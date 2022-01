Quem são os candidatos mais atraentes para membros do conselho de administração dos Vikings?

Wilves agiu rapidamente na manhã de segunda-feira, e o Minnesota Vikings está oficialmente começando uma nova era.

a # vikings A GM demitiu Rick Spielman, segundo fontes. Tom PelisseroGenericName 10 de janeiro de 2022

# vikings O técnico Mike Zimmer também foi demitido. – Ian Rapoport (@RapSheet) 10 de janeiro de 2022

Pela primeira vez desde 2012, os Wilfs se veem encarregados de reconstruir seu front office. eu se perguntou se Rick Spielman fez parte da solução em novembro. Wilfs concordou com minha revisão, saindo do GM na segunda-feira de manhã.

Com Mark Wolf dizendo que a primeira ordem de negócios é contratar um gerente geral e, em seguida, o diretor técnico, vamos dar uma olhada em cinco dos candidatos mais atraentes que provavelmente comandariam o front office dos Vikings.

Mark Welf diz que os Vikings contratarão primeiro um gerente geral, que então terá participação na nomeação do treinador. Ambas as buscas estão em andamento. Jon Krawczynski 10 de janeiro de 2022

Elliot Wolf

Conselheiro de front office do New England Patriots, ex-gerente geral associado do Cleveland Browns e ex-CEO do Green Bay Packers

Wolff é filho do ex-gerente geral do Green Bay Packers, Ron Wolfe, que venceu o Super Bowl em 1996. Elliott passou 14 anos no escritório dos Packers, de 2004 a 17. Wolff estaria na corrida para ser o sucessor do ex-jogador. General Motors Para Embaladores Ted Thompson. Mas os Packers deram o trabalho a Brian Gutkunst, que também passou mais de uma década trabalhando ao lado de Thompson Wolff em seu front office. Após a morte de Wolff, ele assumiu o cargo de assistente do Cleveland Browns em 2018 sob John Dorsey Quando o ex-CEO de Kansas City assumiu o cargo em dezembro de 2017.

#packers O gerente geral de longa data, Ted Thompson, mudará para um novo cargo na organização e a equipe precisa de um novo gerente geral, disseram fontes. Existem muitos candidatos internos, como Brian Gutkunst, Elliot Wolf e Ross Paul. – Ian Rapoport (@RapSheet) 1º de janeiro de 2018

Quando Brown se mudou de Dorsey após a temporada de 2019, Wolff ingressou na diretoria do New England Patriots como consultor, onde trabalha atualmente.

Aos 39 anos, Wolff passou a vida inteira aprendendo a administrar com sucesso um front office da NFL. É apenas uma questão de tempo até que ele se torne o homem principal. Wolff está em um molde semelhante ao general Brett Fitch do Kansas City Chiefs, tendo passado toda a sua carreira em escritórios de sucesso enquanto ainda tinha uma sólida compreensão de como a NFL moderna opera.

Rick Smith

Ex-gerente geral do Houston Texans

Smith foi gerente geral de Houston de 2006-17 antes de ser substituído como treinador principal Bill O’Brien. Smith teve que se afastar de seus deveres para ajudar a cuidar de sua esposa, que tem câncer. Antes de comandar o escritório em Houston, Smith foi treinador assistente de quarterbacks do Denver Broncos de 1996 a 1999 e venceu Super Bowls consecutivos em 97 e 98.

No primeiro draft da NFL de Smith como gerente geral do Texans em 2006, ele disse que estava revisando o consenso e passou na escolha número 1 amplamente esperada, Reggie Bush, Em vez de definir uma extremidade defensiva Mário Williams Com a melhor escolha. Enquanto as pessoas questionavam Smith por devolver a Heisman Cup anterior, a escolha provou ser a correta. Williams marcou 97,5 sacks em sua carreira de 11 anos na NFL.

Smith – que é negro – fornecerá aos Vikings e à NFL a diversidade necessária e está mais do que qualificado para liderar o próximo capítulo do futebol Vikings.

