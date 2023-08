Quatro australianos desaparecidos na Indonésia após seu cruzeiro de aniversário de 30 anos foram encontrados vivos enquanto flutuavam em pranchas de surfe

Notícias

14 de agosto de 2023 | 22h55

Quatro surfistas que desapareceram durante seu cruzeiro de aniversário de 30 anos foram encontrados depois que seu barco ficou preso no mau tempo na costa da Indonésia.

Elliot Foote, Steph Weiss, Jordan Short e Will Teagle foram encontrados na terça-feira após uma busca de um dia.

O grupo desapareceu depois que seu barco fretado não conseguiu retornar de uma ilha remota ao norte de Sumatra no domingo.

Um documento do Google usado pelas quatro famílias e visto pelo The Daily Telegraph foi atualizado para ler: “Todos os quatro australianos foram encontrados vivos”.

Os quatro amigos teriam sido encontrados por equipes de resgate em pranchas de surf nas águas das ilhas mais ocidentais da Indonésia.

O grupo estava em uma viagem de surf no aniversário dela e estava viajando em um barco longtail para a Ilha Banyak, perto de Banda Aceh, quando o tempo a atingiu.

Elliot Foote e Steve Weiss estão entre os quatro surfistas australianos que foram encontrados depois de desaparecerem na Indonésia. fornecido

Uma busca começou na segunda-feira, com as autoridades indonésias entre os que procuram o barco desaparecido.

No dia anterior, Foote, do norte de Nova Gales do Sul, havia escrito no Instagram que era “muito bom” estar de volta à Indonésia.

“Soho gulah Sorake… tão bom estar de volta à Índia depois de tantos anos. Dividindo ondas com amigos e a rainha”, escreveu Foote.

“Começar a caminhada na selva do norte de Sumatra e ver o orangotango foi uma experiência incrível e algo que estou ansioso para fazer novamente por um período mais longo e aprofundar.

“Bukit Lawang é um lugar lindo com pessoas tão boas.”

Jordan Short, outro australiano em viagem a uma ilha remota ao norte de Sumatra. fornecido

A mensagem estava ligada a fotos de Foote surfando ao lado de seu parceiro, Weiss.

Equipes de busca australianas e indonésias, todas de Nova Gales do Sul, foram enviadas na segunda-feira para tentar encontrar o grupo.

Autoridades indonésias, um pescador local e um jato particular fretado pelo governo australiano para inspecionar as ondas.

O esforço de busca, também procurando por três tripulantes indonésios desaparecidos do barco, foi cancelado ao pôr do sol.

‘Cada minuto conta’: Pai pede ajuda

O pai de Foote, Peter Foote, disse a Nine que tentou enviar uma mensagem de texto para seu filho antes do desaparecimento de domingo.

Depois de uma noite sem dormir na segunda-feira, Foote disse que continua otimista sobre as chances de encontrar seu filho são e salvo.

“Obviamente, o barco tem comida e água e tem teto, então tudo deve estar bem”, disse ele.

“Mas não contém objetos eletrônicos: nem elementos de navegação, nem elementos de comunicação (…) IPERBs, aparelhos de GPS (Sistema de Posicionamento Global).”

O grupo havia viajado para comemorar o 30º aniversário do Pé Grande. fornecido

Foote, dos subúrbios a leste de Sydney, duvidou que o barco tivesse virado e pensou que provavelmente ficou sem combustível.

Ele pediu cooperação entre as autoridades australianas e indonésias.

“Talvez eles precisem expandir a área se vão à deriva”, disse ele.

“Esta manhã eles vão se intensificar e vamos trazê-los de volta em breve.

“Só espero que possamos ver alguns olhos no céu, são tantas ilhas.”

Foote disse que a notícia do desaparecimento de seu filho foi “muito difícil”.

“Você sente fisicamente, no estômago, em todos os lugares”, disse ele.

As equipes de resgate encontraram os amigos flutuando em pranchas de surf. fornecido

“Dói muito, quem já passou sabe e entende.

“Nunca me senti assim antes. Meu coração dói. É simplesmente terrível.”

Foot disse esperar que as autoridades australianas possam “acelerar” a entrega dos aviões para inspeção.

Eles se juntaram aos arrastões de pesca locais e barcos fretados que estavam ajudando as autoridades indonésias.

Foote disse que a comunidade do surfe também “se uniu” para ajudar na busca desesperada.

