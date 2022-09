Próximo State of Play da Sony destacará 10 títulos PS4, PS5 e PS VR2

A empresa anunciou via Twitter na segunda-feira, que o próximo evento de visualização do State of Play da Sony será lançado na terça-feira, 13 de setembro, às 18h ET. “Vamos receber ótimas atualizações de nossos parceiros japoneses e grandes desenvolvedores em todo o mundo”, observou a Sony em um tweet subsequente. “Espere cerca de 20 minutos cobrindo os próximos 10 jogos.”

Não foram dados mais detalhes sobre os jogos que serão mostrados, mas a Sony se concentrou repetidamente nos títulos do PS VR2 nos dois últimos eventos, aparentemente com a intenção de excitar os dois. Quase vinte títulos “principais” – inclusive de Entre nós E a horizonte Vantagens – definidas para serem lançadas junto com os fones de ouvido da próxima geração.

O estado do jogo começará a ser transmitido ao vivo através de dispositivos PlayStation Contração muscular E a YouTube canais. Os amantes do jogo terão um encontro amanhã, como segue esta tarde A próxima transmissão da Nintendoque acontece na terça-feira de manhã, às 10h ET.