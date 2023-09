Quem pode tirar os ursos desta bagunça? As opções não são promissoras

LAKE FOREST, Illinois – Normalmente, quando as coisas desmoronam com o Chicago Bears, já é final de temporada. A essa altura, os playoffs estão fora de questão. Os empregos estão em jogo. Podemos esperar mudanças no início do novo ano.

Ainda não estamos na semana 3 e os Bears tiveram mais drama na quarta-feira do que bons times terão em uma temporada.

Quando acontecer em setembro, ainda dá tempo. Há uma temporada para economizar. Não é mais inconcebível que um time 0-2 chegue à pós-temporada. É muito cedo para descartar tudo, fazer listas de candidatos a treinador principal e começar a procurar zagueiros de 2.024.

Mas quem salvará os Bears de 2023?

Fontes de toda a liga queriam saber “O que está acontecendo?” Eles acharam tudo estranho, desde os comentários do quarterback Justin Fields até a demissão do coordenador defensivo Alan Williams.

Os Bears, mais uma vez, se encontraram em uma posição nada invejável na NFL, e é difícil ver a luz além das manchetes.

Quando o gerente geral Ryan Bowles e o técnico Matt Eberflus assumiram o cargo, eles herdaram um desastre. A temporada de 2021 foi péssima no prédio e em campo. Eles tiveram que guiar os ursos para o significado.

Eberflus é agora o treinador principal de uma equipa que perdeu 12 jogos consecutivos. Independentemente de estar sob seu controle, ele não parecia alguém que poderia salvar os ursos – mas era ele quem corria o maior risco.

Os poloneses foram encarregados de mudar o elenco e criar algo que Chicago não via desde a década de 1980 – um vencedor consistente. Mesmo temporadas consecutivas de playoffs seriam boas, algo que não acontecia desde 2005-06. Os agentes livres que ele contratou não mudaram o jogo. As escolhas do draft não estão prontas para serem confiáveis ​​da mesma forma que esta lista precisa ser confiável.

Os poloneses não vão a lugar nenhum, mas há um limite para o que ele pode fazer para salvar este time agora.

Fields deu o pontapé inicial na quarta-feira com uma entrevista coletiva enfática – embora não fosse sua intenção, ele disse mais tarde – sobre o fardo sobre a comissão técnica devido às suas dificuldades. Ele disse que estava pensando demais e não jogando da maneira que sabia, confiando em seus instintos.

Houve um tempo em que alguns em Chicago pensaram que Fields poderia salvar a franquia. Com base em seus dois primeiros jogos nesta temporada, é difícil dizer que ele está em condições de salvar o 2023 Bears.

O presidente George McCaskey está no comando da franquia desde 2011. Nesse período, os Bears nunca venceram um jogo de playoff. Eles são o quinto treinador e o terceiro gerente geral. Ele não está em posição de salvar esta equipe agora. Muitas decisões tomadas por McCaskey e pelo ex-presidente da equipe, Ted Phillips, os colocaram na posição em que se encontravam.

Vá mais fundo Por que os comentários do treinador do Bears QB Justin Fields deixaram nossos especialistas surpresos

O coordenador ofensivo Luke Getty foi criticado por seu plano de jogo nas primeiras duas semanas da temporada, e Fields acrescentou a isso – mais uma vez, fosse esse seu objetivo ou não – na quarta-feira. Talvez Getsy apresentasse um ataque novo, inovador e bem-sucedido que pudesse mudar as coisas, mas o que proporcionou a confiança de que isso poderia acontecer?

Não será Williams, o ex-coordenador defensivo que renunciou na quarta-feira “para cuidar da minha saúde e da minha família”, segundo seu comunicado, e não o da equipe, que simplesmente disse que ele havia apresentado sua demissão. Eberflus, como responsável pela chamada, poderá evitar qualquer impacto duradouro da demissão do coordenador após a Semana 2, mas a incerteza que o rodeia permanecerá.

DJ Moore? Tremaine Edmonds? Cole Kmit? Jaylon Johnson? Bons jogadores, mas não profissionais que possam colocar um time em ruínas nas costas.

Não caberá a Braxton Jones, que foi colocado na reserva por lesão na quarta-feira, lidar com todo o caos.

Quem dentro do Halas Hall conquistou a confiança dos fãs do Bears, sem falar dos jogadores e outros funcionários, para consertar isso – de novo?

Poderia ser o novo presidente/CEO, Kevin Warren.

Pode ser tarde demais para ele salvar a equipe deste ano, mas suas enormes contratações são uma grande fonte de esperança de que, quando a organização se encontrar em desordem, possa finalmente encontrar uma direção positiva. Talvez seja esperança simplesmente porque é novo e já passou por esse caos, mas começou em abril. Este ainda não é o time dele.

Vá mais fundo Justin Fields está infeliz, Alan Williams renunciou e os Bears estão em desordem

Muitas vezes os ursos se encontram no mesmo ciclo. Vemos isso novamente com o quarterback. Eles têm um treinador principal que pode ter dificuldades para manter tudo sob controle. Isso não é novidade no Halas Hall.

Warren é a diferença. Agora é ele quem supervisiona os poloneses e o time de futebol enquanto eles trabalham na construção de um novo estádio para os Bears. Ele é quem avalia todos no prédio e como tudo funciona.

As decisões mais importantes que moldaram esta equipe do Bears não foram tomadas por Warren. Ele tem o currículo e novos olhos sobre como tirar o time dessa bagunça e evitar que os Bears pisem no proverbial rake repetidas vezes.

Isto não significa que Warren tomará as decisões corretas. Na NFL, trata-se do treinador principal e do quarterback. Quaisquer decisões futuras nessas posições envolverão Warren.

Ele salvará os ursos? Talvez sim, talvez não, mas por enquanto, ele é a melhor chance.

(Foto do DJ Moore: Mike Erman/Getty Images)

