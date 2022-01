Primeiro Apelo: Chiefs encorajados a descansar Stars vs Steelers; Ben Roethlisberger é o pior QB dos playoffs

Aparentemente, a pós-temporada significa temporada aberta no Pittsburgh Steelers. Porque todo mundo tira fotos do destino.

Enquanto isso, Steeler Melvin Ingram III está recebendo elogios de seus novos companheiros de equipe do Kansas City Chiefs. E o time de hóquei feminino Robert Morris pode adicionar um terceiro atleta olímpico à sua lista de ex-alunos.

Tudo em “primeiro contato” na sexta-feira.

Espero que Wright esteja errado

Parece Kansas City Os chamadores do talk show não estão sozinhos Reivindicar os Chiefs deve descansar alguns novatos no jogo de playoff de domingo contra os Steelers.

Nick Wright, do FS1, fez a mesma sugestão de “primeiro o primeiro” na quinta-feira, observando que o técnico Andy Reed deve descansar Terrick Hill (WR) e Travis Kelsey (TE).

Nick acha que os Steelers são muito ruins e os chefes devem descansar Terek Hill e Travis Kelsey neste. boba! pic.twitter.com/MRavwG3VsB – Andrew Philponi (@ThePoniExpress) 13 de janeiro de 2022

“Se eu fosse Andy Reed, consideraria descansar Travis Kelsey e Terek Hill esta semana”, disse ele. “Certifique-se de que eles estejam prontos e prontos para ir quando os playoffs realmente começarem.”

ai.

Mas a sugestão de Wright não é sem lógica. A vitória dos Chiefs por 36 a 10 sobre os Steelers em dezembro ocorreu com Kelchi no elenco Covid/reserva, enquanto Hill marcou apenas duas vezes, pois mal retornou do elenco pouco antes do jogo.

Wright disse na quarta-feira A partida foi ‘melhor que adeus’ para KC Porque os chefes basicamente poderão tratar o jogo como um jogo de treino glorificado ou um jogo de pré-temporada.

“Faça algum exercício aeróbico e livre-se da ferrugem”, disse Wright.

Estou indo para um lado e acho que Reed não aceitaria o conselho de Wright.

Bem, para começar o jogo, de qualquer maneira. Se o KC estivesse ganhando de 23 a 0 no primeiro tempo, como era no dia seguinte ao Natal (o que eu não descartaria), Hill, Kelce e alguns novatos poderiam chegar ao banco rapidamente no segundo tempo.

Não para por aí

Não é apenas o FS1 que pinta uma perspectiva sombria para os Steelers. ESPN. com É também.

Bill Barnwell Todos os meio-campistas classificaram 14 Nos playoffs da NFL. Ben Roethlisberger dos Steelers está finalmente morto.

Sim, atrás de nomes como Galen Hurts da Filadélfia e Mac Jones da Nova Inglaterra. Esses dois estão fazendo sua estreia na NFL Posteason.

A avaliação de Barnwell de Roethlisberger foi menos do que tolerada.

“Neste ponto, Roethlisberger é um acaso de seu antigo personagem, com sua equipe chegando à pós-temporada apesar – não por causa -“, disse Barnwell. “Ele ficou em 25º em QBR e jardas médias por tentativa e 28º em CPOE (porcentagem de conclusão acima do esperado). Ele é claramente o pior jogador no início da temporada no QB.”

Barnwell disse que a característica mais negativa de Roethlisberger é a bola profunda.

“Não deveria ser surpreendente, dado seu estilo de jogo atual, mas seu QBR em passes em mais de 20 jardas foi o pior entre os quarterbacks elegíveis”, disse Barnwell.

Eu discordaria da frase “conseguiu apesar de – não por causa de -“. Esta poderia ser a conclusão se tais dados fossem aplicados a uma infração média. Mas os Steelers são um ataque muito inferior com um coordenador ofensivo no primeiro ano e um sistema sem leme que simplesmente não parece estar funcionando.

A equipe também tem um corpo de recepção lesionado e decepcionante, além de uma linha ofensiva horrível. Apesar de tudo isso, em muitas das reviravoltas dos Steelers no quarto período, Roethlisberger foi o jogador mais importante no ataque.

Não sou fã da forma como Roethlisberger jogou a maior parte do tempo nesta temporada. Mas ele jogou seu melhor futebol ultimamente em partidas apertadas durante a segunda metade da temporada. Dada a inexperiência de Jones e Hurts e quão modestamente Roethlisberger venceu Ryan Tanehill em Pittsburgh no início deste ano, eu não colocaria Roethlisberger entre os três últimos desta lista.

Esse é o mesmo cara?

Depois de um começo quente em sua carreira no Steelers, o quarterback Melvin Ingram III rapidamente se tornou arrogante e indisciplinado e depois entrou no negócio com o Kansas City Chiefs.

Desde que Ingram está lá, porém, os chefes, incluindo Kelsey, não fizeram nada além de lutar por ele.

“Estou feliz que em nosso elenco, vou lhe contar muito. Ele só tem o pacote completo.” Kelsey disse via ChiefsWire. “Eu disse que quando ele veio aqui, toda vez que você adiciona ‘Juice Man’ ou apenas um competidor final como ele, não importa onde você coloque esse cara, ele se sente como um competidor jogando com seus companheiros de equipe. o molde perfeitamente quando ele chegou.” Até aqui. Tanto sua energia em campo quanto quem está em campo como craque. Foi uma combinação perfeita.”

Mas esse “suco” não se traduziu muito na folha de estatísticas. A Ingram tem 15 peças concorrentes e apenas uma bolsa. Mas ele jogou um grande jogo contra o Denver Broncos na semana passada, tirando Melvin Gordon com um remate de campo. O linebacker Nick Bolton pegou a bola solta e foi 86 jardas para um touchdown defensivo.

Ingram jogou 29 finalizações contra os Steelers no primeiro encontro entre as duas equipes, mas não registrou nenhuma estatística.

Outro olímpico

A equipe feminina de hóquei Robert Morris pode agora ostentar uma terceira Olimpíada.

A goleiro Brianne McLaughlin estava na lista dos EUA em 2010 e 2014. Seu companheiro de equipe Meeri Räisänen estava na equipe da Finlândia em 2014 e 2018.

Agora Anita Lidelova, que jogou dois anos como colônia em 2016-18, foi muito Seu nome está na seleção da República Tcheca Para os Jogos de Pequim de 4 a 20 de fevereiro. Ela já participou do Campeonato Mundial Feminino de 2016, 2017 e 2019 pela seleção tcheca.

Parabéns ao passado Incorporar tweet Atacante Anita Lidlova – que irá para as Olimpíadas de Pequim! Anita será a terceira mulher olímpica na história do hóquei feminino na RMU! #LetsGoBobbyMo https://t.co/jDKeWndufo pic.twitter.com/5w6U3aNHzJ – Pittsburgh College Hockey Foundation (PghCHF) 13 de janeiro de 2022

Anna Fermann (RMU 2020-21) é candidata à seleção chinesa. Ela tem sido central na Rússia com a seleção chinesa e joga pelo KRS Vanke Rays – um clube chinês na Liga de Hóquei Zhenskaya na Rússia.