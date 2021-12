Previsões e probabilidades do futebol americano universitário: a escolha dos especialistas para Alabama vs. Cincinnati e Michigan Games vs. Geórgia

Depois de meses de especulação sobre quem chegará ao College Football Playoff, finalmente é hora de jogar. O número 1 do Alabama enfrentará o Cincinnati no Cotton Bowl no sábado à tarde, enquanto o segundo colocado Michigan enfrenta a terceira colocada Georgia no Orange Bowl, que servirá como uma bebida antes do fim da véspera de Ano Novo. São duas grandes rivalidades com muitas histórias diferentes que se interconectam a cada partida.

Cincinnati vai chocar o mundo e eliminar o Alabama? A Geórgia se recuperará de sua derrota para o Alabama? Michigan continuará a provar que toda a nação está errada? E, obviamente, Bama está dando seu último passo em uma tentativa de ganhar títulos consecutivos pela primeira vez em uma década? Existem muitas histórias que podem ser criadas nas semifinais.

Todas essas perguntas serão respondidas em breve em dois jogos que deveriam nos manter entretidos, mas você sabe o que torna os jogos divertidos mais emocionantes? apostar neles. Por mais que você deva estar procurando por suas melhores apostas, deixe os jogadores especialistas aqui na CBS Sports – especialistas em apostas, não necessariamente em ganhar – para ajudá-lo a tomar as decisões mais informadas.

Portanto, aqui estão meus pensamentos sobre o que provavelmente veremos na sexta-feira durante as semifinais do futebol universitário, juntamente com muitas fotos de meus colegas escritores. Odds via Caesars Sportsbook

2021 Cotton Bowl: (1) Alabama vs (4) Cincinnati

Jogo em destaque | Alabama Crimson Tide x Cincinnati Bearcats

difuso: Se houve uma explosão nas meias-finais do CFP, este é o jogo que mais provavelmente irá resultar. A disseminação sugere tanto quanto o fato de o Alabama enfrentar o Cincinnati, o primeiro time de quinteto a disputar um campeonato nacional desde o início do BCS. Já vimos essa história muitas vezes. Esta é a sétima aparição do Alabama nos playoffs, e chegou a 5-1 em suas seis primeiras semifinais, com sua única derrota no estado de Ohio em 2014. Suas cinco vitórias foram em média de 20,2 pontos e seu jogo mais próximo foi uma vitória de 45-34 sobre o Oklahoma no Orange 2018 Bowl que Bama liderou por 28-0 antes de OU entrar na festa.

Isso vai acontecer de novo? Existe uma boa chance! Cincinnati teve excelentes passes de arremesso durante toda a temporada, o que será útil contra este ataque de Bama. Se você permitir que o vencedor da Taça Heisman, Bryce Young, sente-se em um bolso e permitir que seus receptores abram, ele irá buscá-lo. Você precisa deixá-lo desconfortável e fazê-lo se mover para ter uma chance. Não tenho certeza se Cincinnati pode realizar esse feito, porque a seqüência ofensiva do Crimson Tide será melhor do que qualquer outra que os Bearcats viram nesta temporada.

Na retaguarda, Cincinnati tem aparições defensivas de primeira linha em Ahmed Gardner e Kobe Bryant para atrasar os recebedores do Alabama, mas ninguém pode cobrir Jameson Williams por 60 minutos. Do outro lado da bola, os Bearcats precisarão de Desmond Ryder para ter um dos melhores jogos de sua vida para acompanhar o ataque do Alabama, e não espero que isso aconteça. Meu coração está esperando por uma partida emocionante e próxima, mas minha cabeça me diz que não haverá muito drama neste jogo no quarto tempo. Escolha: Alabama -13,5

soma: Embora eu não goste de nenhum dos lados do total, prefiro estar em forma se for para um ou outro lado. A defesa de Cincinnati tem sido excepcional nesta temporada, mas, como escrevi acima, não tenho certeza de que ele possa resistir à ofensiva do Alabama. Independentemente de o Alabama cobrir ou não a diferença, não vejo muitos resultados para este jogo em que o Bama não marcou pelo menos 30 pontos, e há uma boa chance de que a maré chegue aos 40 por conta própria. Portanto, seja uma explosão ou não, deve ser um evento de alta pontuação, em vez de um slugfest. Seleção: mais de 58

2021 Orange Bowl: (2) Michigan vs. (3) Geórgia

Jogo em destaque | Michigan Wolverines vs Georgia Bulldogs READ Tempo de requisitos de vacinas, testes de jogos de futebol

difuso: Essas equipes são tão semelhantes que é difícil imaginar cenários em que um dos lados seria capaz de se separar do outro. Ambos os ataques são baseados em correr a bola atrás de uma excelente linha ofensiva que pode enfraquecer a defesa do adversário e quebrá-la no segundo tempo. Ambos têm ataques de passagem que foram ignorados por dois médios que não são de elite, mas são do tipo mais tradicional de “gestores de jogo”. Depois, há as defesas. Georgia tem uma frente de Elite 7 que se provou impenetrável para quase todos que ela enfrentou este ano. Michigan tem um esquadrão de passes de elite liderado por Aidan Hutchinson e David Ogabo, o finalista do Heisman.

Acho que a parte de trás dessas defesas pode ser a diferença. Georgia High é o ponto fraco de sua defesa – embora ela ainda seja muito boa! – E o Alabama o expôs na partida do campeonato da SEC. Michigan High é melhor e tem o fator X em Daxton Hill, que é capaz de ajudar contra a corrida, mas também é capaz de cobrir recebedores apertados e termina como o Brock Bowers na Geórgia. Não acho que isso seja o suficiente para levar Michigan à vitória, mas é o suficiente para garantir que os Bulldogs não desistam. Então, enquanto eu fico olhando para aquele gancho nos Sete se espalhando, não posso deixar de ir com Wolverine. Se a propagação de alguma forma ficar abaixo de sete antes do início do jogo, escolho a Geórgia. É assim que essa margem é fina. Seleção: Michigan +7,5

soma: Parece contra-intuitivo, mas farei isso. Sim, essas são ótimas defesas, mas essas defesas ofuscaram duas boas ofensas. O ataque da Geórgia ocupa o primeiro lugar nacionalmente em taxa de aprovação e o sétimo em pontos por liderança. Michigan ocupa o sexto lugar na taxa de aprovação e o oitavo em pontos por unidade. Embora eu não veja este jogo se transformando em algum tipo de disputa de pênaltis de 80 pontos, os 27-20 finais estão dentro da faixa provável de resultados. Vamos esmaecer o consenso geral. Escolha: mais de 45,5

Quais escolhas de playoffs de futebol universitário você deve fazer, e qualquer time azarão ganharia imediatamente? Visite SportsLine para ver quais times vão ganhar e cobrir a diferença – tudo a partir de um modelo de computador comprovado que gerou cerca de US $ 3.600 em lucros nas últimas cinco temporadas – e descubra.