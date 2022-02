Primeira varredura de um cérebro humano moribundo revela que a vida pode ‘piscar diante de seus olhos’

Os cientistas recentemente capturaram a primeira varredura de um cérebro humano moribundo quando um paciente idoso morreu repentinamente enquanto o examinava. (Crédito da imagem: Shutterstock)

Depois que um paciente idoso morre repentinamente durante um teste de rotina, os cientistas capturam erroneamente dados únicos sobre sua atividade cérebro No final de sua vida: durante os trinta segundos antes e depois de o coração do homem parar, suas ondas cerebrais eram notavelmente semelhantes às vistas durante um sonho, memória Lembrança e meditação, sugerindo que as pessoas podem ver suas vidas “passar diante de seus olhos” quando morrem.

O fenômeno dos flashbacks na morte foi relatado por algumas pessoas que tiveram experiências de quase morte. Mas esta é a primeira evidência científica de que esse “piscante” pode ser real. No entanto, como este é o único estudo de caso, é impossível fazer outras suposições sobre quão comum é o fenômeno ou qual pode ser a experiência.

Pesquisadores fizeram esta descoberta surpreendente em 2016 enquanto estudavam a atividade cerebral de um homem canadense de 87 anos que desenvolveu epilepsia . A equipe estava realizando um eletroencefalograma (EEG) – um teste que detecta anormalidades na atividade elétrica do cérebro – para saber mais sobre o que estava acontecendo durante suas convulsões. Foi quando o homem de repente sofreu e lutou Ataque cardíaco . A morte inesperada de um paciente significou que a equipe acidentalmente fez a primeira gravação de um cérebro moribundo, de acordo com os pesquisadores. Ele disse em um comunicado .

Ao todo, os pesquisadores registraram cerca de 900 segundos de atividade cerebral que levou e imediatamente após a morte do paciente. Isso permitiu que eles vissem como as oscilações neurais – padrões repetitivos de atividade neural, também conhecidas como ondas cerebrais – mudaram quando ele estava morrendo. Eles descobriram que nos 30 segundos antes e depois de seu coração parar, houve uma mudança incomum na atividade de suas ondas cerebrais.

“Pouco antes e imediatamente depois que o coração parou de funcionar, vimos mudanças em uma certa gama de oscilações neuronais”, disse o pesquisador principal Dr. Ajmal Zammar, neurocirurgião da Universidade de Toronto, no Canadá, na época do caso do homem. declaração. . Zammar, agora na Universidade de Louisville em Kentucky, acrescentou que esses tipos específicos de oscilações são conhecidos como ondas gama.

As oscilações neuronais são classificadas com base na frequência e na amplitude. As ondas gama têm uma frequência entre 30 e 100 Hz, a frequência mais alta de todas as oscilações, e são mais comumente observadas no cérebro quando as pessoas atingem seu centro de memória, em uma área chamada hipocampo através dos sonhos.

A equipe também coletou dados sobre outros tipos de oscilações durante a morte, incluindo ondas delta, teta, alfa e beta. Mas foram as ondas gama que sinalizaram ao homem para reviver suas memórias de sua vida em seu cérebro – um fenômeno conhecido como recordação da vida.

Um gráfico que mostra as frequências de diferentes tipos de oscilações nervosas, ou ondas cerebrais. (Crédito da imagem: Shutterstock)

“Ao gerar oscilações envolvidas no processo de recuperação da memória, o cérebro pode reproduzir a última lembrança de eventos importantes da vida pouco antes de nossa morte, semelhantes aos relatados em experiências de quase morte”, disse Zammar no comunicado.

experimentos em camundongos mostraram que os roedores também experimentaram níveis semelhantes de oscilações gama na hora da morte, de acordo com o comunicado. Portanto, os pesquisadores especulam que recordar a vida pode ser uma experiência universal compartilhada pela maioria dos cérebros de mamíferos moribundos, embora haja poucas evidências para apoiar isso.

Mas os pesquisadores alertaram que seria muito cedo para dizer definitivamente que convocar vida é um fenômeno real. O moribundo era idoso e tinha epilepsia conhecida por afetar a atividade das ondas gama. Isso pode significar que sua atividade cerebral durante a morte foi diferente da de alguém sem epilepsia. Além disso, não há como saber se um homem está realmente vendo ou percebendo suas memórias passadas ou se está em um estado de sonho causado por seu fracasso. Sistema nervoso .

Portanto, os pesquisadores alertaram que mais pesquisas são necessárias para chegar a conclusões concretas sobre a lembrança da vida. O relato do caso do homem não foi publicado até seis anos após sua morte porque os pesquisadores esperavam descobrir mais estudos de caso de cérebros moribundos para apoiar suas alegações, mas eles saíram de mãos vazias, de acordo com BBC .

No entanto, as descobertas podem fornecer uma fonte de conforto para amigos e familiares durante a experiência “indescritivelmente difícil” de perder entes queridos, disseram os pesquisadores. “Embora nossos entes queridos fechem os olhos e estejam prontos para nos deixar descansar, seus cérebros talvez estejam revivendo alguns dos momentos mais bonitos que viveram em suas vidas”, disse Zammar no comunicado.

O relato de caso foi publicado on-line em 22 de fevereiro na revista Fronteiras na Neurociência do Envelhecimento .

Publicado originalmente no Live Science.