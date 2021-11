PS5 e Xbox Series X estão disponíveis no Walmart hoje

É novembro e a temporada de compras natalinas está chegando. Ofertas da Black Friday antecipada Já começou, e com certeza há muito reservado para nós Black Friday e Internet Monday. Mas os ingressos mais procurados da temporada, assim como no ano passado, são os controles difíceis de obter da Sony e da Microsoft. Hoje, trazemos algumas boas notícias. Walmart lança reabastecimento PlayStation 5 E Xbox Xbox X Consoles às 15h ET / 12h PT hoje, sexta-feira, 5 de novembro.

Consoles são difíceis de encontrar, mas nem sempre temos uma queda nos consoles da Sony e da Microsoft ao mesmo tempo – o Walmart tem sido o único a fazer isso ultimamente. O re-armazenamento de hoje incluirá o arquivo baseado em disco Playstation 5 por 500 dólares E seu irmão menos caro, o PlayStation 5 Digital Edition por $ 400. Na frente da Microsoft, os negócios do Walmart para hoje incluem apenas o nível superior Xbox Series X por $ 500.

É altamente recomendável criar ou fazer login em sua conta do Walmart antes das 15h. Certifique-se de adicionar as informações corretas de faturamento e envio para reduzir o risco potencial de atrasos ou problemas durante o processo de checkout. Se o console de sua escolha não pousar às 15h, continue tentando, porque o Walmart costuma lançar mais estoque em incrementos de 10 minutos até que esteja tudo limpo.

Já que comprar um console é apenas uma parte da equação, nós fomos em frente e reunimos alguns acessórios importantes, assinaturas de jogos e títulos notáveis ​​que você também pode considerar ao comprar. Muitas das opções abaixo estão à venda ou com desconto, ao contrário dos consoles, então você pode economizar algum dinheiro ao entrar na última geração de jogos. Temos até um acordo exclusivo para borda Leitores na PlayStation Plus com assinatura de 12 meses, apenas neste fim de semana ou até que o estoque acabe, apenas $ 38 de desconto na Enab (Use o código moda ao sair). Se você comprar qualquer um desses acessórios ou títulos no Walmart, adicione-os ao carrinho com antecedência para que esteja pronto para ir se puder pegar um console.

Boa sorte e jogos felizes!



PlayStation 5 O console doméstico de próxima geração da Sony, que inclui uma unidade de disco, permite que você jogue jogos digitais e físicos no seu PS4 e PS5.



Edição digital Playstation 5 A versão digital do PS5 custa $ 400. Comparado com o PS5, este console custa US $ 100 a menos e não inclui um drive Blu-ray.



Microsoft Xbox Series X O Xbox Series X é o console carro-chefe da Microsoft, servindo como a opção mais poderosa (e maior). Enquanto a Série S visa um desempenho de 1440p suave e tem uma aparência discreta, a Série X de $ 500 se concentra em jogos rápidos em 4K.

Não se esqueça de fornecer o novo console de sua escolha



Controlador de meia-noite DualSense O controlador DualSense preto meia-noite tem o mesmo hardware que o feedback tátil original, gatilhos adaptáveis, etc. – apenas em um design de dois tons que lembra os controladores PS2, PS3 e PS4.



Controlador Cosmic Red DualSense PS5 Como o controlador DualSense original, o modelo Cosmic Red apresenta gatilhos adaptativos e feedback tátil, mas com um design vibrante em vermelho e preto.



PlayStation Plus (assinatura anual) A assinatura do PlayStation Plus permite que os proprietários de PS4 e PS5 joguem jogos online, baixem títulos grátis todos os meses e aproveitem descontos na PS Store. Atualmente, a Eneba oferece borda Oferta exclusiva para leitores, assinatura de 12 meses por US $ 38 com código promocional moda quando você sair.



Deathloop (PS5, versão em disco) O último jogo de tiro em primeira pessoa do Arkane Studios é o mais elegante até agora. Deathloop É um jogo de corrida e, ironicamente, você joga com um Colt, alguém que está ansioso para quebrar o ciclo dos loops do jogo. Porém, existem forças trabalhando contra você que definitivamente não querem que você faça isso por razões que você descobrirá enquanto joga.



Xbox Wireless Controller O console Xbox mais recente da Microsoft apresenta um botão de compartilhamento e uma porta de carregamento USB-C se você estiver usando a bateria recarregável opcional.



Controlador Xbox Elite Series 2 O Xbox Elite Series 2 é facilmente um dos nossos controladores favoritos no jogo A beira. É uma melhoria em relação ao já excelente controlador Elite, com profunda personalização, botões de remo traseiros opcionais, além de um pad direcional intercambiável e manípulos analógicos que permitem adaptar seu layout para se adequar ao seu próprio estilo de jogo em dezenas de combos exclusivos.



Fone de ouvido sem fio Xbox Você não precisa perder uma ligação enquanto joga, graças ao Xbox Wireless Headset da Microsoft, que costuma ser vendido por US $ 89 em vez de US $ 100. em um Nossa revisãoDescobrimos que era um fone de ouvido confortável e de design intuitivo que valeu bem a pena seu custo. Além de funcionar bem com consoles Xbox, ele pode se conectar a outro dispositivo ao mesmo tempo via Bluetooth.



Xbox Game Pass Ultimate (assinatura de três meses) Qual é o objetivo de um Xbox sem jogos? Xbox Game Pass Ultimate oferece mais de 100 títulos, incluindo os gostos morte, Hades, E será lançado em breve aura infinitaVocê pode jogar em vários dispositivos.



Forza Horizon 5 (Xbox, físico) Lançado em 9 de novembro, Forza Horizon 5 É o mais recente jogo de corrida de mundo aberto desenvolvido pela Playground Games e publicado pela Xbox Game Studios. É um título exclusivo do Xbox, que pode ser jogado nos consoles Xbox Series X / S e Xbox One. A nova edição se passa em uma paisagem belamente detalhada do México e apresenta mais de 500 veículos no lançamento.