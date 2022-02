Quatro subvariantes de Omicron agora sendo rastreadas em todo o mundo pela OMS – prazo

“É prematuro que qualquer país se renda ou declare vitória”, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, sobre a luta contra Covid ontem.

“Este vírus é perigoso e continua a evoluir diante de nossos olhos”, disse Ghebreyesus em comentários de abertura na atualização semanal do Covid da organização. “WHO está atualmente rastreando quatro sub-linhagens do Omicron variante de preocupação, incluindo BA.2.” Achados preliminares parecem indicar que BA.2 é mais transmissível, mas não mais virulento, do que o Omicron original.

O diretor-geral e outros funcionários da OMS procuraram durante o briefing alertar os países para não baixarem a guarda, principalmente em relação à Omicron. Embora ainda não designado como tal no site da OMS, o líder técnico da OMS Covid-19 disse na segunda-feira que, como BA.2 é Omicron, é uma variante de preocupação.

O número médio de casos diários de Covid diminuiu em muitos países ultimamente – incluindo os EUA, que está para baixo 44% nos últimos 14 dias. Mas as autoridades da OMS alertaram que o vírus está evoluindo.

A organização foi um dos primeiros órgãos respeitáveis ​​a toque o alarme em Omicron, designando-o uma variante de preocupação em 26 de novembro de 2021. Desde então, várias outras linhagens Omicron foram identificadas.

O Omicron original, agora chamado BA.1, foi acompanhado por BA.1.1, BA.2 e BA.3. Todos eles estão sendo monitorados pela OMS sob o guarda-chuva da “Omicron”, de acordo com o relatório mais recente da OMS. atualização epidemiológica, que foi lançado ontem. BA.2 é até agora o mais preocupante.

As sequências designadas por BA.2 foram Submetido para [infection tracking site] GISAID de 57 países até o momento”, de acordo com o relatório, “com a proporção semanal de BA.2 em relação a outras sequências de Omicron aumentando para mais de 50% durante as últimas seis semanas em vários países”.

Os epidemiologistas dizem que é cedo para entender BA.2, muito menos BA.1.1 e BA.3, sobre os quais há muito pouca informação disponível.

“Ainda não sabemos tudo sobre o vírus”, disse a líder técnica da OMS Covid-19, Maria Van Kerkhove. “Ainda não sabemos tudo sobre as variantes e a trajetória futura disso.”

Uma coisa que é provável, no entanto, de acordo com Van Kerkhove, é que “A Omicron está se tornando dominante em todo o mundo. Está ultrapassando a Delta em vários países ao redor do mundo.”

Esses países incluem, de acordo com OutbreakInfo.com que extrai dados da GISAID: Filipinas, DinamarcaNepal, Singapura, Sri Lanka e Índia.

“Desde que o Omicron foi identificado pela primeira vez há apenas 10 semanas, quase 90 milhões de casos foram relatados à OMS – mais do que foram relatados em todo o ano de 2020”, disse o diretor-geral.

UMA Estudo de pré-impressão dinamarquês de 8.541 casos domésticos conduzidos no final de dezembro e início de janeiro indicaram “uma vantagem de transmissão de Omicron BA.2 sobre BA.1”. Desde então, BA.2 passou a representar a maioria dos novos casos diários no país.

Em comparação com BA.1, o estudo encontrou “uma suscetibilidade aumentada para indivíduos não vacinados, totalmente vacinados e vacinados de reforço em famílias BA.2”. Também indicou que “o padrão de transmissibilidade aumentada não era para casos primários totalmente vacinados e vacinados com reforço”.

Tradução: Todos, independentemente do estado de vacinação, são mais suscetíveis a contrair BA.2 de outra pessoa infectada em casa. Mas, de acordo com o estudo, as pessoas totalmente vacinadas ou reforçadas eram menos propensas a infectar outras pessoas em suas casas.

O estudo reforça o argumento de que, como disse Ghebreyesus na segunda-feira, “variantes do SARS-CoV-2 podem continuar a escapar de anticorpos neutralizantes induzidos por vacinas contra variantes anteriores”.

As autoridades da OMS argumentaram vigorosamente nesta semana que, em vez de brincar com novas cepas, uma vacina mais abrangente para SARS-CoV-2 que protegesse contra todas as variantes deveria ser desenvolvida.

“O reservatório de coronavírus beta é grande”, alertou o diretor-geral da OMS, “e novos cruzamentos para humanos são prováveis. Se nos prepararmos agora, o tempo necessário para a fabricação de vacinas em larga escala será reduzido e vidas serão salvas”.