“Vai ser um longo, longo dia para eles”, disse ele.

“Não sei quanto tempo durarão os suprimentos.

“Quanto mais cedo, melhor. Cada minuto conta.”

Uma foto da viagem compartilhada por Foote antes do desaparecimento. fornecido

A aventura de Natal se transforma em desastre

O grupo de 12 australianos no total estava viajando em Sumatra e na Ilha de Nias para comemorar o 30º aniversário do Pé Grande.

No Instagram, Bigfoot compartilhou detalhes e fotos das caminhadas dos grupos, incluindo o famoso Bukit Lawang Nature Park.

Partindo para a Ilha de Banyak, acredita-se que o grupo de 12 se separou em dois barcos.

Um dos barcos refugiou-se em Sarang Alo, uma ilha entre as duas que o grupo viajava no domingo.

Os oito turistas a bordo chegaram com segurança ao seu destino na noite de domingo.

O outro, que contém as quatro pessoas desaparecidas, teria optado por continuar viajando.

Mais cedo, um porta-voz do Departamento de Relações Exteriores e Comércio disse que as famílias australianas foram informadas da busca.

“Uma operação de busca e resgate está em andamento, após relatos de um navio desaparecido na costa oeste da Indonésia”, disse o porta-voz.

O Departamento de Relações Exteriores e Comércio está prestando assistência consular às famílias de quatro australianos a bordo do navio.

Trabalha em estreita colaboração com as autoridades indonésias para apoiar os esforços de busca e salvamento.

Nossos pensamentos estão com as famílias e amigos dos desaparecidos durante este período difícil.

Foote descreveu o grupo como “crianças resilientes e enérgicas” e disse que “espera receber uma ligação a qualquer momento”.

Seu filho, Elliott, um carpinteiro, era um ex-aluno do Scottish College.

Ele se mudou recentemente para Murwillumbah, no norte de New South Wales, para ficar com Weisse.

O Pé-Grande mais velho pagou para que seu filho fizesse uma viagem fatídica à Indonésia com 11 de seus “melhores amigos”.

O grupo era formado por amigos do ensino médio de Sydney e outros surfistas do norte de New South Wales.

Em comunicado divulgado pelo DFAT, as famílias dos quatro australianos disseram esperar receber boas notícias em breve.

“Nossos corações doem ao pensar em Elliot, Steve, Will e Jordan perdidos no mar”, disseram as quatro famílias.

“Continuamos a rezar e esperamos que sejam encontrados.

Um dos australianos desaparecidos encontrados pelas equipes de resgate foi Will Tigley. fornecido

“Gostaríamos de agradecer às autoridades indonésias e ao governo australiano por sua assistência contínua enquanto o esforço de busca continua.

“Pedimos à mídia que respeite a privacidade de nossa família e amigos durante este período difícil.”

A irmã de Teagle, Amy, foi à mídia social na segunda-feira, pedindo a qualquer pessoa que possa estar viajando na área para ajudar nas buscas.

“Ele perdeu meu irmão e três colegas”, disse Tegli.

“Por favor, se você souber de alguém em Sumatra que possa ajudar, me avise.”

Autoridades locais estão lutando para encontrar um barco desaparecido

Falando à mídia na segunda-feira, o chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia, Nias Octavianto, disse que equipes de busca foram enviadas para encontrar os desaparecidos.

“Ontem à noite, o Penang Resort informou que uma lancha com 10 passageiros a bordo havia chegado à Ilha de Penang (por volta das 22h18, horário local), enquanto outra lancha com sete pessoas a bordo ainda não havia chegado”, disse ele.

Desdobrámos três naves… Agora dirigem-se para o local de busca e salvamento. No entanto, o problema é que (o navio desaparecido) é um barco básico de madeira sem nenhum dispositivo de rastreamento ou algo do tipo.”

O mau tempo e a visibilidade prejudicaram a capacidade dos grupos de busca de localizar os australianos desaparecidos.

A pesquisa vem logo após uma série de incidentes de alto perfil envolvendo australianos, particularmente na província inquieta de Aceh, na Indonésia.

O homem de Noosa, Bodhi Risby-Jones, foi condenado a pagar $ 39.500 às famílias das pessoas envolvidas em um suposto tumulto de bêbados na Ilha Simeulue.

A ilha também está localizada na costa oeste de Sumatra, perto de onde os quatro australianos desapareceram no domingo.