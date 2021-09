Quando você verá a lua cheia de 2021, a última lua antes do equinócio de outono

Diga adeus ao verão com a saudação de uma “lua cheia” na noite de segunda-feira, a última lua cheia antes do equinócio de outono no hemisfério norte na quarta-feira, 22 de setembro.

Quando é a lua cheia?

As Américas podem esperar ver a lua cheia ao meio-dia de segunda-feira e à noite até terça-feira de manhã – Europa, Ásia, Austrália e a maior parte da África entram nas horas da tarde e da noite em 21 de setembro, que é o momento perfeito para vê-lo.

Isso significa que a lua cheia já nasceu nos fusos horários do oeste dos Estados Unidos, e exatamente por volta das 19h55 na costa leste, De acordo com a NASA.

O que significa “lua da colheita”?

A lua cheia em setembro coincide com a temporada de colheita tradicional na América do Norte e na Europa, iluminando o caminho para os trabalhadores que labutam nas horas escuras para fazer a colheita. À medida que o sol se alinha brevemente com o equador no equinócio de outono, antes de mudar o foco para o hemisfério sul, o tempo entre o pôr do sol e o nascer da lua é encurtado. Isso significa que os antigos agricultores podem continuar a passar seus dias de trabalho à noite sem parar.

O que é o equinócio de outono?

O hemisfério norte entra no outono enquanto a Terra tende a ficar de frente para o Sol do outro lado do equador – caracterizado por menos horas de luz do dia. Ao mesmo tempo, nossa contraparte do sul invade a primavera, chamada de equinócio vernal, o que significa que eles colherão a maior parte dos benefícios do sol nos próximos seis meses.

O equinócio de outono dá lugar ao solstício de inverno – em 21 de dezembro no hemisfério norte – quando o pólo da Terra atinge sua inclinação máxima longe do sol.

O que Neil Young tem a ver com a lua cheia?

O cantor e compositor canadense escreveu uma das maiores canções de amor de todos os tempos, chamada “Harvest Moon” em sua gravação de 1992 com o mesmo nome. Se você quiser receber um bom elogio, confira a seção de comentários do vídeo da música no YouTube – um recorde de aplausos de incontáveis ​​curtidas perdidas por usuários de redes sociais.