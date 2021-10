Problemas com Nintendo Switch Online + Expansion’s N64 Games

captura de tela : Nintendo / Kotaku

Os jogos do Nintendo 64 finalmente se tornaram oficialmente jogáveis ​​no Nintendo Switch Online na noite passada e estão funcionando … menos do que estelar. Quase imediatamente, as mídias sociais começaram a ser preenchidas com exemplos de deficiências técnicas, as devastações da simulação e layouts de botões provando que Deus não existia. Mais uma vez, questiona o que exatamente as pessoas estão recebendo em troca do novo nível de preço premium da Switch Online.

Para resumir, a Nintendo anunciou pacote de expansão Para o seu serviço atual de assinatura Switch Online de $ 20 por ano Em setembroO preço é revelado discretamente apenas recentemente durante Animal Crossing: New Horizons Ao vivo. Por um upgrade de $ 50 por ano, os jogadores têm acesso a nove jogos N64 e 14 Sega Genesis e os próximos jogos. feliz lar paraíso DLC para Novos horizontes. Dobrar o preço da assinatura parecia um pouco bobo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas realmente queriam jogar The Legend of Zelda: Ocarina of Time em suas chaves portáteis.

Avance um pouco mais de uma semana depois que esse preço foi revelado e parece que Ocarina of Time Outros jogos do final dos anos 90 rodam menos do que o normal em hardware moderno. Spider ZFG1 Compartilhe várias capturas de tela, comparando o famoso Water Temple ao jogo através do N64 original, do console virtual Wii U e da versão mais recente do jogo. Nevoeiro, espaçamento e texturas aquosas são piores na versão Switch. “Na verdade, pode ser pior do que o WiiU VC”, ZFG1 escreveu no Twitter.

Outros velocistas também pegaram a versão Pacote de Expansão de Ocarina para o trabalho. clipe rotativo De MutantAura, o jogo mostra ela oscilando enquanto corria pela Vila Kakariko até que ela se despedaçasse completamente. Outro clipe Tofull mostra um monte de lag de entrada ao usar o controlador sem fio Switch Pro. Baseado em Vídeo por GameXplain, Link leva vários frames a mais para balançar sua espada depois de pressionar o botão em comparação com as versões anteriores.

Ocarina of Time Não é o único jogo que está tendo problemas. Além disso, janelas lentas na inicialização parecem ter causado isso horripilante Apresentações para gostar Super Mario 64 E Mario Kart 64. Este último também está faltando um punhado de névoa que estava previamente disfarçado Alguns dos aspectos mais feios do jogo.

Um dos recursos do pacote de expansão não é apenas a capacidade de jogar jogos clássicos do N64 no Switch. É também uma oportunidade de jogar online, o que não era uma opção antes. Mas os jogadores também enfrentaram um Um conjunto de taxa de quadros E problemas de latência Enquanto tentava correr com amigos.

Isso pode ser um problema com as conexões de internet dessas pessoas, embora, como qualquer pessoa com um switch sabe, seja muito difícil conseguir uma conexão perfeita a menos que você esteja sentado ao lado do seu roteador. de acordo com Cúpula de aveia em cerveja especialistaAlém disso, o emulador Switch N64 parece usar o código de rede de “sincronização perfeita”, que pausa o jogo para que outros o entendam.

Tudo isso está no lado técnico. Mas também existem algumas opções bastante questionáveis ​​em outras partes do pacote de expansão. por exemplo, Mario Kart 64 Exigia um pacote de controle para economizar tempo de dados de experiência para que os jogadores pudessem competir contra seus fantasmas. Acredita-se que a versão Switch também funcione. A diretiva “Insert N64 Controller Pack no Console 1” aparece na tela, embora não haja pacotes de controle para o Switch Online Expansion Pack, o que significa que as experiências daemon não são migradas.

Os layouts de botões são outro fiasco estranho. O controlador N64 original tinha seis botões no lado direito: B, A e quatro botões direcionais C. Como a chave tem apenas quatro, os botões B e A permanecem os mesmos, enquanto os botões Y e X são atribuídos a dois botões C. Isso cria problemas, porque as posições B e A na chave são perpendiculares à posição do console N64 original . O resultado é uma combinação não intuitiva que não pode ser redefinida, forçando os fãs por um período particularmente longo a se adaptarem a um layout completamente diferente. Ou compre um produto Nintendo que não está disponível no momento (Atualização: 26/10/21, 12:01 ET: Temporariamente Voltar- em um- Notas de dinheiro) N64. Controlador Réplicas por mais $ 50.

Este é um desafio particular em pelo menos um jogo: o clássico jogo de tiro em ferrovias pecado e castigo. Nele, os jogadores se movem lado a lado enquanto atiram com os botões de gatilho. mas Como Eurogamer RelatóriosA forma como os botões são configurados significa que você não pode disparar e se mover corretamente ao mesmo tempo. Enquanto isso, em Super Mario 64, você pode aproveitar as vantagens do recurso Joy-Con rumble, mas apenas se jogar a versão japonesa.

Eu baguncei alguns jogos ontem à noite e, embora eu tivesse alguns desses problemas, mas não outros, o que mais me incomodou foram as bordas cinza brilhantes em ambos os lados dos jogos N64, lá para manter o 4: 3 original proporção da tela. Acabei de atualizar para o Switch OLED, que tem cores incrivelmente vibrantes e um preto muito escuro. Em vez de usar bordas pretas retas ou um fundo colorido, os jogos do pacote de expansão fazem parecer que meu switch tem uma queimadura em ambos os lados da tela.

Esperançosamente, essas são coisas que a Nintendo pode consertar, embora com seu histórico, eu não tenha certeza se alguém deveria prender a respiração. A escassa biblioteca de lançamento do Pacote de Expansão deve crescer no futuro, adicionando jogos como The Legend of Zelda: Majora’s Mask E Papel mario. Enquanto isso, posso confirmar que Dr .. Robotnik significa máquina de feijão bem jogado.