Principais companhias aéreas dos EUA alertam que 5G pode atrapalhar alguns aviões e causar estragos

Um avião da Southwest Airlines se aproxima para pousar no Aeroporto Internacional de San Diego, enquanto as operadoras dos EUA, companhias aéreas e a Administração Federal de Aviação continuam a discutir o impacto potencial dos serviços sem fio 5G na eletrônica de aeronaves em San Diego, Califórnia, EUA 6 de janeiro de 2022. REUTERS/ Mike Blake.

WASHINGTON (Reuters) – Os principais executivos das principais transportadoras de passageiros e cargas dos Estados Unidos alertaram nesta segunda-feira sobre uma iminente crise “catastrófica” das companhias aéreas em menos de 36 horas, quando a AT&T Inc. (Tennessee) e Verizon (VZ.N) Sobre a implantação de um novo serviço 5G.

As companhias aéreas alertaram que um novo serviço C-Band 5G, previsto para começar na quarta-feira, pode inutilizar um grande número de aeronaves de fuselagem larga, “potencialmente deixando dezenas de milhares de americanos no exterior” e causar “caos” nos voos.

Os CEOs da American Airlines escreveram: “A menos que nossos principais hubs de aviação possam voar, a grande maioria dos passageiros e da carga será essencialmente aterrada”. (AAL.O)linhas Aéreas Delta (do Norte), United Airlines, Southwest Airlines (LUV.N) e outros em uma carta relatada pela Reuters.

A Administração Federal de Aviação (FAA) alertou que possíveis interferências podem afetar instrumentos sensíveis de aeronaves, como altímetros, e impedir significativamente operações de baixa visibilidade.

Isso significa que em um dia como ontem, mais de 1.100 voos e 100.000 passageiros sofrerão cancelamentos, desvios ou atrasos. mensagem Cauteloso.

As companhias aéreas estavam considerando na segunda-feira se começariam a cancelar alguns voos internacionais que deveriam chegar aos Estados Unidos na quarta-feira.

“Com as restrições propostas em aeroportos selecionados, o setor de transporte está se preparando para alguma interrupção no serviço. Estamos otimistas de que podemos trabalhar em todos os setores e com o governo para finalizar soluções que mitiguem com segurança o maior número possível de impactos no cronograma”, disse a fabricante de aeronaves Boeing. . (banimento) Ele disse na segunda-feira.

Na carta, também assinada pela UPS Airlines, as companhias aéreas acrescentaram que a ação é urgente (UPS.N)Alaska Airlines (ALK.N)Atlas Aviação (AAWW.O)JetBlue Airways e FedEx Express (FDX.N). “Para ser honesto, o comércio da nação vai parar.”

A carta foi enviada ao diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Brian Dees, ao secretário de Transportes Pete Buttigieg, ao diretor da Administração Federal de Aviação Steve Dixon e à presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Jessica Rosenworsell.

O grupo American Airlines que organizou a carta se recusou a comentar. A FAA disse que “continuará a garantir que o público que viaja esteja seguro à medida que as empresas sem fio implantam o 5G. A FAA continua trabalhando com o setor aéreo e as empresas sem fio para tentar reduzir atrasos e cancelamentos de voos relacionados ao 5G”.

Outras agências governamentais não comentaram.

A intervenção é necessária

A AT&T e a Verizon, que ganharam quase todo o espectro da banda C em um leilão de US$ 80 bilhões no ano passado, concordaram em 3 de janeiro em zonas-tampão em torno de 50 aeroportos para reduzir os riscos de interferência e tomar outras medidas para reduzir a interferência potencial por seis meses. Eles também concordaram em adiar a implantação por duas semanas até quarta-feira, para evitar temporariamente a crise de segurança da aviação, depois que o serviço foi adiado por 30 dias.

Verizon e AT&T se recusaram a comentar na segunda-feira. Eles argumentam que o C-Band 5G foi implantado com sucesso em cerca de 40 outros países sem problemas com interferência da aviação.

Os CEOs das principais companhias aéreas e o CEO da Boeing, Dave Calhoun, mantiveram uma longa ligação com Buttigieg e Dixon no domingo para alertar sobre uma crise iminente, disseram autoridades à Reuters.

A United Airlines alertou na segunda-feira separadamente que o problema pode afetar mais de 15.000 de seus voos, 1,25 milhão de passageiros e interromper toneladas de carga anualmente.

A United disse que enfrenta “restrições significativas em 787, 777, 737 e aeronaves regionais em grandes cidades como Houston, Newark, Los Angeles, São Francisco e Chicago”.

As companhias aéreas estão exigindo que “o 5G seja implementado em todos os lugares do país, exceto dentro de aproximadamente 3,2 km das pistas” em alguns grandes aeroportos.

“É necessária uma intervenção imediata para evitar grandes interrupções operacionais para viajantes aéreos, transportadores, cadeia de suprimentos e entrega de suprimentos médicos necessários”, disseram eles.

As companhias aéreas acrescentaram que as restrições de voo não se limitariam ao mau tempo.

“Muitos sistemas modernos de segurança a bordo serão considerados inutilizáveis, causando um problema muito maior do que sabíamos… Os fabricantes de aeronaves nos disseram que há enormes áreas da frota operacional que podem precisar ser aterradas indefinidamente.”

Uma área de preocupação é se algumas ou todas as aeronaves 777 da Boeing não poderão pousar em alguns dos principais aeroportos dos EUA após o início do serviço de quinta geração, bem como alguns cargueiros da Boeing, disseram autoridades da companhia aérea à Reuters.

Ele instou as companhias aéreas a tomar medidas para garantir que “o 5G seja implantado apenas quando as torres estiverem muito próximas às pistas do aeroporto, para que a FAA possa determinar como fazer isso com segurança, sem interrupções catastróficas”.

A Administração Federal de Aviação disse no domingo que liberou cerca de 45% da frota de aeronaves comerciais dos EUA para realizar pousos de baixa visão em vários aeroportos onde a banda 5G C será implantada e espera emitir mais aprovações antes de quarta-feira. As companhias aéreas indicaram na segunda-feira que a lista não inclui muitos grandes aeroportos.

Notícias de David Shepardson. Edição por Chizu Nomiyama, Bill Bercrot e Jerry Doyle

