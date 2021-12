Quando terminará a pandemia de COVID? A diretora do CDC, Rochelle Walinsky, compartilha suas previsões

ATLANTA – Quando a Dra. Rochelle Walinsky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, avalia a pandemia do coronavírus, ela sabe que ainda não acabou. Mas ela também acha que não vai durar para sempre.

Para Walensky, um dos principais sinais de que os Estados Unidos estão saindo da pandemia será quando os hospitais não estiverem completamente cheios de pacientes com COVID-19. E quando o número de mortes diárias começar a diminuir.

“Estamos recebendo cerca de 1.100 mortes por dia”, disse Walinsky aos repórteres médicos da ABC News, Dra. Jennifer Ashton, em uma rara entrevista pessoal na sede do CDC em Atlanta.

“Esse é um número extraordinário de mortes em um único dia por causa dessa doença”, disse Walinsky. “Não podemos – eu não posso – estar em uma posição em que isso seria bom.”

Para os especialistas em saúde pública do país, as mortes e hospitalizações se tornaram uma medida mais confiável de progressão do que os casos gerais.





Dra. Jennifer Ashton, correspondente médica chefe da ABC News, teve acesso raro ao Centro de Operações de Emergência do Centro de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta pelo diretor do CDC, Dra. Rochelle Wallensky. (Matt Miller / ABC)

Quanto mais os cientistas aprenderam sobre o vírus, mais se afastaram do conceito de imunidade coletiva – a ideia de que um dia o vírus deixará de ser transmitido quando um número suficiente de pessoas estiver imune.

Em vez disso, os cientistas concordam que algumas erupções menores ainda são prováveis, mesmo entre os vacinadores. Em um mundo onde quase todos são vacinados, casos de COVID-19 ainda ocorrem.

O vírus ainda está se espalhando entre nós, como a gripe sazonal. E como a gripe, algumas pessoas ficarão no hospital e outras morrerão – mas drasticamente menos de 1.100 mortes por dia.

mais: A Pfizer diz que uma dose de reforço da vacina COVID fornece proteção contra a variante omicron

Atualmente, quase 65% dos americanos elegíveis estão totalmente vacinados, de acordo com o CDC. Quanto mais pessoas vacinadas, maior o número de mortes e internações.

Dados realistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostram que isso é realmente verdade, com pessoas não vacinadas com 14 vezes mais probabilidade de morrer e 11 vezes mais probabilidade de serem hospitalizadas com COVID-19.

Apesar do terrível número de mortes diárias, Walinsky disse acreditar que um dia deixaremos para trás um dos principais símbolos da pandemia: a máscara facial.

“As máscaras são por agora, não para sempre”, disse Walinsky. “Temos que encontrar uma maneira de lidar com eles.”

A melhor maneira de colocar a epidemia – e as máscaras – no espelho retrovisor, disse Walinsky, é “apoiar-se” nas estratégias existentes que sabemos que funcionam.

Por enquanto, Walinsky pede paciência enquanto as diretrizes de saúde pública evoluem para refletir a nova ciência.

“Ciência é difícil em um clipe de áudio de dois minutos”, disse ela. “Saiba que cada decisão – por mais difícil que seja – é baseada na ciência.”