PSA: Baixe novamente os e-books de Harry Potter do Pottermore antes que eles desapareçam para sempre

Se você possui livros digitais de Harry Potter comprados no Pottermore, você pode baixar novamente suas cópias antes que a opção desapareça permanentemente no final do mês. O site envia um e-mail a seus clientes para avisar que os livros não estarão disponíveis para download novamente após 31 de janeiro, já que foram retirados de venda em setembro do ano passado.

Quando você é Lançado em 2012Pottermore era a única maneira oficial de baixar cópias digitais dos livros de Harry Potter. Embora grandes lojas como a Amazon façam promoções para títulos, que são alguns dos mais vendidos de todos os tempos, as lojas vão atrair clientes para o Pottermore para completar a venda (no entanto, varejistas como a Amazon ainda recebem um desconto).

Mas as vendas de e-books Diz-se que diminuiu ao longo dos anosE em 2015 foi disponibilizado diretamente de outras lojas online. Versões aprimoradas digitalmente lançadas em Apple eBook Store outubro de 2015e lançamentos em outras lojas digitais, como a Amazon, seguiram no final daquele ano. Pottermore no final Mudou para WizardingWorld.com em 2019.

Embora a opção de baixar novamente as compras de livros existentes do Pottermore desapareça permanentemente no final do mês, não deve ser difícil manter sua cópia digital existente. no Twitter, Notas de Ryan C Gordon que os downloads existentes consistem em um arquivo .epub sem DRM, que você poderá transferir para qualquer novo leitor eletrônico no futuro (embora você precise converter arquivo epub para torná-lo legível em um Kindle). Apenas certifique-se de armazenar o arquivo em um local seguro se não quiser pagar novamente pelos livros que já possui no futuro.