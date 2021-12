PSA: agora você pode comprar um Nintendo Switch OLED ou Xbox Series S.

quando Modelo Nintendo Switch OLED Lançado no outono, ele imediatamente se juntou às fileiras do PlayStation 5, Xbox Series X e placas de vídeo para desktop como uma peça de tecnologia procurada e de repente ficou sem estoque em todos os lugares. Embora esse ainda seja o caso para a maioria dos produtos que acabei de mencionar, apenas alguns deles Disponível quase o dobro de seu preço original No mercado secundário – não é mais difícil encontrar um switch OLED em estoque. O mesmo é verdade para o console de próxima geração mais barato da Microsoft, o Xbox Series S.

Se você está procurando um console Nintendo topo de linha, há grandes chances de poder fazer login AmazonasE melhor compraE WalmartE alvejando, e outros sites de varejo agora e encontre qualquer conversor OLED que você deseja disponível em MSRP ($ 349,99). Isso inclui o modelo com Joy-Cons brancos ou a versão clássica com Joy-Cons azuis e vermelhos. O Xbox Series S por US $ 299,99 está provavelmente mais disponível em varejistas como AmazonasE melhor compra, E alvejandoTenha em mente, entretanto, que a Série S apenas digital é menos poderosa do que a Série X do Xbox, que permanece indefinida mais de um ano após sua estreia.



Modelo Nintendo Switch OLED No caso da versão mais recente do Switch, tudo o que importa é o quanto você se preocupa com a tela. Ele tem um painel OLED de 7 polegadas, engastes menores e alto-falantes maiores do que o Switch original.



Microsoft Xbox Series S O Xbox Series S é muito menor do que o Xbox Series X mais capaz, que também possui o dobro de armazenamento e um disco rígido. A Série S ainda pode lidar com os mesmos jogos, incluindo os jogos originais do Xbox, Xbox 360 e Xbox One.

Aquisição de tal tecnologia não tem sido uma coisa normal desde A pandemia desacelerou as cadeias de abastecimento até a paralisação, com mais e mais pessoas presas em casa querendo se divertir – ou ganhar muito dinheiro transferindo tecnologia para pessoas que lutam para atingir seus objetivos. Saber que você pode simplesmente dizer a si mesmo: “Quero comprar um Switch OLED” e depois fazer isso sem atrito é algo que eu não esperava que acontecesse em 2021, e estou muito feliz.

Portanto, se você está planejando ou considerando sua grande estratégia de várias etapas para obter um Switch OLED ou Xbox Series S Inscreva-se em programas como Amazon Prime, Walmart Plus ou Best Buy Totaltech Para aumentar suas chances de ter qualquer um deles, deixe-os de lado como último recurso por outro período de tempo. A esta altura do ano, você provavelmente terá perdido a oportunidade de entregar um switch OLED nas festas de fim de ano, mas um presente atrasado é melhor do que uma finalização da compra.