Quando os dispositivos se transformam em serviços, o que é propriedade?

uma O objetivo do PPLE Ele estava sempre para capacitar os usuários de sua mercadoria. “As pessoas são inerentemente criativas. Elas usarão as ferramentas de maneiras que os fabricantes de ferramentas nunca imaginaram ser possível”, disse Steve Jobs, o falecido co-fundador da indústria de computadores. Por isso, sempre foi estranho para a empresa se esforçar muito para impedir que os clientes consertem seus produtos. Manuais de reparo foram mantidos em segredo; Era difícil obter peças sobressalentes originais; E recentemente, a substituição da tela do último iPhone desativou o recurso de reconhecimento facial do gadget.

não mais. Em uma série de movimentos que surpreendeu a muitos, a Apple no início deste mês prometeu uma correção de software para tornar o novo modelo do iPhone mais reparável e, em 17 de novembro, anunciou que permitiria às pessoas consertar seus aparelhos e fornecer manuais, ferramentas e peças. Até mesmo seus críticos aplaudiram, especialmente os líderes do crescente movimento global “direito de consertar”, incluindo Kyle Wiens, presidente da iFixit, um site que vende peças e publica manuais de conserto gratuitos.

No entanto, o impacto potencial do programa de “reforma de autoatendimento” não é claro. Uma nova loja online será aberta no início do próximo ano. Os proprietários que devolvem as peças usadas para reciclagem receberão um crédito pela compra. Oficinas de reparos independentes podem aderir, sem assinar acordos onerosos com a Apple. O mais importante é que os reparos feitos por indivíduos não anulam mais a garantia (danos durante o reparo não são cobertos).

Mas o fabricante de ferramentas está cedendo menos terreno do que parece à primeira vista. As peças da Apple, como seu hardware premium, custam um bom dinheiro. Nova tela do iPhone 12 por $ 268. Também não está claro o quanto a Apple tornará seus dispositivos mais fáceis de consertar. Visto que a substituição da bateria requer a remoção fácil da tela quebrável, muitos não tentarão fazer isso em casa.

No entanto, se a Apple for mais longe, seu programa de reparos pode se tornar um modelo para o smartphone e, possivelmente, para a indústria de eletrônicos em geral. Até mesmo sua forma atual fará com que os fabricantes de dispositivos concorrentes sigam o exemplo. “Quando se trata de reparos, a Samsung Electronics se sai pior do que a Apple”, diz Wiens. Ele acrescenta que a mudança da Apple veio de uma só vez devido a mentir para muitos dos argumentos que as empresas de eletrônicos usam contra a facilitação do reparo de dispositivos, como o de que as pessoas podem se machucar.

A Apple também foi capaz de avançar na direção regulatória, diz Nabil Nasr do Rochester Institute of Technology, que está trabalhando em um estudo do G7 ( NS 7) As democracias mais ricas em torno do ciclo de vida dos produtos eletrônicos de consumo. Ele explica que os reguladores estão lidando com o problema do lixo eletrônico – em breve pode se tornar difícil para as empresas cumprir todas as obrigações. Na América, por exemplo, legislaturas em 27 estados agora debatem o direito de reformar as leis. A União Europeia também está a avançar no sentido de adotar essas regras.

Os observadores da Apple se perguntam se a empresa tentará a mesma estratégia em outras partes de seus negócios. Ele pode fazer concessões preventivas, por exemplo, no acalorado debate sobre como controla a App Store no iPhone. Em 9 de novembro, um juiz federal da Califórnia rejeitou o pedido da Apple para permanecer como parte de uma decisão recente. Isso é exigido até 9 de dezembro para permitir que os desenvolvedores de aplicativos digam aos usuários como pagá-los diretamente e evitar taxas da Apple de até 30% do preço de compra. A Apple pode ter se separado lá também.■