Mike Borgonzi

Gerente Geral Assistente Chefe de Kansas City

duas semanas atrás, eu escrevi Sobre se a Borgonha está pronta para liderar um front office.

Agora que a posição de GM está oficialmente aberta em Minnesota, seria sensato que Wilfs se sentasse com o assistente de GM que está nos chefes desde 2009.

mais que # cabeças O gerente de pessoal do jogador, Mike Burgonzi, enquanto eles constroem o draft do conselho. Chefe de Repórter 3 de março de 2018

Jeff Irlanda

Gerente Geral Assistente da Cidade de New Orleans Saints e Diretor de Escotismo na faculdade

Semana Anterior eu escrevi Sobre como seria se os Wilfs decidissem construir sua organização em torno disso Justin Jefferson.

Neste artigo, escrevo sobre os Welves que trouxeram a Irlanda como gerente geral como parte de um esquema abrangente do New Orleans Saints que inclui os ex-assistentes do Saints Joe Lombardi como treinador principal do Minnesota e Joe Brady como coordenador ofensivo.

Após a demissão de Ryan Pace, os relatórios ligaram a Irlanda ao cargo de GM do Chicago Bears recentemente vago. Se os Vikings procurassem a GM em outro lugar, era possível que rivalizassem com a Irlanda dentro da divisão.

ESPN Monday Night Football locutor, ex-diretor executivo do Washington FL e Philadelphia Eagles

Ano após ano, Riddick é um dos candidatos potenciais mais populares para a GM sempre que há vagas disponíveis. Tendo desenvolvido Howie Roseman e Andy Reid Riddick no escritório da Filadélfia de 2008 a 2013, Riddick se tornou um nome familiar para os fãs de futebol devido ao seu papel na ESPN.

Riddick fez uma entrevista anterior para posições de GM com o San Francisco 49ers, Texans e Detroit Lions.

a #49ers Ela está entrevistando o analista da ESPN NFL Louis Redick para a General Motors. San Francisco 49ers (@49ers) 10 de janeiro de 2017

Dado o histórico de Riddick no escritório da Filadélfia com Reid, Roseman e o atual GM do Kansas City Chiefs, Brett Veach, Riddick aprendeu com alguns dos melhores. Ele ainda tem um pulso clarividente na liga, apesar de já ter passado quase uma década desde que Riddick está trabalhando em um front office. Descubra o que Riddick disse Patrick Mahomes Em agosto de 2018, quando os Mahomes tiveram apenas uma semana sem sentido na fita.

Louis Redick acha que Patrick Mahomes terá uma temporada melhor do que Jared Goff – Keyshawn, JWill & Max (@KeyJayandMax) 21 de agosto de 2018

Riddick também ouro Podcast de John Middlecough no ano passado e forneceu informações sobre o que consiste o processo de entrevista de GM da NFL.

Se os Wilfs estivessem querendo alugar uma metralhadora na GM, Riddick excitaria uma base global de fãs. A ressalva com Riddick há muito relatado é que, se / quando ele conseguir um emprego de GM, ele e o coordenador de ataque do New England Patriots, Josh McDaniels, são um pacote. McDaniels é considerado seu treinador de escolha caso Riddick receba as chaves de um front office na NFL. Reddick jogou pelo técnico do New England Patriots, Bill Belichick, durante seu tempo com os Browns na década de 1990, e diz-se que Reddick tinha laços profundos com Belichick e os Patriots.

Quem pode seguir GM e HC de Incorporar email está sendo? Não durma no time de Louis Redick e Josh McDaniels. A partir de Incorporar email Episódio 35. – Matt Miller (@nfldraftscout) 6 de dezembro de 2017

Sempre é tarde para um novo conjunto de olhos no Minnesota Vikings, especialmente no escritório da frente. E com todos os principais candidatos disponíveis para os Wilfs, eles sem dúvida terão muito trabalho no processo de tomada de decisão na próxima semana.