seus dois filhos, lady Louise Windsor e James Viscount Severn.

Havia as netas da rainha Zara Tindall e as princesas Beatrice e Eugenie, bem como o primo da rainha, o príncipe Michael de Kent.

Vistos pela primeira vez desde a morte da rainha na quinta-feira passada, também estiveram presentes alguns dos netos mais novos da rainha, incluindo Mia e Lena Tindall.

A rainha está deitada no Westminster Hall, a parte mais antiga do Palácio de Westminster, desde quarta-feira. O Salão Medieval é onde os ancestrais da Rainha também foram colocados. Seu pai, o rei George VI em 1952, sua mãe, a rainha Elizabeth, a rainha-mãe em 2002, seu avô George V em 1936 e seu bisavô Edward VII em 1910 – o primeiro membro da família real no estado.

O caixão da rainha é coberto com um estandarte real e tem a Coroa do Estado Imperial e a bola e o cetro germânicos em cima.

O público tem a oportunidade de ver pessoalmente o sarcófago fechado até as 6h30 de segunda-feira, quando o auditório estará fechado em preparação para a recepção do sarcófago. funeral do estado mais tarde naquela manhã.

o Fila para respeitar Ele chegou a 10 milhas na sexta-feira e teve que ser desligado várias vezes depois de atingir sua capacidade máxima. A certa altura, a espera foi de pelo menos 14 horas, de acordo com o rastreador oficial fornecido pelo governo.

O Relógio Contínuo é mantido dentro de Westminster Hall pelos Guardas Corporais do Rei da Legião de Cavalheiros de Armas, a Companhia Real de Arqueiros e os Yeomen of the Guard auxiliados pelos Yeomen’s Guards na Torre de Londres e pelos oficiais da família divisão enquanto deitado no estado e deitado em repouso.

Cada hora dura seis horas, com indivíduos dentro dessas horas permanecendo em vigília por 20 minutos de cada vez.

A vigília real ocorreu na noite de sexta-feira, juntamente com a escolta militar Foi semelhante ao apresentado pelos filhos da rainha na Catedral de St Giles, na Escócia, no início desta semana.

Espera-se que os oito netos da rainha o façam Tome o mesmo lugar no sábado Será a hora de ficar ao lado do caixão de sua avó, disse uma fonte real à CNN na sexta-feira.

O príncipe William, príncipe de Gales, ficará à frente do caixão, e o príncipe Harry, duque de Sussex, ficará ao pé. A fonte acrescentou que o príncipe de Gales será cercado por Zara Tindall e Peter Phillips, que são filhos da princesa Anne. O duque de Sussex estará cercado pelas princesas Beatrice e Eugenie, filhas do príncipe Andrew, junto com os filhos do príncipe Edward, Lady Louise Windsor e Visconde Severn.

O rei Carlos III e Camilla visitaram a rainha de Gales na sexta-feira e se encontraram com o público e receberam um pedido de condolências.

O rei disse que está assumindo suas novas funções como rei “com grande gratidão pelo privilégio de poder servir como príncipe de Gales”.

“Certamente deve ser considerado o maior privilégio de pertencer a uma terra que pode inspirar tanta devoção”, disse ele. Falando em galês, o rei disse que seu filho, o príncipe William, que assumiu o título de príncipe de Gales de seu pai, tinha um “profundo amor pelo País de Gales”.

Mas o novo rei também enfrentou alguns sinais de desaprovação na sexta-feira. Quando chegou ao Castelo de Cardiff à tarde, foi saudado por aplausos e vaias.

Enquanto muitos manifestantes cantavam e agitavam bandeiras, alguns manifestantes vaiaram em voz alta. O rei Charles pareceu balançar a cabeça levemente enquanto seu carro passava e entrava no castelo.

O palácio disse em um comunicado que depois de retornar a Londres e antes de participar da vigília no Westminster Hall, Charles realizou uma recepção para líderes religiosos no Bow Hall, no Palácio de Buckingham.

Para receber atualizações sobre a família real britânica na sua caixa de entrada, inscreva-se no Boletim da CNN Real.