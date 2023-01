Procura externa eleva preços das casas em Portugal para o máximo dos últimos 30 anos

(Bloomberg) — Os preços das casas em Portugal tiveram a maior alta anual em mais de três décadas, desafiando as expectativas de que o aumento das taxas de juros reduziria a demanda por imóveis no país do sul da Europa.

Os preços das casas devem aumentar 18,7% em 2022 em relação ao ano anterior, disse o agregador de dados do mercado imobiliário Confidential Immobilario em um e-mail. A Confidential disse que seus dados também indicam que o mercado imobiliário do país está desacelerando, enquanto os ganhos anuais foram os maiores desde 1991.

O clima mais quente, o custo de vida mais baixo e o aumento da demanda de compradores estrangeiros pelo chamado programa “visto de ouro”, que vincula autorizações de residência à compra de imóveis, aumentaram os preços dos imóveis. . Esses compradores estão dispostos a pagar mais que o dobro dos compradores domésticos por uma casa em Lisboa, disse a Agência Nacional de Estatísticas do país em um relatório em abril, aumentando as preocupações com a escassez de moradias.

Crise da habitação

Hoje, a maioria dos portugueses acredita que o seu país atravessa uma crise imobiliária, de acordo com uma sondagem do semanário Expresso. Mais da metade dos entrevistados quer que o governo retire os incentivos para compradores estrangeiros, incluindo o esquema de vistos gold.

Espera-se que o investimento no projeto aumente 42% para € 654 milhões (US$ 711 milhões) em 2022 em relação ao ano anterior. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, veio maioritariamente de compradores americanos e chineses.

Ganhos mais lentos

No entanto, os dados da Confidential Immobilario mostram que os ganhos dos preços das casas em Portugal abrandaram trimestralmente até ao final de 2022. Os preços subiram apenas 3,2% no quarto trimestre, ante 3,7% no terceiro trimestre, 5% no segundo trimestre e 5,5% no primeiro trimestre do ano passado.

Num relatório de 11 de janeiro, a S&P Global Ratings prevê que os preços das casas em Portugal subam 6,8% em 2022 e caiam 4,4% este ano. Essa seria a maior queda entre 11 países europeus e reflete o impacto das taxas de juros mais altas em um país onde grande parte das hipotecas é de taxa variável, segundo a agência de classificação.

Na vizinha Espanha, a S&P prevê que os preços das casas cairão 2,5% este ano, após uma taxa estimada de 4,1% em 2022.

Para tentar regular a demanda por imóveis, em 2021 Portugal começou a restringir seu programa de vistos gold a compras de imóveis fora de Lisboa e da cidade do Porto, no norte. O programa foi lançado há mais de uma década em uma tentativa de reparar as finanças públicas de Portugal após um resgate de 2011 da União Europeia, que desde então levantou 6,8 bilhões de euros.

