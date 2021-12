Putin diz que a Europa é apenas responsável pelos altos preços do gás

Preço do gás na Europa atingiu nível recorde nesta semana

Putin afirma que o lançamento do Nord Stream 2 reduzirá os preços do gás

O gasoduto Yamal-Europa está fluindo na direção oposta pelo quarto dia

Putin diz que a Rússia está excluída da gestão da ligação entre Yamal e a Europa

Novak diz que os preços ficam mais baratos com contratos de longo prazo

MOSCOU / KIEV (Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, disse na sexta-feira que a União Europeia só poderia culpar suas próprias políticas pelos preços recordes do gás, já que alguns de seus membros revendem gás russo barato a preços muito mais altos dentro do bloco.

Putin também pediu à União Europeia que concorde com uma nova rota de gás da Rússia, o gasoduto Nord Stream 2, para aliviar a crise de preços.

O preço de referência do gás na Europa bateu um novo recorde na terça-feira, quase 800% desde o início do ano. O preço caiu na sexta-feira, mas ainda está acima de 400%.

Os Estados Unidos e, especialmente, muitos países do Leste Europeu se opõem ao Nord Stream 2, que afirma que o gasoduto tornará a União Europeia mais dependente do gás russo, que já fornece 35% das necessidades de gás do bloco.

O gasoduto da Rússia à Alemanha, que foi construído em setembro, ainda está aguardando a aprovação regulatória de Berlim e Bruxelas.

A agência de notícias russa citou Putin em uma reunião conjunta do Conselho de Estado e do Conselho para Ciência e Educação.

Dados da operadora de rede alemã Gascad mostraram que o gasoduto Yamal-Europe, que normalmente envia gás russo para a Europa Ocidental, estava fluindo na direção oposta pelo quarto dia na sexta-feira, aumentando a pressão, já que bombeia combustível da Alemanha para a Polônia.

Os resultados do leilão mostraram que a gigante russa do gás Gazprom não reservou capacidade de transporte de gás para exportação através do gasoduto Yamal-Europa em 25 de dezembro. Consulte Mais informação

A Gazprom normalmente reserva capacidade rodoviária no curto prazo, depois que a Polônia e a Rússia optaram por não estender seu acordo de transporte de longo prazo no ano passado.

Putin disse que a Polônia “expulsou” a Rússia do gasoduto Yamal-Europa, que operava em modo reverso enviando gás para o leste. O gasoduto se estende da Rússia à Bielo-Rússia e depois à Polônia e Alemanha.

“Isso não aumenta os volumes de gás russo no mercado europeu, então o preço está subindo”, disse Putin, citado pela agência de notícias Interfax, sobre fluxos reversos.

Putin disse na quinta-feira que a Alemanha está revendendo gás russo para a Polônia e Ucrânia, em vez de aliviar um mercado superaquecido. Consulte Mais informação

Na Ucrânia, outra rota de trânsito do gás russo para a Europa, o chefe da companhia estatal de transporte de gás Gazprom disse que a Gazprom reduziu o trânsito diário de gás pelo território ucraniano de 109 milhões de metros cúbicos para 87,7 milhões de metros cúbicos.

“A redução do suprimento de gás para a União Europeia em um momento em que os preços atingiam US $ 2.000 indica que essas não são decisões econômicas, mas puramente políticas, destinadas a aumentar a pressão sobre a União Europeia para lançar o Nord Stream 2 nos termos da Federação Russa “, disse Sergey. Makogon escreveu no Facebook.

O preço do gás padrão europeu saltou para mais de 2.200 euros (US $ 2.495) por 1.000 metros cúbicos na terça-feira.

McCogon disse que a Europa estabeleceu um recorde na extração de gás do armazenamento devido à falta de suprimentos.

A Rússia negou repetidamente as acusações de que faz parte da política de gás e diz que está cumprindo com todas as quantidades que contratou para fornecer. As empresas que fecharam contratos de fornecimento também disseram que seus contratos foram honrados.

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, também disse que a Europa estava perdendo suprimentos russos adicionais devido a atrasos no Nord Stream 2.

“Na minha opinião, os consumidores europeus estão muito interessados ​​no projeto para começar a trabalhar, enquanto as empresas participantes dele poderiam ter feito pedidos adicionais como parte das relações de longo prazo no fornecimento de gás através deste novo gasoduto”, disse Novak à Rússia 24 estado Canal de televisão. Consulte Mais informação

Ele também disse que os líderes europeus cometeram erros ao limitar o uso de acordos de fornecimento de longo prazo em favor do mercado spot, onde os preços são mais voláteis.

“Os países que obtêm gás por meio de acordos de longo prazo o obtêm por um preço muito mais barato”, disse Novak.

O furioso mercado de gás na Europa pode encontrar algum alívio redirecionando as remessas de gás natural liquefeito (GNL) da Ásia, porque os preços europeus tornam esse desvio atraente. Consulte Mais informação

Os resultados do leilão de sexta-feira mostraram que a Gazprom, que detém o monopólio das exportações de gás russo através do gasoduto, não reservou capacidade de transporte de gás para exportações através do gasoduto Yamal-Europa em 24 de dezembro.

Os dados da Gascade nos oleodutos Yamal-Europa mostraram fluxos no ponto de medição de Mallnow na fronteira germano-polonesa rumo ao leste da Alemanha para a Polônia com um volume por hora de cerca de 1.218.000 kWh na sexta-feira e espera-se que permaneçam nesses níveis durante o dia.

Dados do operador de gasoduto eslovaco Eustream mostraram que a capacidade de fluxo de gás russo na sexta-feira da Ucrânia para a Eslováquia através da fronteira de Velk Kapusani totalizou 739.843 megawatts-hora, ante 785.160 megawatts-hora na quinta-feira.

Este declínio foi compensado por nomeações mais altas para os fluxos da República Tcheca para a Eslováquia, o que significa que as nomeações para os fluxos da Eslováquia para o centro austríaco de Baumgarten foram praticamente iguais em comparação com o dia anterior.

(1 dólar = 0,8818 euros)

Reportagem de Vladimir Soldatkin Reportagem adicional de Jason Hovet em Praga e Natalia Zenets em Kiev Escrita por Edmund Blair Edição de Alexander Smith e Mark Potter

