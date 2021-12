Quatro receptores treinando os Seahawks

Getty Images

O Seattle Seahawks pode ficar com falta de jogadores na recepção contra o Los Angeles Rams no domingo.

Os quatro melhores receptores em Seattle – Tyler LockettE DK MetcalfeE Freddy Swain Woody Eskridge – Nem todos conseguiram treinar com a equipe na quinta-feira. Lockett, junto com correr para trás Alex Collins, na lista de reserva COVID-19 quinta-feira após o teste positivo. Enquanto isso, Metcalfe, Swain e Eskridge estão fora devido a ferimentos.

Metcalf (pé / costas), Escridge (pé) e Swain (tornozelo), os três ainda não treinaram esta semana. Metcalfe geralmente tira pelo menos um dia de folga por semana porque conseguiu machucar o pé. A edição anterior é uma nova adição. A ausência de Swain na quinta-feira também foi atribuída a um assunto pessoal não relacionado à lesão.

O único destinatário de sua lista ativa que participou da prática na quinta-feira foi Benny Hart, que tem um total de sete recepções em sua carreira para 56 jardas. Seis dessas capturas e 53 jardas vieram nesta temporada para Seattle City. Os Seahawks têm quatro receptores atualmente em sua equipe técnica: Cody Thompson, Aaron Fuller, Cade Johnson e Matt Cole. Thompson e Fuller praticaram upgrades de equipe no passado e passaram toda a temporada como treinador. Johnson passou a maior parte do ano na equipe com Cole adicionando uma nova esta semana.

Alguns desses quatro jogadores podem precisar acessar o menu ativo se Lockett não limpar o protocolo e / ou Metcalf, Swain ou Eskridge não puderem jogar.

Não é o mesmo link em que os aríetes se encontram agora Com 25 jogadores na lista de reserva do COVID-19, mas pelo menos quando o destinatário pode ter que gerenciar seus negócios sem as melhores opções que têm.

O goleiro certo Gabe Jackson (joelho), tratamento Brandon Shell (Ombro), segurança Quander Diggs (joelho), extremidade defensiva Carlos Dunlap (Músculos da coxa) e intervenção defensiva Brian Mun (Joelho) Você também não treinou na quinta.