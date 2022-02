Proteja a residência portuguesa através do popular programa Golden Visa

Oferecido por Sable International e BomPorto Hotels Fundo de Private Equity Rebello. Investidores elegíveis com um investimento mínimo de € 500.000 podem usufruir de residência portuguesa com benefícios de isenção de visto para o espaço Schengen e a opção de se candidatar a um emprego como cidadão português. O Rebello Luxury Hotel Apartments está localizado nas margens do Rio Douro no Porto, uma das cidades mais bonitas do mundo. Este incrível empreendimento incluirá 106 apartamentos dentro de um hotel cinco estrelas, dois restaurantes, academia, piscinas coberta e ao ar livre e um spa de destino com um elegante bar na cobertura. O cofundador da BizNews, Alec Hawk, abre a janela de oportunidade com o atual diretor administrativo da Sable International, Andrew Rizic, e a diretora de investimentos da Morningbridge, Cherie John.

Andrew Risick em Sable International background

Temos um forte negócio de DNA sul-africano com sede em Londres. Trabalhamos com clientes no exterior há mais de 26 anos, especialmente na África do Sul. Quer se trate de puro investimento, plano B ou realocação, posicionamo-nos como especialistas em todas as áreas que se deve considerar ao investir no mar. Portugal Golden Visa é um programa bem conhecido que temos vindo a promover na África do Sul desde a sua criação em outubro de 2012 pelo Governo Português. Hoje, cerca de 300 famílias obtiveram Golden Visas usando a Sable International, por isso estamos bem cientes. O verdadeiro aspecto chave do plano é que é um excelente Plano B, porque com um investimento qualificado, o grande investidor pode qualificar para residência portuguesa para si, para o seu cônjuge e filhos a cargo, sem ter de viver fisicamente em Portugal. Esta é uma ótima maneira de virar o relógio para a cidadania europeia enquanto mora na África do Sul. Tornou-se uma apólice de seguro fantástica e um dos planos de residência mais populares do mundo. Tivemos alguns desafios logísticos desde o Covid-19, mas ainda gostamos de Portugal.

Andrew Risick foi uma parte significativa dos sul-africanos Golden Visa Cosméticos

Até à data, dezenas de milhares de famílias ou grandes investidores foram reconhecidos como legítimos residentes portugueses. A África do Sul tem 428 candidatos aprovados. Muitos outros aguardam aprovação. Os sul-africanos são uma parte muito significativa da maquiagem do Golden Visa e você ouve as pessoas conversando nos jantares. Número interessante para ver mais de € 5 bilhões em investimento direto através do esquema. Não fala sobre o facto de os candidatos terem de passar sete dias por ano em Portugal com a família. Portugal tem muitos benefícios económicos e financeiros. O governo português sempre apoiou muito a política do projeto.

Andrew Rizic na grande rede sul-africana em Portugal

Tem uma grande rede sul-africana. Na verdade, vou para Portugal. Também estamos expandindo nossos negócios na UE devido a todos os nossos clientes no Brexit e em Portugal. Durante muitos anos, passei dois ou três meses por ano em Portugal, e há uma grande comunidade de toda a África do Sul. Muitas das pessoas que conheço são sul-africanos de língua inglesa e africana, sem laços ancestrais com Portugal. Hoje em dia há definitivamente uma tendência real de os sul-africanos migrarem para o Hemisfério Norte, com muitos escolhendo Portugal. O trabalho a distância certamente contribuiu para isso. Eles estão muito interessados ​​em obter start-ups de tecnologia. Fora do Golden Visa, os sul-africanos têm algumas opções interessantes.

Cherry John na Ponte da Manhã

A Morningbridge Golden Residency oferece investimentos dignos para o visto. É uma empresa portuguesa de desenvolvimento criada por mim e vários colegas no Reino Unido. Nosso primeiro empreendimento foi chamado Lumi Irish, um hotel de apartamentos. O mercado que visitamos é o mercado Golden Residency Visa, que é baseado em um jogo de propriedades em 2014. Para se qualificar, era preciso investir meio milhão de euros na propriedade, o que lhe dava a oportunidade de solicitar um visto de residência gold. Por exemplo, descobrimos que um retorno à África do Sul exige um grande salto de esperança, e dizemos: “Dê-me meio milhão de euros e eu construirei um apartamento para você em outro continente do outro lado do mundo”. Então, decidimos criar uma empresa de operação hoteleira e estar em crescimento para gerenciar seu investimento para você. Criamos alguns outros lugares para diferentes planos de residência e acomodação fiscal desconhecida. Então descobrimos que o hotel chamado The Vintage em Lisboa era muito mal administrado. A ideia original era comprá-lo, colocar nossa empresa de administração hoteleira nele e vendê-lo de volta em dois anos. O governo português então mudou os critérios de visto de residência ouro para permitir esquemas de private equity. Então, pensamos em lidar com compradores de vistos Golden Residency na faixa de 500.000, e se fecharmos nosso hotel em um fundo de private equity, podemos oferecer unidades dentro de um fundo de private equity por .000 350.000. Daí a captura daqueles que não conseguiram atingir o nível de 500.000. Podemos sair de nossa base de investidores antecipadamente e operá-la da mesma forma para economias de propósito e tamanho. Já fizemos seis projetos em Portugal. Mais recentemente, Rebello tem vista para seis antigos armazéns na frente ribeirinha do Porto, incluindo o Patrimônio Mundial da UNESCO do Porto Velho. O empreendimento consistiu em 106 blocos de apartamentos. Vendemos 26 deles. Então, o plano de private equity em que você está investindo inclui 80 apartamentos e todas as áreas comuns, estacionamento, spa e academia, restaurantes e tudo mais. Está configurado enquanto falamos.

