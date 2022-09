Rainha Elizabeth II: Príncipe Harry e Meghan Markle comparecerão à recepção do funeral no Palácio de Buckingham?

o novoAgora você pode ouvir os artigos da Fox News!

O drama do príncipe Harry e Meghan Markle continuou no fim de semana, pois não estava claro se os Sussex participariam de uma recepção pré-funeral no Palácio de Buckingham na véspera do funeral. Rainha Elizabeth II Funeral.

O duque e a duquesa de Sussex – que se estabeleceram na Califórnia depois de deixar o cargo de membros seniores da família real em 2020 – foram inicialmente convidados para uma recepção na noite de domingo, mas relatos conflitantes disseram que eles não deveriam comparecer.

De acordo com o Telegraph, eles não são convidados agora porque os funcionários do palácio insistiram em sediar a recepção antes Rei Carlos III E Camilla, a rainha consorte, é apenas para a realeza trabalhadora, algo que Harry e Meghan não são.

O Yahoo New UK informou, no entanto, que, embora a recepção fosse originalmente destinada apenas aos membros da família real que trabalhavam, uma exceção foi feita e os Sussex devem comparecer.

Na sexta-feira, o palácio disse que “o rei e a rainha estão acompanhados por membros da família real” que planejam receber centenas de líderes mundiais e membros da família real de outros países. O presidente Biden deve comparecer à recepção e ao funeral na segunda-feira.

Havia uma grande tensão entre Harry e Megan e o resto da família – especialmente seu irmão, o príncipe William e Kate Middleton, princesa de Gales – desde que deixaram o Reino Unido, o que não foi ajudado por sua extensa entrevista com Oprah. Na entrevista, entre outras acusações, eles alegaram que o palácio não ajudou no suicídio de Meghan e que alguém havia feito um comentário racista sobre seu filho, Archie, de 3 anos.

O casal surpreendeu o público quando apareceu com William e Kate no Castelo de Windsor no sábado passado para agradecer aos membros do público pelo luto de Sua Majestade.

Os quatro foram vistos em eventos subsequentes, incluindo a chegada do caixão da rainha ao Westminster Hall na quarta-feira por seu estado de mentira.

Meghan e Harry Fez um barulho quando eles saíram O Westminster Hall está de mãos dadas, levando alguns a acreditar que violaram o protocolo real de demonstrar afeto em público, mas o especialista real Shannon Felton Spence disse à Fox News Digital que não há “regras” oficiais contra um assistente digital pessoal.

“Nós não a vemos com muita frequência da família real porque geralmente é quando os vemos no trabalho”, explicou Spence. “Eles fazem sua aparência mais profissional. Quando vemos William e Catherine lá fora, eles são marido e mulher.”

Spence disse que os casais reais ocasionalmente dão as mãos em público, mas geralmente em lugares mais casuais.

E enquanto alguns disseram que o show era inapropriado, outros sentiram que Meghan estava simplesmente apoiando seu marido, que está de luto por sua avó.

“Vou dar a eles um passe para o dia em que eles saírem de Westminster Hall porque essa carreata foi tão horrível para Harry, e eles estão todos tão tristes”, disse Spence.

A briga pelo convite é uma reminiscência do drama que se desenrolou ao longo da semana sobre se Harry usará seu uniforme quando estiver sóbrio ao redor do caixão da rainha com William e seus primos no sábado.

Inicialmente, foi relatado que ele não teria permissão para usar seu uniforme – embora o príncipe Andrew tenha perdido seus títulos militares no início deste ano em meio a alegações de agressão sexual.

Mas na sexta-feira, havia rumores de que ele estaria vestindo o uniforme “a pedido do rei”.

Harry e Meghan devem comparecer ao funeral da rainha na segunda-feira.

A rainha morreu aos 96 anos em 8 de setembro, depois de governar por 70 anos.